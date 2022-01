Boek eens een BV als gids: 3 museumervaringen die kinderen ook cool vinden

Een museumbezoek wordt steeds meer een interactieve totaalbeleving. Ontdek bijvoorbeeld eens een nieuwe wereld met een bekende stem in je koptelefoon.

Gravensteen, Gent

Geschiedenis saai? Niet in het Gravensteen. Kruip in de huid van een ridder en laat je terugvoeren naar de tijd van de kruisvaarders. Comedian Wouter Deprez gidst je in een humoristisch hoorspel door de geschiedenis van de middeleeuwse burcht, met een hilarische kijk op de historische feiten. De audiotour van een uur zit inbegrepen in de ticketprijs en is beschikbaar in vijf talen. Grapjas Pedro Elias leende zijn stem aan de Spaanse editie.

Tickets 12 euro, gratis tot 12 jaar, historischehuizen.stad.gent

Hof van Busleyden Beeld RV

Hof van Busleyden, Mechelen

‘De buren van Margareta’ – een productie van Het Geluidshuis – speelt zich af in het Mechelse stadspaleis anno 1507. Margareta van Oostenrijk wil alsmaar meer torentjes op haar kasteel en krijgt het met iedereen aan de stok. Het knotsgekke luisterverhaal met de stemmen van o.a. Clara Cleymans, Warre Borgmans en Bruno Vanden Broecke is te beluisteren op de zolder van het museum.

Tickets 12 euro, gratis tot 12 jaar, hofvanbusleyden.be

Jenevermuseum Beeld RV

Jenevermuseum, Hasselt

Op spokenjacht gaan tussen de rijpende jenevervaten terwijl je het verleden van de oude stokerij herbeleeft, het is weer eens wat anders. Trek met de geestendetector door het museum en wek bekende ‘geesten’ Matteo Simoni, An Miller en Filip Peeters weer tot leven dankzij de laatste AR-technologie en amusante audiofragmenten. Het Jenevermuseum is even dicht voor onderhoudswerken, maar heropent de deuren vanaf 1 februari.

Tickets 7 euro, gratis tot 12 jaar, jenevermuseum.be