Bling van bij ons: 10 Belgische juwelenmerken om absoluut te leren kennen

Ze zijn jong, gepassioneerd en hebben oog voor esthetiek en duurzaamheid. Met hun unieke juwelen gooien ze hoge ogen, tot bij Beyoncé toe. Tien trotse Belgische creatievelingen over hun label.

Strak en architecturaal, zo omschrijft Lynn Geerinck (30) haar collecties. “Ik wil aantonen dat strak en duurzaam hand in hand gaan. Mijn juwelen worden in mijn atelier stuk voor stuk vervaardigd uit gerecycleerd zilver, goud en edelstenen en zijn helemaal Belgisch.” Haar inspiratie haalt ze uit architectuurstijlen als het brutalisme, art deco en het Bauhaus. “Dat geeft het geheel een moderne, strakke uitstraling”, vertelt ze daarover. Veel van haar klanten hebben dan ook een achtergrond in architectuur, grafische vormgeving, beeldende kunst of podiumkunst. Eigenlijk is ze interieurarchitect, maar omdat ze behalve ontwerpen ook effectief objecten wilde maken, volgde ze een opleiding tot goudsmid-juweelontwerper. De merknaam is een knipoog naar het Franse hors service.

Oorbel, 260 euro, collier van natuurlijke parels, 650 euro, Mass Lee. Beeld rv

Broche, 380 euro, Mass Lee. Beeld rv

Mass Lee

De Estse Josefine Mass (29) en Dabin Lee (32) uit Korea ontmoetten elkaar tijdens hun studies juwelenontwerpen aan de Antwerpse academie. Hun ontwerpen noemen ze speels, poëtisch en tijdloos. “We werken rond verschillende concepten en met heel diverse inspiratiebronnen”, vertelt Josefine. “Met onze laatste collectie, Be My Muse, nemen we een kijkje in de wereld van schilderkunst en het concept van een muze en kleuren.” Ze ontwerpen in de eerste plaats voor zichzelf, zegt ze. Hun missie? Juwelen maken die een gevoel triggeren en doen lachen. “We willen onze juwelen graag zien op mannen en vrouwen van alle leeftijden. Sterke juwelen vertellen een verhaal, een stuk heeft een enorme kracht, vinden we.”

Zilveren ring, 240 euro, Marie Vandewiele. Beeld rv

Marie Vandewiele

De juwelen van Marie Vandewiele (25) zijn meer dan esthetisch: ze zijn haar manier om een boodschap over te brengen. “De Armor-collectie baseerde ik op het onveilige gevoel dat ik en zoveel andere personen vaak op straat, in clubs of op het openbaar vervoer krijgen. Daarom ontwierp ik juwelen die een symbolisch wapen vormen tegen harassment”. Haar stijl noemt ze vrij, waarbij ze graag de grenzen opzoekt van wat een juweel kan zijn of betekenen. Dat leidt tot stuks die gedragen worden op of rond minder evidente lichaamsdelen, een mond of een tepel bijvoorbeeld. “Edelsmeden geeft mij de kans om een ambacht uit te oefenen, te experimenteren en iets waardevols te creëren”, zegt ze. Alledaags is het zeker niet, interessant en vernieuwend des te meer.

Zilveren hanger, 150 euro, Anna Rosa Moschouti. Beeld rv

Oorbellen, 160 euro per paar, Anna Rosa Moschouti. Beeld rv

Anna Rosa Moschouti

Ontwerpen vanuit persoonlijke herinneringen of ervaringen, dat is het concept van het merkje van Anna Rosa Moschouti (32). “De laatste collectie is geïnspireerd door kiezelsteentjes die ik op stranden verzamelde. Voor de eerste keer werden de prototypes in was en volledig met de hand gemaakt, in plaats van 3D gemodelleerd. Daardoor ontstond een organisch, imperfect resultaat.” Van opleiding is ze architect, maar de liefde voor het juwelen maken was zo groot dat ze na een jaar al de sprong waagde. “Ik wil juwelen ontwerpen die op een ongedwongen manier toch een statement maken”, vertelt ze. Ze benadrukt graag dat ze niet voor één bepaalde persoon creëert. “Wat onze klanten verbindt, is hun liefde voor kwalitatieve sieraden met een kleine designtwist.”

Houten oorbellen, 38 euro per paar, Live-to-Express. Beeld rv

Live-to-Express

Nadine Veldman (31) verkoopt enkel juwelen die er al een geschiedenis op hebben zitten, of toch ook weer niet. “Onze huidige collectie bestaat uit exclusieve deadstock vintage oorbellen, ontworpen en gemaakt tussen 1960 en 1990, die nooit eerder gedragen werden. Hiermee hebben ze niet enkel een unieke esthetische waarde, maar dragen ze ook bij tot een duurzamere wereld”, vertelt ze. Er zijn minimalistische houten oorbellen uit de seventies, maar ook extravagante statementstuks uit de jaren tachtig. Fijn detail: ze mocht van haar ouders geen mode studeren, en dus werd Live-to-Express een creatieve uitlaatklep tijdens haar studie toegepaste economische wetenschappen. Echt waar: zelfs Beyoncé is intussen fan.

Oorringen van zilver en synthetisch haar, 1.300 euro per paar, D’heygere. Beeld rv

D’heygere

Het cv van Stephanie D’heygere (38) leest als een who’s who van de modewereld. Zo ontwierp ze de juwelen voor onder meer Jean Paul Gaultier, Maison Margiela en Dior. Vijf jaar geleden lanceerde ze haar eigen merk, haar ontwerpen beschrijft ze zelf als conceptuele accessoires: “Elk design begint met een idee. De vorm komt later en is ondergeschikt aan het idee. Vaak komen dezelfde concepten terug, maar dan in een andere vorm.” Ze studeerde mode aan de Antwerpse academie maar maakte de switch naar juwelen. En daar is ze heel blij om. “Ik voel meer vrijheid tijdens het ontwerpen, hoef veel minder rekening te houden met het lichaam.” Haar stijl? Minimalistische chic met een vleugje humor. Ze droomt intussen van een eigen boetiek in Parijs, waar iedereen welkom is om haar creaties te ontdekken.

Zilveren of vergulde ringen, tussen 200 en 300 euro, Frankl Jewelry Beeld rv

Collier, 225 euro, Frankl Jewelry Beeld rv

Frankl Jewelry

Tijdens het maken van haar juwelen gaat Lara Frankl (32) steeds op zoek naar organische vormen. “Ik ontwerp heel intuïtief en hou enorm van vloeiende bewegingen.” Ze ontwerpt naar eigen zeggen voor vrouwen en mannen die een voorliefde hebben voor opvallende juwelen. Inspiratie haalt ze uit de ontwerpen van etnische stammen, maar ook uit decoratieve prints en de strakke designs van het modernisme. Eigenlijk is ze interieurarchitect, maar haar voorliefde voor mooie stuks deed haar de stap zetten om voluit ontwerpster te worden. “Het ambachtelijke van juwelen maken trok me daar enorm in aan.” Haar toekomstdroom? Juwelen met diamanten maken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Zilveren of vergulde ring, vanaf 295 euro, Bureau Bakker. Beeld rv

Bureau Bakker

Amélie Bakker (30) is fan van zegelringen en solitaire ringen met grote edelstenen. In haar merkje Bureau Bakker brengt ze dus statement stukken met een knipoog naar dergelijke klassieke juwelen. “Ik wil trouw blijven aan het ambacht van goudsmid,” vertelt ze, “elk stuk is volledig handgemaakt.” Opvallend maar tijdloos, dat is het devies. Geen nieuwe collectie elk seizoen, kwestie van de fast fashion een halt toe te roepen. Een voorraad heeft ze niet – elk stuk wordt op bestelling gemaakt zodat klanten bij een bestaand collectiestuk ook een ander soort edelsteen kunnen kiezen. Achter de naam zit overigens een knipoog naar haar verleden als grafisch ontwerpster. “Ik wou niet het zoveelste ‘atelier’ zijn, daarom koos ik voor ‘bureau’, iets wat in de grafische sector uiteraard een cliché is.”

Prijs op aanvraag, Echo Shawna. Beeld rv

Prijs op aanvraag, Echo Shawna. Beeld rv

Echo Shawna

Echo Shawna is het verhaal van een hobby die zonder verdere bedoelingen een succesverhaal werd. De creaties van Deborah Bloemen balanceren ergens tussen kunst en kitch. “Het feit dat ze daardoor niche zijn, zie ik als een kracht. De stuks zijn sustainable, want ze zijn een samenraapsel van bestaande items die ik selectief bij elkaar sprokkel en die pas een verhaal vertellen wanneer ze samenkomen.” Haar signatuur? De handgemaakte gesmolten metalen onderdelen, gebaseerd op werk van haar ouders, die edelsmid waren. Elk juweel is uniek, tijdloos en genderloos, vertelt ze. En de aparte naam? ”Echo vind ik een heel mooi woord, ik wou daarbij nog iets dat dat mooie countert met iets met ballen – Shawna zou het alter ego van een foute stripster kunnen zijn. Zo zit ook in de naam de schoonheid en de rauwheid.”

Gouden ear cuffs, 360 euro per paar, Frank x daisy. Beeld rv

Frank x daisy

Charlotte Feryn (34) heeft er een bijzonder parcours op zitten. Ze is burgerlijk ingenieur en volgde een managementopleiding. Toen ze bij juwelenontwerpers Wouters & Hendrix als financieel en operationeel verantwoordelijke aan de slag was, sloeg de vonk over. “Twee jaar lang verdiepte ik me in San Francisco in de goudsmeedkunst, vijf jaar geleden lanceerde ik mijn eigen merk”. Denk simpele en elegante designs in massief 14-karaats goud. “Dankzij het gebruik van fair goud weet ik dat mijn juwelen voor een positief gevoel zorgen bij iedereen door wiens handen ze gepasseerd zijn: van mijnbouwer en maker tot de drager.” Over enkele jaren jaar wil ze de collectie uitbreiden met stenen en parels. En de naam? “Daisies staan voor schoonheid en eenvoud, voeg daar een portie frankness aan toe en je weet hoe het in elkaar zit.”

