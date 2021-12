Blind gebouwd: wanneer je het ontwerp van je droomhuis volledig overlaat aan de creativiteit van de architecten

Van de indeling van de ruimtes tot de keuze van de materialen: het volledige ontwerp van je droomhuis overlaten aan de creativiteit van de architecten moet zowat het extreemste bouwavontuur ooit zijn. Fotograaf Wouter Van Vooren uit Zomergem waagde de gok en zou het zó opnieuw doen. ‘In dit huis is niets vanzelfsprekend. Dat houdt het spannend.’

Zeg nooit nooit. Fotograaf Wouter Van Vooren (41) spreekt uit ervaring. Hij was nooit van plan om te bouwen, tot hij een jaar of tien geleden een perceeltje kocht ‘voor de tuin’. Klein detail: op dat moment was hij volop bezig met de renovatie van een verouderd café, iets verderop in Zomergem. Van een vreemde kronkel gesproken. “Het klinkt tegenstrijdig”, vertelt Wouter, “maar ik zag mezelf nooit in een nieuwbouw wonen. Het leek me te onpersoonlijk en te steriel. Ik hield meer van de charme en de authenticiteit van een doorleefd huis. Als twintiger had ik samen met mijn toenmalige partner een oud hoekpand gekocht dat we zoveel mogelijk zelf probeerden op te knappen. In mijn naïviteit dacht ik dat een nieuw dak en wat opfrissingswerken wel zouden volstaan, maar na een voorstudie van de architect bleek ons project veel ingrijpender en dus een pak duurder uit te vallen.”

Deze ontnuchterende realitycheck trok een dikke streep door de verbouwplannen. “Plots sloeg de twijfel toe. Het huis had wel potentieel, maar zo'n drastische renovatie brengt altijd onvoorziene kosten met zich mee. Bovendien bleven we met een klein tuintje zitten en werd die drukke steenweg opeens een onoverkomelijk obstakel.”

Met de resetknop ingedrukt begon Wouter online zoekertjes af te speuren naar interessante alternatieven. Zo botste hij op een kleinschalige verkaveling met vijf percelen voor halfopen bebouwing in een landelijke straat, enkele kilometers buiten het centrum. Hij zette zijn zinnen op het stukje met de grootste tuin en de kleinste bebouwbare oppervlakte. “Het glooiende terrein met uitzicht over de velden had iets idyllisch, maar ik wou eerst de haalbaarheid toetsen voor ik me weer in een nieuw project stortte.”

Beeld Wouter Van Vooren

De Antwerpse UR architecten die ook de voorstudie van de verbouwing hadden gedaan, deelden Wouters enthousiasme. “We hadden een goede klik en ik kon me helemaal vinden in hun visie. Ze pinnen zich niet vast op een bepaalde bouwstijl, maar ontwerpen instinctmatig het huis dat op die plek hoort.” In dit geval werden de niveauverschillen van het terrein en de natuurlijke landschapselementen organisch geïntegreerd in een conceptueel ontwerp. “Het tekenproces verliep in drie fases, telkens werd het ontwerp uitgepuurd. De materiaalkeuze gebeurde helemaal op het einde, toen de indeling al vastlag. Om het extra spannend te maken, kregen we pas in de laatste fase een idee van hoe het huis eruit zou zien.”

Carte blanche

Het concept is geïnspireerd op de oude Vlaamse hoeves, met hun typische witgekalkte gevels en groene luikjes. De opvallende rode voordeur en de groene details in de gevel refereren subtiel aan die hoevestijl, terwijl de houten etages en het hoge plafond in de zitkamer herinneren aan de oude molen die hier vroeger stond. De architecten kregen volledige carte blanche, met als enige voorwaarde binnen de marges van het budget te blijven. Om het maximum te halen uit het beperkte grondoppervlak van negen meter op tien vertrokken ze vanuit de ruimtes en speelden ze met verschillende volumes en niveaus. Het resultaat: een splitlevel met zeven verdiepingen verbonden door een centrale trap, de architecturale feature van het huis.

Beeld Wouter Van Vooren

Vanuit de lager gelegen keuken geniet je van het vergezicht door het grote raam in de zithoek en op elk moment van de dag valt het zonlicht naar binnen. Wouter: “Dat doorzicht was voor de architecten cruciaal. De ramen zijn geplaatst op basis van het mooiste uitzicht, niet hoe ze het beste in de gevel passen. In plaats van een garage in huis is er een ondergrondse carport onder de living, zodat je vanuit de zetel niet op auto’s hoeft te kijken.”

De vier betonnen buitenmuren vormen de schil, de tussenverdiepingen zijn van multiplex en de trap houdt alles bij elkaar. Wouter: “In dit huis is niets vanzelfsprekend, dat maakt het net zo fascinerend. Buiten heb je geen idee hoe het binnen in elkaar zit. Zo'n ingewikkelde puzzel laat geen enkele foutenmarge toe. De buitenmuren van grijze betonblokken zijn ook de binnenmuren, zodat de voegen overal perfect gelijk moesten zijn. Alle stopcontacten en lichtpunten moesten op voorhand voorzien worden en zelfs de trapleuning is mee getekend op het plan.”

Beeld Wouter Van Vooren

Orde als overcompensatie

Het was niet evident om een aannemer te vinden die deze constructie kon bouwen. Via de architect kwam Wouter terecht bij Qubus uit Aalter, een bedrijf dat gespecialiseerd is in interieurinrichting. Na het lange ontwerpproces vooraf was het huis wel binnen het jaar woonklaar. Wouter: “Ondanks alle vooroordelen tegenover nieuwbouw voelde ik me hier onmiddellijk thuis. Ik heb nog geen moment spijt gehad. Hoewel het qua oppervlakte eerder een bescheiden huis is, voelt het enorm ruim door de verschillende niveaus die flexibel ingericht kunnen worden. De mezzanine is een polyvalente ruimte. Oorspronkelijk was daar mijn werkplek, maar mijn bureau verhuist voortdurend. Nu wordt het plateau gebruikt als speelzone voor de kinderen, later kan het nog omgevormd worden tot logeerkamer.”

Beeld Wouter Van Vooren

Zo druk en chaotisch zijn leven als fotograaf is, zo ordelijk is zijn huis. “Waarschijnlijk een vorm van overcompensatie. Wanneer ik ’s morgens de deur uitga, weet ik nooit wanneer ik ‘s avonds terug zal zijn. Ik kan niet vertrekken als het ontbijt nog niet afgeruimd is en wil geen tijd verliezen met zoeken naar sleutels. In hun kamers mogen de kinderen doen wat ze willen, voor de rest houd ik het graag opgeruimd.” Nu binnen alles afgewerkt is, rest enkel nog de tuin. “Ik wil er een leeftuin van maken, met een buitenkeuken als verlengstuk van het huis. Ik heb al een ontwerp van ânders design, met betonnen elementen die je als bank of tafel kunt gebruiken. Na de winter hoop ik er eindelijk werk van te maken”

Beeld Wouter Van Vooren

Beeld Wouter Van Vooren