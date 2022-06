Binnenkijken in het muzikale nest van Tijs Delbeke en ecoblogger Elisabeth Van Lierop

In het creatieve nest van muzikant Tijs Delbeke en ecoblogger Elisabeth Van Lierop gaan goeie vibes en duurzaamheid hand in hand. Hun ‘rock-’n-roll uit de kringwinkel’-huisstijl vertaalt zich in een gezellige gezinswoning zonder spelregels, waar bevriende artiesten vrij binnen en buiten lopen.

Massa’s speelruimte voor de twee – binnenkort drie – kinderen, een aparte muziekstudio in de tuin voor Tijs, genoeg plaats voor de gigantische kamerplantencollectie van Elisabeth en nog een ingerichte zolderverdieping om te verhuren: wanneer zo’n zeldzame buitenkans zich aandient, spring je erop. Twee jaar geleden deden Tijs Delbeke, muzikant bij onder meer Nightman, Balthazar en Warhaus, en ecoblogger Elisabeth Van Lierop de koop van hun leven. Impulsief verruilden ze hun herenhuis in hartje Antwerpen voor een ruime gezinswoning vlak bij het Rivierenhof in Deurne. “Eigenlijk zijn we vooral voor de bakfiets verhuisd”, lacht Elisabeth. “We hebben bewust geen auto en zochten een huis met garage om onze elektrische bakfiets veilig te kunnen stallen. Op een ochtend maakte Tijs me wakker: ‘Ik heb ons droomhuis gevonden!’ Het zoekertje stond nog geen dag online, maar toen we rond openingstijd het makelaarskantoor belden, bleek de bezoekdag al volzet. We hebben meteen de vraagprijs geboden, zonder het huis te bezichtigen. Door de grote belangstelling zijn we uiteindelijk een stuk boven ons budget gegaan. Een beredeneerde gok, want dit huis leek echt voor ons gemaakt. Het bad met uitzicht op het park was voor mij de bonus.”

De muziekstudio is bereikbaar via de tuin en grenst aan de kruidentuin van het Rivierenhof: ideaal om ongestoord te repeteren. Links: het wobbelbord is met de hand gemaakt door Elisabeths broer. Beeld Luc Roymans

Dankzij de grote ramen vloeien binnen en buiten in elkaar over en kunnen de kinderen vrij ravotten. Beeld Luc Roymans

De print met de vogels is van fotograaf Alexander D’Hiet, de groene illustratie van huisgenote en grafisch vormgeefster Jade Kerremans. Beeld Luc Roymans

Het huis was recent ecologisch gerenoveerd door de vorige bewoners en volledig instapklaar, op een paar details na. Elisabeth: “We hebben het afdak afgebroken en de tuinmuur roze geschilderd. De golfplaten waren nog perfect bruikbaar, die hebben we weggegeven via het deelplatform Freecycle. We zijn nu enkel nog op zoek naar vloerplanken om het dakterras af te werken. We hopen via de circulaire bouwmarkt van Buurman een partij hout te vinden. Dat kan even duren gezien de oppervlakte, maar we hebben alle tijd.”

Flexibiliteit is het codewoord in hun interieur, dat volledig afgestemd is op het ritme van een jong gezin. “Door de grote ramen en de glazen patio hebben we vanuit elke hoek zicht op de kinderen”, vertelt Elisabeth. “Ook onze meubels zijn constant in beweging, de zetel staat zelfs op wieltjes. Het ziet er misschien niet uit, maar het is wel superhandig. Als we een film willen zien, rijden we hem achteruit en projecteren we de beamer op de muur. Voor een etentje met vrienden schuiven we alles aan de kant en zetten we de lange tafel in het midden.”

Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Achteraan in de tuin ligt de muziekstudio, waar ook andere bands geregeld komen repeteren. De grote boom biedt schaduw en eindeloos speelplezier. De muur werd onlangs roze geschilderd en geeft de tuin een zuiderse sfeer. Beeld Luc Roymans

Alles voelt hier ongecompliceerd en heerlijk rock-’n-roll. Elisabeth: “Niets moet bij ons. Een duurzame levensstijl betekent minder stress en meer ruimte voor andere dingen. We hebben maar weinig spullen en kopen dan ook nog alles tweedehands. Zelfs ons servies komt uit de kringwinkel. Ik houd van borden in verschillende kleurtjes en het is ook niet erg als er eentje sneuvelt.” Hetzelfde geldt voor het beperkte aanbod speelgoed, bijna allemaal vondsten van de rommelmarkt of uit de kringwinkel. “Er zijn genoeg alternatieven om de fantasie van kinderen te prikkelen”, zegt Elisabeth. “Iggy en Nala spelen het liefst buiten, lezen graag boekjes of maken muziek met Tijs. Nala wordt binnenkort zes, maar ze heeft nu al een ongelofelijk gevoel voor ritme. Ze pikt alles meteen op en kan Warhaus spelen op het gehoor. Werchter is voor ons een gezinsuitstap, de kinderen vinden altijd leuk om papa te zien spelen. Na een optreden van Balthazar op Werchter Parklife mocht Nala vorig jaar mee op het podium en heeft ze samen met Tijs zitten drummen voor een volle weide.”

Extra handen

Ook thuis is de festivalvibe nooit ver weg. In de muziekstudio komen geregeld andere bands repeteren en in het appartement op de bovenste verdieping wonen twee creatieve twintigers. Elisabeth: “Samenhuizen is de oplossing voor de krapte op de woningmarkt. We moeten de beschikbare ruimte veel slimmer benutten. Ik heb zelf twee jaar antikraak gewoond, nu wil ik andere jonge mensen aan een betaalbare stek helpen. Ik heb graag leven in huis en die extra handen komen soms goed van pas. Zeker met kleine kinderen in huis en een man die vaak in het buitenland speelt.”

Het koppel hecht weinig belang aan privacy of ­materieel bezit en voedt de kinderen op met diezelfde mindset. Elisabeth: “Elke winter trekken we een paar weken met de camper rond en verhuren we tijdelijk ons huis. Voor het vertrek steken we alle administratie in een kast, maar voor de rest mag alles gebruikt worden. Onthechting is voor ons het toppunt van vrijheid.”

De slaapkamer geeft toegang tot het dakterras en loopt over in de badkamer. Het bad met trapjes biedt uitzicht over het park. Ook hier brengen kamerplanten kleur en leven in de ruimte. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

BIO

Tijs Delbeke (37), muzikant bij onder meer Balthazar, Warhaus en Nightman en Elisabeth Van Lierop (34), ecoblogger en auteur van het vegan kookboek Planteneters, wonen in een verbouwd rijhuis in Deurne. Ze hebben een dochter Nala (6) en een zoon Iggy (2,5), verwachten dit najaar nummer drie.