Binnenkijken in een tuinkamer met kapelallures

Smal, donker, weinig connectie met de tuin. Het Kortrijkse rijhuisje van Pieter en Petra leek afgeschreven. Tot Pieters broer, architect Klaas Vanslembrouck, zijn masterplan voor een twee-in-één-huis met tuinkamer uitrolde.

Zeg niet zomaar ‘uitbouw’ tegen de minimalistische tuinkapel van Pieter, Petra en dochter Ada uit Kortrijk. Hun Scandinavisch geïnspireerde natuurhuisje, dat via een glazen doorgang en een lange bibliotheek verbonden is met het oorspronkelijke woon­gedeelte, verzoent de rust en de openheid van het platteland met de praktische voordelen van de stad. Dat uitgerekend Pieters broer, architect Klaas Vanslembrouck, met het idee op de proppen kwam, maakt dit project extra bijzonder. “We hebben lang overwogen om te verhuizen”, vertelt Pieter. “We verlangden naar een plek dichter bij de natuur, maar wilden tegelijk op fietsafstand van het centrum blijven wonen. Na meer dan tien jaar waren we het huis zo gewend dat we geen mogelijkheden meer zagen. Gelukkig heeft Klaas voor ons de knoop doorgehakt. Zijn concept zat meteen goed.”

Beeld Michiel De Cleene

Een glazen patio haalt daglicht naar binnen en verbindt de keuken met de tuinkamer. Beeld Michiel De Cleene

Via de smalle doorgang kunnen de bewoners als het ware tussen de twee huisjes wandelen. Beeld Michiel De Cleene

Het drieledige masterplan moest een gevoel van openheid creëren, de relatie met de tuin herstellen en zo veel mogelijk licht binnenbrengen. “Alleen botsten we in dit smalle rijhuisje op heel wat beperkingen”, vertelt Klaas. “Zo belemmerde de verouderde koterij het uitzicht naar buiten en lieten de bouwvoorschriften maar weinig marge om uit te breiden.” Dankzij enkele slimme ingrepen en optische trucs voelt de woning nu veel ruimer aan dan de oppervlakte op papier laat vermoeden. Zo strekt de tuin­kamer van twintig vierkante meter zich uit in de hoogte, wat het ruimtegevoel vergroot, en zorgt de glazen patio tussen keuken en tuinkamer voor extra licht en doorzicht. Door de ­smalle passage die de tuinkamer van het huis scheidt, wandel je als het ware tussen de twee huisjes. In de boekenkast die over de volledige lengte doorloopt, zitten nog een berging en een toilet verborgen. De nieuwe keuken bleef op dezelfde plaats, maar door de glazen patio voel je ook hier de connectie met de tuin. Petra: “Vroeger stonden we altijd in het donker te koken, nu vormt de luchtige keuken het hart van ons huis. De oude vloertegels hebben we gelukkig kunnen recupereren. Op die manier bleef de ziel van de oorspronkelijke woning bewaard.”

Eenvoud en leesbaarheid zijn de codewoorden in de tuinkamer. Klaas: “De ruimte is opgebouwd uit een massief houten geraamte, met een glazen buitenschil eromheen. Je hoeft geen expert te zijn om te begrijpen hoe de constructie in elkaar zit. De multiplex wanden, ronde plafonds en bakstenen vloer vormen een stijlbreuk met de rest van het huis. Een bewuste keuze om de ruimte een identiteit te geven.”

Emotioneel moment

Het schijnbaar simpele ontwerp bleek toch tricky om te bouwen. Klaas: “Geen enkele schrijnwerker wilde eraan beginnen. Uiteindelijk belandden we bij het familiebedrijf De Noordboom uit Ronse. De oprichter ging met pensioen, maar had zin in nog een laatste uitdaging.”

Aan de verbouwing ging een minutieuze voorbereiding vooraf. Eerst moesten de plannen omgezet worden in een exact 3D-model, op basis van die afmetingen werden alle onderdelen op maat gemaakt in het atelier. Bij de opbouw was er geen enkele foutenmarge. Pieter: “Na maanden van planning stond de constructie in drie dagen volledig recht. Alles paste perfect.De eerste blik was een emotioneel moment.”

In de lange kast zitten een wasberging en een toilet verstopt. De tuinkamer werd ecologisch geïsoleerd met vlas en papiersnippers. Beeld Michiel De Cleene

Beeld Michiel De Cleene

De keukenbladen van groen terrazzo refereren aan de oude vloertegels. Om de ruimte optisch te verlengen, loopt de lange bibliotheek van de voorkamer door naar de tuinkamer. Beeld Michiel De Cleene

Beeld Michiel De Cleene

Hoewel de tuinkamer tot stilte stemt, wordt er wel degelijk in geleefd. “Het kapelletje, zo noemden de aannemers ons project”, lacht Petra. “Een treffende vergelijking, want er gaat inderdaad een zekere sereniteit van uit. We waken erover dat het niet te vol staat, om de rust te bewaren. Er komt enkel nog een Scandinavische zitbank tegen de lange muur. Meer heeft onze plek in het groen niet nodig.”

Bio

Pieter Vanslembrouck (44), geeft les in het middelbaar en Petra Broeders (47), copywriter, wonen in een verbouwd rijhuis in Kortrijk. Ze hebben een dochter, Ada (7).

Klaas Vanslembrouck is architect en docent interieur-architectuur aan Sint-Lucas en KASK in Gent, vik-architect.com