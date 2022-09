Binnenkijken in een tiny house van 25 vierkante meter: ‘Alles in ons interieur is functioneel’

Wonen in een standaard rijtjeshuis, dat zagen Nederlanders Britt en Wouter niet zitten. Een tiny house sluit veel beter aan bij hun vrije geest en hun zin voor avontuur. Wel is het goochelen met de ruimte geblazen. ‘Waar zullen we dat nieuwe buitenkrukje zetten als het straks winter wordt?’

Ze zijn jong, marketeer-barman Wouter (25) en interieuradviseur Britt (24), maar ze wisten al heel snel hoe ze wilden wonen. “Wij wilden niet in een standaard woonwijk terechtkomen”, vertelt Wouter. “In Nederland is het al heel moeilijk om überhaupt een huis te vinden, en als het niet je droom is, wat zit je daar dan te doen? Wij zijn beginnen te dromen en na te denken: wat wilden we eigenlijk? Op YouTube bekeek ik video’s over tiny houses en dan ben ik op onderzoek getrokken: wat is een tiny house? Wat kost het? Waar kan het? Op weinig plekken in Nederland, zo bleek. En toen kwam ik uit op het onlineplatform ‘Marjolein in het klein’, een organisatie met vier tiny house-locaties.” En de bal ging aan het rollen.

Wie woont hier? Interieuradviseur Britt (24) en marketeer-barman Wouter (25) / Oppervlakte tiny house: 25 m² / Aankoopprijs huis: 55.000 euro / Maandelijkse huur van het terrein: 300 euro / Info Nederland: marjoleininhetklein.com / In België bestaat er nog geen wetgeving rond tiny houses. Bent u eigenaar van een perceel waarop u een tiny house wilt bouwen, dan neemt u het best contact op met uw gemeente. Ook je domiciliëren in een tiny house is niet evident.

Een ladder leidt naar de slaapkamer. Beeld Henny van Belkom

Een tiny house is niet zomaar een minihuisje, er zit ook een woonfilosofie achter. De tiny house-beweging komt vanuit de Verenigde Staten overgewaaid en was oorspronkelijk bedoeld om de kosten van wonen te verlagen. Geleidelijk aan is er ook een duurzaamheids­aspect bij gekomen. “Genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om wat werkelijk belangrijk is”, zo valt op de website van Marjolein in het klein te lezen.

Wouter en Britt hadden geluk: er bleek een tiny house te koop in Roosendaal. Ze hebben het meteen gekocht. Hun huisje maakt deel uit van een gemeenschap van tien minihuizen. “Het terrein zag er eerst niet veelbelovend uit”, herinnert Britt zich. “Gewoon een vlak terrein met een bouwput. Maar inmiddels is er een skatepark, een basketbalveld, een haven met sloepen… Het is echt een bruisende plek geworden.”

De binnenmuren zijn afgewerkt met Fins vurenhout, wat zorgt voor een gezellige, warme uitstraling. Beeld Henny van Belkom

Minidemocratie

Of tiny houses enkel jonge mensen aantrekken? “Hele­maal niet”, zegt Britt. “Bij ons is het een evenwichtige mix van jong en minder jong.” De tien huisjes vormen een officiële vereniging met een bestuurder en een penningmeester. “Er is formeel vastgelegd wie de leiding heeft, het functioneert hier als een echte democratie”, vertelt Wouter. De afspraken gaan over uiteenlopende zaken: het aanleggen van een paadje, de gezamenlijke levering van energie… De bewoners maken zelf de keuze inzake nutsvoorzieningen. “Onze buurman heeft een composttoilet en zonnepanelen, hij is dus helemaal offgrid. Wij willen gewoon kunnen doorspoelen en douchen en zijn dus aangesloten op de riool, de waterleiding en de stroomvoorziening. Gas hebben we niet, we koken op inductie”, legt Wouter uit.

De piepkleine slaapkamer van 5 vierkante meter heeft een terrasje. Beeld Henny van Belkom

“Het samenleven in één community vinden we het fijnste aan wonen in een tiny house”, voegt Britt toe. “Je maakt snel vrienden, er is altijd wel iemand buiten. We eten ook geregeld samen. De keerzijde is natuurlijk dat je close met je buren bent en er dus voor moet zorgen dat je niet te veel herrie maakt.”

Jeansbroeken als isolatie

Geen twee huisjes zijn hetzelfde op de site van Roosendaal. “Sommige mensen hebben hun tiny house zelf gebouwd, wij hebben het onze instapklaar gekocht”, aldus Wouter. “Het bestaat uit drie losse units: twee naast elkaar en eentje erop getakeld. De twee beneden zijn telkens 10 vierkante meter groot, het bovenste is 5 vierkante meter. Dat is onze slaapkamer en het heeft ook een balkonnetje.”

Beeld Henny van Belkom

De units zijn gemaakt van Fins vurenhout en hebben binnenmuren. De isolatie ertussen is van gerecycleerde jeansbroeken gemaakt. De buitenmuren zijn afgewerkt met metalen golfplaten. Ook de binnenmuren zijn afgewerkt met Fins vurenhout, wat zorgt voor een warme, gezellige uitstraling. De badkamer is bekleed met pvc-tegels. “Het is belangrijk dat het huis niet te zwaar is, want het moet verplaatsbaar zijn.” Het huisje is behoorlijk geïsoleerd en houdt de warmte in de winter goed vast. Maar ook tijdens de afgelopen hittegolven was het hier best aangenaam. “Omdat het huis zo klein is, koelt het meteen af als je boven de deur openzet. We hebben ook één keer op het balkon geslapen.”

Hun huisje maakt deel uit van een gemeenschap van tien minihuizen, die een officiële vereniging vormen, met een bestuurder en een penningmeester. Beeld Henny van Belkom

Geen plek voor verzamelaars

Hoe was het voor Britt om als interieuradviseur haar tiny house in te richten? “We hebben erover gewaakt dat alles functioneel is”, zegt ze. “En ook dat het door meer dan twee personen kan worden gebruikt. Onze tafel kan je uitschuiven zodat er zes man aan kan zitten, de zitbank kan een slaapbank worden. En ons bed zit in een bedkast, zodat je kan doorlopen naar het balkon.”

“Nee, we konden niet gewoon naar Ikea om standaardmeubels te kopen. We hadden verschillende criteria: wat is het handigste? Kunnen we vrienden uitnodigen? Is de stijl oké? Wij houden van midcentury meubels, en ook van planten. Botanisch vintage, noem ik het. Het is wel geen plek voor verzamelaars en daar heb ik soms wel moeite mee. Over alles dat we kopen, denken we goed na en beslissen we samen.”