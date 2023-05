Binnenkijken in een sixtiesappartement met een bijzondere ‘kleurencode’

Met het kleurenschema van Le Corbusier als leidraad bliezen grafisch ontwerpers Astrid en Donald hun sixtiesappartement in Antwerpen-Noord nieuw leven in. Het resultaat is een Pinterest-waardig moodboard vol creatieve vondsten, iconische designstukken en budgetvriendelijke ingrepen.

Wat als de koop van je leven nu eens een paar straten buiten het afgebakende zoekgebied ligt, in een minder gegeerde wijk? Op die manier scoorden grafisch ontwerpers Astrid Nieuwborg en Donald van Ruiten drie jaar geleden hun droomstek in Antwerpen-Noord. “2060 is zo’n vergeten postcode die opportuniteiten bleek te bieden”, zegt Donald. “We hadden al vier appartementen in de binnenstad bezichtigd toen we op dit verborgen pareltje net buiten de Antwerpse Leien botsten. Het appartement had precies de vibe die we zochten en was goed onderhouden; alleen de keuken en de badkamer waren aan vervanging toe. Ons bod zat iets onder de vraagprijs en werd onmiddellijk aanvaard. Nog een voordeel van deze locatie: we kregen meer vierkante meters voor minder geld en zitten toch vlak bij het centrum.”

De ronde tafel en de lange hangkast zijn zelfgemaakt en samengesteld uit gekleurd mdf, een metalen onderstel en Ikea-kasten. De stoelen haalde Astrid uit een oud schoolgebouw. Het schilderij aan de muur is van de Antwerpse kunstenares Marianne Borremans. Beeld Luc Roymans

Het appartement van 120 vierkante meter op de vierde verdieping van een typisch jaren­zestiggebouw vinkte de volledige checklist af: authentieke elementen, grote ramen voor optimaal daglicht, een terrasje achteraan, massief blokparket en zelfs een open haard. “De leukste bonus”, zegt Astrid. “Dit is het enige appartement in het gebouw waar de haard bewaard is gebleven. In het begin staken we het vuur aan voor de gezelligheid, nu vooral om onze energiefactuur te drukken.”

Het betonnen kader rond de schouw is een doe-het-zelf-experiment van Donald. “Bezoekers die hier voor het eerst binnenkomen, denken meteen dat het origineel is. Missie geslaagd, dus”, lacht hij. “Het frame is een subtiele link naar de ruwe welfsels tegen het plafond. Voor een brutalistisch effect besloten we de betonnen structuren bloot te leggen. Alleen was het bezetsel afkloppen meer werk dan gedacht. We blijven maar kalkresten uit de gaatjes krabben.”

Met hetzelfde oog voor detail bedacht het duo achter het ontwerpbureau SU–F Studio een eigenzinnig masterplan voor hun woon- en werkplek. Zo kreeg elke ruimte een eigen themakleur volgens de Polychromie architecturale, ofwel het 63-delige kleursysteem van de Frans-Zwitserse achitect Le Corbusier. Het appartement binnenstappen voelt als kopje-onder gaan in het diepste blauw van de zee. De hal in de poëtische kleur ‘bleu outremer foncé’ geldt als het visitekaartje van de creatieve bewoners en is meteen de grootste uitspatting in huis. “Zelfs de deuren zijn meegeschilderd”, zegt Astrid. “Door de afgeronde hoeken lijken de muren in het plafond over te lopen en krijg je een prachtig lichtspel als de zon binnen schijnt. Met verf kun je niet veel verkeerd doen. Alles is overschilderbaar.”

Klusmoeheid

Astrids obsessie voor kleur is overal voelbaar, van de roze kussens in de indigoblauwe zetel van Hay tot de gekleurde lichtschakelaars uit de Le Corbusier-collectie van Jung. “Niets zo storend als witte knoppen die vloeken op de muur. Ik heb het ook niet voor accentmuren, dus kozen we maar voor roze en gele accentplafonds in het bureau en de slaapkamer. Ik hou van kleur, maar het moet in balans zijn.”

Om te besparen deed het koppel zo veel mogelijk zelf, met gerecupereerde materialen en goedkope ingrepen. De badkamer ademt de sfeer van een wellness­resort, maar schijn bedriegt. Astrid: “Het blad van travertijn was een afdankertje uit een showroom, de kranen zijn lowbudgetkeukenkranen van bij Brico en de muurtegels vonden we na lang zoeken in een tegeloutlet om de hoek.”

De badkamer werd met budgetvriendelijke materialen gerenoveerd. Het blad op de wastafel van travertijn is een restje uit een showroom, de kranen komen van bij Brico en de wandtegels uit een tegeloutlet. Beeld Luc Roymans

Eyecatcher in de nachtblauwe inkomhal is de sixties-parlofoon, die nog steeds in gebruik is. Beeld Luc Roymans

Voor het keukenontwerp kwamen ze via een kennis bij schrijnwerker Kristof Ceulemans van CNC Invest terecht. “Een heel fijne samenwerking”, zegt Astrid. “Kristof dacht over alles mee na en stelde een goedkoper marmeren werkblad voor als alternatief voor gepolijst beton. Ik kook graag en wilde een praktische keuken, geen toonzaal. Als we ’s avonds geen zin meer hebben om op te ruimen, doen we gewoon de deur dicht.”

Het interieur is een kleurrijke mix van tweedehandsvondsten, creatieve DIY, Belgisch design van Muller Van Severen, collector’s items van Dick Bruna en nostalgische herinneringen aan de vorige bewoners, zoals de grijze parlofoon in de hal of de metalen asbak in het toilet. “Die ludieke details dragen bij aan het karakter van ons appartement”, zegt Donald. “Maar we zijn selectief, het mag ook niet te vol staan.” Aan elk item hangt wel een bijzondere anekdote vast, zoals de design hanglamp van Louis Poulsen voor in de keuken die maar niet geleverd werd. Astrid: “Na maanden wachten en tientallen mails kregen we uiteindelijk de grote, duurdere versie als compensatie. Mijn dag kon niet meer stuk.”

De vintage schoolstoelen mocht ze gratis meenemen uit een oud klaslokaal, het idee voor de ronde eettafel en de lange hangkast kwam dan weer van Pinterest. Het dressoir bestaat uit een drietal keukenkasten van Ikea, met daarbovenop een op maat gezaagd blad van krijtbordgroene mdf. Idem voor het XL-tafelblad, dat rust op een metalen onderstel uit een onlinekantoorwinkel. “In de massa gekleurde mdf is echt een ontdekking”, zegt Donald. “Tijdens de productie wordt houtpulp met kleurstof gemengd, voor een duurzaam en slijtvast resultaat. Op Pinterest staan talloze toepassingen om zelf meubels te maken voor een fractie van de winkelprijs.”

Hoewel een interieur nooit helemaal af is, lijkt het einde nu wel in zicht. “Na drie maanden intensief klussen kan ik even geen verfborstels meer zien”, lacht Astrid. “Op de keuken na was alles zo goed als afgewerkt toen we hier introkken. Een bevriende architect had ons de raad gegeven om alles in één keer te doen, omdat het anders blijft liggen. Op een bepaald moment slaat de klusmoeheid keihard toe. Dat punt is nu wel bereikt.”