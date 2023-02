Binnenkijken in een romantisch landhuis in Sint-Martens-Latem

Er was eens een man, die leefde in de traphal van een groot landhuis met wel 80 kamers. Het zou zomaar het begin van een sprookje kunnen zijn. De woning van interieurarchitect Philippe De Brauwer, deel van een landgoed in Sint-Martens-Latem, spreekt dan ook immens tot de verbeelding.

Philippe De Brauwer is iemand met een uitzonderlijke passie voor schoonheid. Nooit woonde hij in een huis-, tuin- en keukenwoning. Wel achtereenvolgens in een kasteel, een herenhuis uit 1885 met uitkijktoren en nu dus in een landhuis. “Ik woon veertien jaar op deze plek”, vertelt hij. “Het pand zelf dateert uit 1926 en is al drie generaties in handen van dezelfde familie. Het is een zomerverblijf, in de winter gaan alle meubels onder stoflakens en wonen de eigenaars ergens anders.”

Het woongedeelte van Philippe is warm en comfortabel. Waar vroeger een inrijpoort was, ligt nu een kleine, gerieflijke keuken, die uitgeeft op de entree met een immens grote antieke spiegel. De traphal werd omgetoverd tot een eclectisch bemeubelde leefruimte. Boven zijn er een eetplaats – met eigen ontworpen tafel –, twee slaapkamers, een dressing en een badkamer. Door de ramen kijk je uit op de bomen en de oprijlaan van de uitgestrekte tuin.

Hoe groot het landhuis ook is, de woonst van Philippe heeft een hoog peperkoekenhuizengehalte. “Ik houd enorm van de setting”, vertelt hij. “Van het groen ook, en van het feit dat ik geen buren heb. Waar vind je dat nog?”

De vroegere traphal van het landhuis is nu ingericht als zithoek. Beeld Marthe Hoet

De keuken kreeg van Philippe een lik verf, een spatwand van behangpapier en een nieuw werkblad van blauwe hardsteen. Beeld Marthe Hoet

Beeld Marthe Hoet

Binnenkomen doe je via de leefruimte, met als blikvanger de monumentale trap met nog het oorspronkelijke behangpapier. Beeld Marthe Hoet

Beeld Marthe Hoet

De tafel van ingekleurd plataan­fineer is een ontwerp van Philippe zelf. Hij combineert ze met metalen ­Bertoia-stoelen van Knoll. Beeld Marthe Hoet

Philippe is interieurarchitect met een passie voor woontextiel en had jaren een zaak in Gent. Als geen ander weet hij dus hoe je met een aangepaste decoratie een woning naar je hand kunt zetten. Dat heeft hij ook hier gedaan. Neem zijn praktische, gezellige keuken. Hij behield de keukenkasten, maar plaatste op het oude werkblad een nieuw exemplaar van blauwe hardsteen. Vervolgens verfde hij de fronten gifgroen en voorzag hij ze van messing knoppen.

De vroegere spatwand van oranje tegels bedekte hij met behangpapier met Chinees motief, van het huis Brunchwig & Fils. De vloertegels liet hij verdwijnen onder een zwaar fineerparket en aan de ramen hing hij de gordijnen van zijn vroegere woning. Als extra kast plaatste hij een op maat gemaakt corpus, waarop hij een 18de-eeuwse eiken deur monteerde.

Mode bestaat niet

De traphal is de centrale ruimte van de woning en is nog volledig authentiek, inclusief het behangpapier, dat dateert uit 1926 en verrassend hedendaags oogt. Vandaag fungeert de hal als leefruimte, met aparte zit- en leeshoek.

Ook boven bracht hij zijn eigen toetsen aan. In de badkamer gaf hij de badkuip een monumentale houten bekisting van cederhout en legde hij vast tapijt op de vloer, wat de kleine ruimte een luxueuze uitstraling geeft. Dressingkasten zorgen voor de nodige elegante opbergruimte.

Overal waar je kijkt, valt je oog op speciale objecten, of het nu een koffiekan uit Marokko is, een reiskoffer uit de 16de eeuw, een art-decokast of metalen Bertoia-stoelen van Knoll rond een zelf ontworpen tafel. “Ik ben een verzamelaar”, vertelt Philippe, wat niet echt als een verrassing komt. “In mijn huis heeft elk object een verhaal. De tafel in de keuken is vintage Fritz Hansen, ik erfde ze van mijn grootouders. De antieke zitbank erbij is van een klant die verhuisde naar een woon-zorgcentrum. De eettafel boven ontwierp ik zelf. Ik doopte ze Ode aan de behanger, omdat ze lang en smal is, met het blad van plataanfineer op schragen gemonteerd. Om ze hier te kunnen plaatsen, moest ik ze aanpassen.

De slaapkamer van Philippes dochters, met blauw romantisch behangpapier van Brunschwig & Fils. Beeld Marthe Hoet

Op de vloer ligt vast tapijt, het bad kreeg een bekisting van cederhout. Beeld Marthe Hoet

“Ik ben geen aanhanger van een bepaalde stijl, eclecticisme is mijn ding. Mijn woning is geen showroom voor mijn klanten, wel een stijloefening. Als ze het leuk vinden, laten ze mij hun interieur onder handen nemen. Mode bestaat voor mij niet. Ik laat periodes, stijlen en materialen door elkaar lopen. Iets wat mooi was in 1930, is in 2030 nog even mooi. Veel mensen willen per se dure meubelstukken in huis, maar voor mij telt het verhaal. Ik ben een gevoelsmens en zet instinctief zaken bij elkaar die samen passen. En dingen die bij elkaar passen, hoeven niet duur te zijn.”

Een passie, geen obsessie

Een van de grote talenten van Philippe is verweesde objecten een nieuw leven geven: meubels uit zijn oude showroom, de spiegel van een ex-geliefde... Samen met trouvailles van markten, veilingen en reizen – en véél boeken en foto’s – mixt hij ze tot een tijdloos, harmonieus geheel. “Ik maak van elk interieur een paleisje”, zegt hij, en we geloven hem.

Hij overschouwt zijn keuken, tot de nok gevuld met spullen, en bedenkt: “Sommige mensen vinden het hier te druk, ze zouden hier niet willen afstoffen, zeggen ze. En effectief, ik heb tijdens mijn leven al veel verzameld. Ik zou het geen obsessie noemen, wel een passie. Voor de winkel deed ik veel markten. Dan werd ik verliefd op een stuk en hield ik het voor mezelf in plaats van het door te verkopen.

Door de ramen kijk je uit op de oprijlaan en de bomen van de uitgestrekte tuin. Beeld Marthe Hoet

Beeld Marthe Hoet

“Soms vind ik dat ik te klein woon en wil ik mijn interieur uitzuiveren en verhuizen. Als je ouder wordt, heb je meer klaarheid nodig. Je wilt overzicht over wat je in je leven hebt vergaard. Maar ja, wat zou ik dan moeten wegdoen? Al zeker niet mijn boeken. Boeken vertellen het verhaal van alles wat je hebt gezien en verzameld in je leven.

“Ik heb vrienden die om de paar jaar verhuizen. Maar wie voortdurend verhuist, heeft geen rust. Zo kun je je huis geen ziel geven. Als je ergens tien à vijftien jaar blijft, dan heb je daar een leven gehad. Iedere nieuwe uitdaging kan mij wel prikkelen, maar waar ik nu woon is zo uniek dat the next move een stevige voltreffer zal moeten zijn.”