Binnenkijken in een rijhuis dat pure nostalgie ademt

Van buiten is het huis van Kristien en Jeroen al een serieuze blikvanger, binnenin weet je helemaal niet waar te kijken. Zelden was het etiket ‘vintage’ beter op zijn plaats dan bij deze verzameling parafernalia uit vervlogen tijden. ‘Maar we streven wel naar orde in de chaos.’

Het donkergroene rijhuis van Hasselts modeontwerpster Kristien en grafisch vormgever Jeroen blijft een favoriet gespreksonderwerp in de volkse buurt waar het sociale leven zich voornamelijk op straat afspeelt. Kristien: “Toen de gevel geschilderd werd, verzamelde iedereen spontaan voor ons huis en werd er druk gespeculeerd of die kleur geen vergissing was. (lacht) Ook voor ons was het een spannende gebeurtenis. We zijn pas komen kijken toen de schilders klaar waren, om het verrassingseffect niet te verpesten. Het resultaat was helemaal waarop we gehoopt hadden. De buitengevel roept precies de oude cafésfeer op die we ook naar binnen wilden vertalen.”

Bio Modeontwepster Kristien Follon (35) en grafisch vormgever Jeroen Marcelis (34) wonen samen met dochter Dot (4) in een creatief verbouwd rijhuis in Hasselt.

De woning dateert uit 1937 en ademt pure nostalgie, al werden de authentieke elementen pas blootgelegd tijdens de renovatie. “Toen we het huis in 2016 kochten, miste het een ziel. Door een foute verbouwing in de jaren negentig zijn veel details verloren gegaan. Wat overbleef, hebben we zo goed mogelijk proberen te restaureren. De mouluren in de gang en de oude bakstenen muren zijn in hun oorspronkelijke staat hersteld en overal is het asbest verwijderd.”

Creatieve dertigers Kristien en Jeroen en dochter Dot (4) wonen in het opvallendste huis van de straat. "We hebben lang nagedacht over de kleur van de gevel. Het moest een groentint zijn die onmiddellijk het oude cafégevoel oproept en onze zotte stijl reflecteert." Beeld Luc Roymans

De verouderde koterij achteraan werd afgebroken en vervangen door een moderne uitbouw met groendak. De drie trapjes naar de zitruimte vangen het niveauverschil met de tuin op en grote glaspartijen zorgen voor extra daglicht. “In de zomer leven we met de ramen open en in de winter maken we het extra knus. Als de zon vol naar binnen schijnt, is het serregevoel compleet.”

Het kleurrijke vintage interieur bruist dan weer van instant happiness en vervlogen jeugdherinneringen. Denk oude schoolposters, vitrinekastjes vol retro bierglazen, Tomado-rekjes met oldskool speelgoed en stapels typografisch verantwoorde boeken, allemaal netjes gesorteerd volgens kleur of thema.

Ondanks de overweldigende verzameling voelt het nergens rommelig of stoffig aan. “We streven naar orde in de chaos”, zegt Kristien. “We mogen dan twee fanatieke verzamelaars zijn, we gaan wel selectief te werk. We kopen pas iets als we het alle twee mooi vinden en verkopen ook regelmatig spullen om plaats te maken voor iets anders.”

Tegenwoordig ligt de focus op lokale vintage, zoals blikken van Hasseltse stroop, reclameborden van streekproducten of oude affiches voor de mooie lettertypes en de grafische vormgeving. Laatste aanwinst is een paar zwart-witportretten van koning Boudewijn en koningin Fabiola die vroeger in elk klaslokaal hingen. Jeroen: “Dat is zoiets typisch Belgisch. We moesten ze gewoon hebben.” Kristien: “Bij ons gaat het ook om de kunst van het vinden. We nemen onze tijd en gaan net zo lang naar iets op zoek tot we het kunnen kopen voor een redelijke prijs.”

Om alle misverstanden te vermijden: het huis is absoluut geen museum, benadrukt Kristien. “Dat zou ook niet leefbaar zijn, met een dochter van vier. Dot kleurt haar tekeningen in met wasco’s uit de jaren zeventig, we eten aan een formicatafel uit een vroeger scheikundelokaal en slijpen onze potloden met een ouderwetse puntenslijper met draaihendel. We botsen regelmatig op vergeten vondsten en in de garage staan nog verhuisdozen die we moeten uitpakken. Elke dag lijkt wel een schattenjacht.”

Terwijl het voor Kristien niet over de top genoeg kan zijn, zorgt Jeroen voor wat tegengas. “We houden allebei van zotte dingen, maar bij mij is het nog net iets erger”, lacht ze. “Ik zag mezelf al in een oud postkantoor wonen en droomde van een keuken in de stijl van een oude slagerij, met ijzeren haken tegen de muur en een kapblok als werkblad. Gelukkig komen we altijd tot een compromis.”

Het koppel was lang op zoek naar een tijdloze keuken met extra veel bergruimte die blendt met het retro interieur én tegelijk een industriële uitstraling heeft. Beeld Luc Roymans

'We hebben acht maanden op onze Ikea-droomkeuken moeten wachten, maar nu hij er eindelijk staat, kunnen we die vertraging wel relativeren.' Beeld Luc Roymans

Hun keuken bestelden ze uiteindelijk bij Ikea, een verhaal op zich. “Door de coronacrisis had de levering vertraging en hebben we er acht maanden op moeten wachten. Bij de plaatsing bleken er dan ook nog allerlei onderdelen te ontbreken. Nu onze droomkeuken eindelijk af is, kunnen we er wel om lachen.”

Vertraging lijkt wel de rode draad doorheen de verbouwing, met alle gevolgen van dien. “Door alle miserie hebben we anderhalf jaar boven gekampeerd en moesten we de lockdown zonder keuken uitzitten. Maar de ergste catastrofe was toch de badkamer. Het toilet bleek verkeerd aangesloten en na de eerste spoelbeurt spoot het water als een fontein via de trap naar beneden. Tijdens zulke crisismomenten riepen we weleens dat we de boel zouden verkopen, maar dat was nooit echt gemeend. Dit huis is wie we zijn, elk detail klopt gewoon. Het gaat zelfs zo ver dat we Italiaanse muziek spelen als we pasta koken.”

De nostalgische sfeer wordt vlotjes doorgetrokken tot in de badkamer. Pronkstuk is het dressoir dat dienstdoet als wastafel. 'Het deed pijn om er een gat in te zagen, maar het geeft de badkamer een meerwaarde.' Beeld Luc Roymans

Experiment met zwart

Ook boven wordt de huisstijl doorgetrokken en is er geen enkele ruimte standaard volgens het boekje ingericht. Of wat dacht u van de huiselijke badkamer en de zwarte slaapkamer? “We wilden sowieso ergens een zwarte kamer als experiment’, zegt Kristien. “Dan maar de slaapkamer, een ruimte waar je toch weinig daglicht nodig hebt. Tijdens het schilderen vonden we op het plafond herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Hier en daar staan Duitse namen in de balken gekerfd. Om het toch wat luchtig te houden, hangen er posters van duivenvoeders aan de muur.”

Het moeilijkste was de zoektocht naar dezelfde authentieke binnendeuren. “Uiteindelijk hebben we ze via een zoekertjessite gevonden in Houthalen en Antwerpen. Ze passen niet allemaal perfect in het kader, maar niemand die dat ziet.”

Nu binnen alles in orde is, moet alleen de tuin verder afgewerkt worden. Nog zo’n creatief doe-het-zelfproject, met terraslampen van een oud station en een vijver gemaakt van een afgedankte badkuip van een oom. “We hebben alles zelf omgespit en heraangelegd. Het is zalig om de tuin tot leven te zien komen. We horen geregeld kikkers in het vijvertje springen en achteraan zitten onze konijnen Ida en Jef.

“Dit huis heeft bijna alles wat we zochten. Alleen de duiventil ontbreekt jammer genoeg. Hoe cool moet het zijn om daarin een atelier in te richten?”

Ook de tuin is een creatief doe-het-zelfproject boordevol originele vondsten. Zo zijn de terraslampen gerecupereerd uit een oud station. Beeld Luc Roymans

Grote ramen in de zitruimte maken het serregevoel compleet. 'In de zomer leven we met de ramen open en wordt het terras onze tweede living.' Beeld Luc Roymans

Tussen alle vintage schatten is er gelukkig ook nog genoeg ruimte om te spelen. Kristien: 'We willen van ons huis absoluut geen museum maken. Dat zou ook niet leefbaar zijn, met een dochter van vier.' Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans