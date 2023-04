Binnenkijken in een low-budgetverbouwing met tonnen karakter

Een paar jaar geleden vielen Jason en Annelien voor de charme van een afgeleefd rijhuisje in Brugge. Dat was meteen de start van een uitdagend én budgetvriendelijk doe-het-zelfproject met creatieve kleuraccenten en gerecupereerde materialen. Zelfs de inboedel van de vorige bewoners kreeg een tweede leven.

Architect-scenograaf Jason Slabbynck en zijn vriendin Annelien hadden de zoektocht naar een betaalbare woning al bijna opgegeven, tot ze in 2017 op een uitzonderlijk koopje net buiten de Brugse binnenstad botsten. Jason: “Mijn zus en mama wonen hier vlak om de hoek. Zij hadden het bordje ‘te koop’ zien staan en ons meteen getipt. Zo’n authentiek rijhuis met veel werk aan was exact wat we zochten. Als bijkomende troef grenzen onze drie percelen aan elkaar. We doen aan cotuinen en kunnen via het poortje in de achtertuin bij elkaar binnenlopen. Superhandig, zeker met jonge kinderen in de familie”, zegt Jason.

De blauwe raamprofielen van de uitbouw zijn geïnspireerd op de lantaarnpalen van Oostduinkerke. Naast de woning is een doorgang voor de fietsen. Beeld Luc Roymans

Het rijhuis dateert van 1933 en al die tijd was er amper iets aan gedaan. Afgeleefd was het woord toen Jason en Annelien het pand kochten. In de slaapkamers waren geen stopcontacten en alle ramen bestonden uit enkel glas. Bovendien maakte de oriëntatie op het noorden de smalle woning nog donkerder. “Ondanks de vele nadelen had dit project alles waar ik als architect van droomde”, zegt Jason. “Het was wel puzzelen om het maximum uit de beperkte oppervlakte te halen. Na maanden nadenken en plannen hertekenen, opteerden we toch voor een open indeling, met een luchtige achterbouw, om doorzicht en extra ruimte te creëren.”

Het werd een duurzame constructie van hout­skeletbouw, met grote glaspartijen en brede vensterbanken. “Die ingekaderde ramen verhogen het gevoel van geborgenheid”, zegt Jason. “Ik zou zo’n uitbouw nooit realiseren in een huis dat op het zuiden is gericht, maar hier moest het wel. Nu stroomt het daglicht het hele jaar door naar binnen, zonder dat het in de zomer te warm wordt.”

Buiten contrasteren de blauwe raamprofielen met het terracottakleurige terras. Een gedurfde combinatie die nog altijd verbaasde reacties uitlokt. Jason: “De blauwe kleur refereert aan de lantaarnpalen in Oostduinkerke, waar Annelien vandaan komt. Om zeker te zijn van de juiste tint hebben we de RAL-kleur opgevraagd bij de technische dienst van de gemeente. Het ontwerp van de uitbouw is dan weer geïnspireerd op een Franse oranjerie, met verschillende deuren die in de zomer wijd open kunnen.”

Om de ziel van het huis te bewaren kreeg een deel van de oude inboedel een nieuw leven: de vintage kasten bleven staan en de originele eetkamerstoelen werden opnieuw gestoffeerd. Ook het oude glasraam in de zithoek vooraan draagt bij aan de nostalgische charme. Beeld Luc Roymans

Architect Jason richtte zijn werkplek in op de mezzanine, die via een groot raam op de tuin uitkijkt. Het hoge plafond van de vide vergroot het ruimtegevoel. Beeld Luc Roymans

Van de groene muur in de keuken tot het hemelsblauwe plafond in de slaapkamer: elke ruimte kreeg een eigen kleuraccent. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Op papier leek de nieuwe achterbouw vrij smal, maar doordat alle ruimtes organisch in elkaar overvloeien, voelt de benedenverdieping in werkelijkheid dubbel zo groot. Annelien: “We zijn afgestapt van de klassieke indeling met de typische berging achter de keuken. We wilden geen woonruimte opofferen aan een apart berghok, in plaats daarvan hebben we overal verborgen kasten gemaakt, zelfs onder de trap. We leven nu veel bewuster: we denken na over wat we in huis halen en vergaren minder rommel. Laten we zeggen dat we professionele ontspullers zijn geworden.” (lacht)

Flexibiliteit is hier het codewoord, met ruimtes die in alle vrijheid ingevuld kunnen worden. Annelien: “De achterbouw heeft een tijdje als zithoek dienstgedaan, maar nu gebruiken we hem als polyvalente ruimte. Ik heb hier mijn naaihoek ingericht, de rest is speelzone voor Ida. Maar volgend jaar kan het weer helemaal anders zijn. Dat is het toffe aan dit huis.” Jason: “Deze indeling maakt het mogelijk om samen te leven en toch ons eigen ding te doen. Mijn bureau op de mezzanine voelt als een afgesloten werkplek, maar dankzij de vide kan ik toch contact houden met beneden.”

De trap en de vloerplanken in de kamers boven werden opgeschuurd. Beeld Luc Roymans

De linoleumvloer in Sunshine-geel is dé attractie in de badkamer. De witte tegels kregen dezelfde gele voeg, de gerecupereerde handvatten op de Ikea-kastjes komen van bij Rotor DC. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Om te besparen deed het koppel zoveel mogelijk zelf. “We zijn hier vlak voor de pandemie ingetrokken: een intense periode”, zegt Annelien. “Die eerste maanden woonden we boven, terwijl alles beneden gestript werd. Het leek wel een snelcursus compact leven. De badkamer was onze eerste prioriteit. Na een dag in het stof snakten we naar een douche.” Als knipoog naar de Sunshine-gele linoleum kregen de witte muurtegeltjes eenzelfde gele voeg. De gerecupereerde handvatten op de Ikea-kastjes vond het koppel bij Rotor DC.

Klein budget

Voor Jason bewijst dit project dat een ingrijpende verbouwing ook budgetvriendelijk kan. Jason: “Als architect zoek ik steeds naar creatieve oplossingen om de kosten te drukken. Verbouwen is vooral een kwestie van keuzes maken. Zo wilden we geen compromissen sluiten in de nieuwe achterbouw; die investering hebben we dan gecompenseerd in de rest van het huis. Met gerecupereerde materialen, creatieve ingrepen en heel veel doe-het-zelf kun je een groot verschil maken.” De keuken is een samenraapsel van goedkope Ikea-kasten, met werkbladen van resthout van de uitbouw. Ook de lange bank en de kapstokken in de inkomhal maakte Jason van houtoverschotten.

De ziel van het oude huis werd waar mogelijk bewaard. Annelien: “De originele cementtegels in de inkomhal waren helemaal verzakt, maar we vonden ze te mooi om weg te doen. We hebben de vloer dan voorzichtig uitgebroken, alle tegels één voor één schoongemaakt en volgens hetzelfde patroon teruggelegd.” Het glasraam tegen het venster in de zithoek komt uit een oude kapel in Oostende. “We wilden vooraan geen gordijn hangen. Zo’n glaskunstwerk helpt tegen inkijk en draagt bij aan de nostalgische charme van het huis.”

De ruime zolder is ingericht als kinderkamer van Ida, maar kan op termijn nog opgesplitst worden. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

De voorkamer, met gerecupereerd glasraam en de Vitra-zetel die ze wonnen. Beeld Luc Roymans

Ook de collectie vintage meubelen houdt de herinnering aan de vorige eigenaars levend. Annelien: “Na de verkoop van het huis mochten we briefjes kleven op de meubels die we wilden houden. De stoelen in de eetkamer zaten ook in de inboedel. Ik heb ze allemaal opgeschuurd en opnieuw gestoffeerd.”

De enige nieuwe aanwinst in het interieur is de Polder-designsofa van Vitra, die in de nog af te werken zithoek staat. “We hebben hem gewonnen”, zegt Jason. “Na een skireis waren we in Basel gestopt voor een bezoek aan Vitra. Toevallig liep er toen een ontwerpwedstrijd om zo’n zetel te winnen. We stuurden een creatieve collage in en hoorden er vervolgens niets meer van. Pas maanden later kregen we het bericht dat er een vrachtwagen onderweg was met onze sofa. We hebben hem zeker nog een half jaar in de verpakking laten zitten tegen het stof. Wat de verdere plannen met dit huis ook zijn, onze droomzetel gaat hier nooit meer weg.”

Beeld Luc Roymans