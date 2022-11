Binnenkijken in een Limburgse ecolodge

Geen rondslingerende geitenwollen sokken in ecolodge Huis van Hout in Herk-de-Stad. De woning van Bart en Graziela is een eigentijdse mix van strakke architectuur, ecologische materialen en fijne designstukken.

Het duurzaamste huis is het huis dat niet gebouwd wordt. Maar als je er dan toch één bouwt, is het huis van Bart Goossens en Graziela Pancheri een stichtend voorbeeld. “Een buurjongetje vindt dat ons huis op een ufo lijkt die hier is neergestreken”, vertelt Bart. En inderdaad: met zijn strakke lijnen en opstaande zonnecollectoren op het dak oogt Huis van Hout als een buitenaardse bezoeker tussen de omliggende Vlaamse klassiekers. Maar wel een met een minimale ecologische voetafdruk. In zekere zin klopt dat ook: vier jaar geleden streken Bart en Graziela neer tussen de Haspengouwse velden vanuit respectievelijk Antwerpen en Brazilië. Bart groeide op in Hove in een seventiesfermette met kleine ramen, verscholen tussen hoge bomen. In een permanente schemerzone dus. Dat riep bij hem een diep verlangen op om voor zijn eigen woning iets compleet anders te kiezen, met veel licht, lucht en een gevoel van ruimte.

Beeld Luc Roymans

Het huis is ingericht met Italiaans design en vintagestukken: sofa ‘On the Rocks’ van Edra, een luchter van Brand Van Egmond, barkrukken ‘Bertoia’ van Knoll, eettafel ‘Seven’ van B&B Italia… Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

“Ik besloot al snel dat ik naar Limburg wilde verhuizen”, vertelt Bart. “Hier is nog veel natuur en de mensen zijn sympathiek.” Na lang zoeken vond hij een perceel in Herk-de-Stad. “Driehoekig, dus verre van evident om te bebouwen. Op een weekendavond heb ik mij uitgestrekt in het lange gras: ik zag de zon ondergaan, het kleurenpalet van de velden en boomgaarden… Het leek alsof hier een micro­klimaat heerste. Het heeft mij zes avonden onderhandelen gekost, aan de keukentafel van eigenaar ‘nonkel Jo’, tot hij overstag ging en de grond aan mij verkocht heeft.” Als architect koos Bart voor eProjecten uit Kalmthout. “Ik hield van hun stijl: strak, met veel hout en sterke combinaties van vormen en materialen. Bovendien is dat bureau heel goed in energie­management.” Bart en Graziela wilden een groot huis, maar beseften tegelijk dat dat niet nodig is voor twee personen. Dus kozen ze voor de combinatie met een gastenverblijf. “Heel fijn: zo hebben we altijd mensen in huis voor een babbel.”

Ecologische spitstechnologie

Het terrein van Huis van Hout heeft een unieke vorm: driehoekig en breed uitlopend over 5.000 vierkante meter, naar een weids panorama achteraan. Het huis zelf heeft ook een driehoekige vorm, met een volledige glasgevel van zes meter hoog achteraan, pal naar het zuiden gericht. “Sinds we hier wonen, heb ik geleerd om met de natuur te leven”, vertelt Graziela. “De glasgevel achteraan is een levensgroot tv-scherm waarop we de veranderende seizoenen kunnen volgen.”

Beeld Luc Roymans

De woning is opgetrokken uit bio-ecologische materialen, met een houten skelet, houtwolplaten en natuurlijke isolatie van papiervlokken en vlas. Ventilatie zorgt het hele jaar door voor een aangenaam binnenklimaat. Maar het duurzaamheidsverhaal gaat nog veel verder. Wat energie en water betreft, is de woning haast volledig zelfbedruipend. Er zijn zonnepanelen en een batterij voor elektriciteit, en zonnecollectoren voor warm water. Screens en lamellen bieden de nodige verkoeling in de zomer. Een niet te onderschatten rol is weggelegd voor domotica: dankzij een slim systeem monitort Bart het energieverbruik van zijn woning. Ventilatie, verlichting, sloten, warmtepomp en zonneboiler zijn allemaal aangesloten op het systeem en werken op basis van zonoverschotten. Veel gebeurt dus automatisch: zo vouwen de screens open en dicht naargelang het binnenstromende zonlicht. Onder de douche vertelt de kleur van de ledlampen hoe warm je water is en hoor je hoeveel liter water je gebruikt. Dat water is trouwens afkomstig uit regenwatertanks en wordt door planten gefilterd en gemineraliseerd in een – erg decoratieve – plantenzone in de tuin.

Vloeiende lijnen

Met een verleden als eindredacteur voor een interieurmagazine kan het niet anders dan dat Bart zijn interieur piekfijn heeft ingericht. Toch was dat geen evidentie. “Ik was zoveel bezig geweest met de bouw zelf en met het energiemanagement, dat ik vergeten was om over de inrichting na te denken. Bepaald geen evidentie met die driehoekige vorm, die tot veel verloren ruimte dreigde te leiden. Maar we hebben uiteindelijk elke hoek nuttig kunnen gebruiken.

Slaap- en doucheruimte zijn van elkaar gescheiden door kasten waar je net over kan kijken. Zo blijft het ruimtegevoel onaangetast. Beeld Luc Roymans

Een ander probleem waar we op botsten, was dat je bij schuine belijningen moeilijk rechthoekige meubels kunt zetten. Dat werkt gewoon niet. De oplossing was om te kiezen voor stukken met vloeiende lijnen, zoals in de zit­kamer de zitbank On the Rocks van Edra, en tafel Seven van B&B Italia.” Nieuwe stukken mixt Bart met originele vintage: een oud radiomeubel van B&O, Togo-zitbanken van Ligne Roset, wandrekjes van String…

Wie bij Bart en Graziela komt logeren, komt terecht in het aanpalende huis, met een eigen keuken, twee slaapkamers en een zithoek met zicht op de panoramatuin. Alle energie is zelfgeproduceerd en alles wordt gerecycleerd. Dat geldt ook voor de hottub op het terras. Het hout is afkomstig uit de omliggende boomgaarden, het water uit de regenput. Het komt ook weer terecht in de plantenfilter op het terras, die het klaarmaakt voor gebruik in huis.