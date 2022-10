Binnenkijken in een knap verbouwd huis tussen de velden: ‘Er was geen leidingwater, gas of riolering’

Een oud, vervallen boerderijtje in de groene rand rond Brussel had één grote troef: een prachtig uitzicht op de glooiende velden. Evi en Johannes waagden zich aan een uitdagende renovatie en bouwden er samen met MADAM architectuur een buitengewoon project waar wonen en werken organisch in elkaar overlopen.

Om aan de stadsdrukte te ontsnappen, vonden Evi en Johannes hun gedroomde vluchtoord midden in het groen en toch op een boogscheut van Brussel. Zes jaar geleden botsten ze op een vervallen boerderijtje uit 1930 dat verdwaald stond te wezen tussen de glooiende velden van het Pajottenland. “Primitief was het woord wel”, zegt boomverzorger Johannes. “Het huisje had geen leidingwater, gas of riolering, en ook de elektriciteit bleek niet meer van deze tijd. Bovendien ligt het zo’n honderd meter van de straat af en liep er zelfs geen weg naartoe. Als eerste project hebben we zelf een grindpaadje aangelegd.”

De idyllische locatie, maar vooral de 60 are grond die bij de boerderij hoorden, compenseerden het gebrek aan moderne voorzieningen. Johannes: “Mijn vader was tuinaannemer en bracht me al vroeg de liefde voor de natuur bij. Ik ben opgegroeid in de buitenlucht en droomde zelf ook van zo’n plek voor mijn kinderen. Hier kan ik me helemaal uitleven. Ik zit nog boordevol plannen, maar zo’n gigantische tuin blijft een work in progress.”

Evi Vankerkom (34), eigenaar van woonwinkel Het Ensemble, en Johannes ­Broukaert (42), zelfstandig boomverzorger, wonen in een gerenoveerde boerderij in Dilbeek met de kinderen Louise (16), Thibault (14), Olivia (11), Charlie-Rose (5) en Maxine (9 maanden). Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Het ontwerp werd gerealiseerd in samenwerking met landschapsarchitect Floris Steyaert en Buro Buiten. De glooiende tuin is ingedeeld in verschillende zones waar telkens iets anders te ontdekken valt, zoals een ‘belevingsgedeelte’, een insectvriendelijk bloemenveld, een rietveld en een boomgaard met drie schapen.

Dat ze in deze uithoek van Dilbeek terechtkwamen, is dan weer aan Evi te danken. “Ik doe niets liever dan zoekertjes afspeuren om te zien wat er allemaal te koop is”, vertelt ze. “Deze boerderij werd openbaar verkocht en trok onmiddellijk mijn aandacht. Uit nieuwsgierigheid zijn we eens komen kijken. Het huis zelf was een bouwval, maar het gevoel van rust en het uitzicht over de velden maakten alles goed. Ook mijn vader, een handige klusser die zich in elk project vastbijt, was meteen enthousiast. Er was maar weinig interesse tijdens de verkoopdag en bij het eerste bod stak ik in een opwelling mijn hand op. Toen er geen hoger bod volgde en de notaris afklopte, had ik niet eens door dat het huis voor ons was.”

In de nieuwe uitbouw vloeien de ruimtes in elkaar over en staat elke kamer in verbinding met de tuin. De houten plafondbalken in de leefruimte bleven bewust zichtbaar. In de brede vensterbanken kun je ook zitten. Alle binnen- en buitenmeubelen zijn te koop in de winkel van Evi en Johannes. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Na de rush om de lening rond te krijgen, nam het koppel even de tijd om alles te laten bezinken. “We wilden ons niet overhaast op de verbouwing storten”, zegt Johannes. “We hadden geen idee wat we met het huis wilden doen of hoe we het project zouden aanpakken. Die eerste maanden zijn we geregeld langsgekomen om plannen te maken en appels te plukken.”

Eén ding stond vast: aan het authentieke karakter van de hoeve mocht niet geraakt worden. Architecten Door Smits en Marit Meganck van MADAM architectuur zaten direct op dezelfde golflengte: “We waren meteen gecharmeerd door het beeld van het huisje in de velden”, vertelt Door. “Om de ziel te bewaren, besloten we de gevel te restaureren. Verder opteerden we ook voor een lager gelegen uitbouw, die je niet ziet langs de voorkant van het huis.” Het hellende terrein leende zich perfect om in de diepte te werken. Vanuit de glazen leefruimte heb je een onbelemmerd zicht op de achterliggende velden, maar ervaar je toch een gevoel van privacy.

Door: “Het huis was simpel ingedeeld en bestond uit vier symmetrische ruimtes van telkens vier bij vier meter. Om alles in proportie te houden, hebben we diezelfde verhouding gebruikt voor de uitbouw.” Een opvallende blikvanger is de gespiegelde dakrand die een optisch effect creëert, een ideetje van de architecten. “De ­dikke laag isolatie maakte de dakconstructie vrij breed. Dankzij de spiegelboord die het landschap reflecteert, lijkt de dakrand veel fijner. Spelen met spiegels kan enkel in een open ruimte, waar je geen rekening moet houden met buren. Deze realisatie was dus ook voor ons redelijk uniek.”

Behelpen als codewoord

In de open indeling vloeien de keuken, de zithoek en de werkruimte harmonieus in elkaar over en staat elke kamer in verbinding met de tuin. Door het huis langs binnen te isoleren, werden de muren dikker en kregen de brede vensterbanken ook een zitfunctie. “Ik wilde heel graag ramen om in te zitten”, zegt Evi. “In alles probeer ik het praktische aan het esthetische te koppelen. Mijn oog voor detail gaat soms heel ver. (lacht) Zo heb ik lang gezocht naar minimalistische lichtschakelaars, die ik uiteindelijk vond bij het Belgische CJC. En ik spaarde liever voor mijn koperen kraantje in de badkamer dan te investeren in een dure keuken. Ons zelfgebouwde eiland met kastjes van Ikea is voor mij even goed.”

Behelpen was het codewoord tijdens de uitdagende verbouwing, die veel langer heeft geduurd dan voorzien. “Alles was hier moeilijk”, zegt Evi. “Maar goed dat we er zo naïef aan begonnen zijn, anders hadden we het misschien nooit gedaan. We hebben intussen met de ongemakken leren leven. Er komt enkel grondwater uit de kraan, zodat we altijd met flessen water moeten zeulen.”

In de sober ingerichte slaapkamer heerst rust. Beeld Luc Roymans

De badkamer van de kinderen werd budgetvriendelijk ingericht met een plank en een wastafel van Ikea. Beeld Luc Roymans

Een offgrid huis dwingt sowieso tot creatieve oplossingen. “Het rietveld naast ons huis dient als ecologische waterzuiveringsinstallatie”, vertelt Johannes. “Nu wachten we enkel nog op zonnepanelen om helemaal zelfvoorzienend te worden.”

Geïnspireerd door de omgeving startte Evi twee jaar geleden woonwinkel Het Ensemble op. “Ik wilde geen winkel die aanvoelt als een showroom, maar een gezellige ontdekplek waar mensen alles rustig kunnen uittesten”, zegt ze. “Naast buitenmeubelen van onder andere Piet Boon, Skagerak, Umbrosa of Wünder doen we er sinds kort ook interieur bij. Het is een luxe om op deze locatie te kunnen wonen en werken. Ik kijk nog altijd graag naar vastgoedzoekertjes, maar zou dit huis niet meer kunnen missen.”

hetensemble.be / madamarchitectuur.be