Binnenkijken in een knap verbouwd huis in Gentbrugge

Sommigen dromen van een kant-en-klare thuis om meteen in te trekken. Dat geldt niet voor Sofie en Lieven, zij waren net op zoek naar een bouwval die ze zelf naar hun hand konden zetten. Voor hen transformeerde Ae – architecten een uitgeleefde fiftieswoning tot een hedendaagse woonplek, met respect voor het vakmanschap van weleer.

Vroeger woonden Sofie, Lieven en hun kinderen Nel, Lou en Juul in het centrum van Gent. “We waren toe aan een meer praktische woning”, vertelt Sofie. “Bovendien kriebelde het bij mij al een tijdje om een project te doen – ik ben van opleiding burgerlijk ingenieur-architect. Het moest dus een huis zijn met erg veel werk aan.” Zo begon de zoektocht naar een bouwval op maximaal twee kilometer van hun huidige woonst, zodat ze hun leven niet zouden moeten omgooien. Die zoektocht zou uiteindelijk drie jaar duren. Hun nieuwe woning in Gentbrugge hadden ze al een tijdje in de smiezen. “Dat staat leeg, daar moet iets mee te doen zijn, zeiden we altijd tegen elkaar, telkens wanneer we door deze buurt fietsten”, herinnert Sofie zich. Toen het huis eindelijk op de markt kwam, twijfelde het koppel geen seconde.

De deur aan de voorgevel werd dichtgemetst met geel geglazuurde bakstenen. Zo krijgt ook het bestaande metselwerk meer aandacht. Beeld Tim Van de Velde

Beeld Tim Van de Velde

Aan de kant van de eethoek is de achtergevel helemaal opengemaakt. Zo stroomt het licht binnen en heb je in de zomer het gevoel dat je in de tuin zit. Beeld Tim Van de Velde

De vroegere garage is opgehoogd en voorzien van een lichtstraat, en maakt nu deel uit van de leefruimte. De ideale plek voor een thuiswerkbureau. Beeld Tim Van de Velde

Lieven Vanheessen (40) is manager en Sofie Van Ginderachter (41) werkt in stadsontwikkeling / ze wonen met hun drie kinderen Nel (10), Lou (8) en Juul (6) in Gentbrugge / verbouwd door ae-architecten.be Beeld Tim Van de Velde

Niet strak, wel gezellig

Sofie wilde dan wel zelf haar tanden in een project zetten, toch kregen de architecten ­volledige carte blanche. “We hebben enkel aangegeven wat we absoluut wilden: een grote leefruimte, een lange tafel met bank en twee badkamers”, vertelt Lieven. Of Sofie als architect echt alles kon loslaten? “Ik kon dat”, lacht ze. “Ik wilde mij laten inspireren. Jan en Petra van Ae – architecten zijn de ouders van een vriendinnetje van Nel. Wij zijn gevallen op hun stijl: niet strak, wel gezellig, warm en toch hedendaags.”

“De grootste uitdaging was de toestand van het gebouw”, herinnert Jan Baes van Ae – architecten zich. “Die was slechter dan we aanvankelijk dachten. De woning was eind jaren 90 al eens gerenoveerd en werd toen ingedeeld in twee appartementen met twee aparte ingangen. Misschien zijn er toen fouten ingeslopen, want aan de gevel zie je dat het huis met liefde gemetst is, door stielmannen.”

De voordeur leidt je naar de leefruimte, het hart van de woning. Via de trap kom je in een kleine speelruimte en een dakterras met buitendouche. Beeld Tim Van de Velde

De keuken en zitbank zijn een ontwerp van Ae – architecten. De bank is een van de lievelingsplekken van het gezin. Beeld Tim Van de Velde

Beeld Tim Van de Velde

Beeld Tim Van de Velde

De belangrijkste ingreep was de keuze voor een nieuwe voordeur aan de zijkant. “Zo kom je meteen in het hart van het huis terecht.” De deur aan de voorgevel werd dichtgemetst met geel geglazuurde bakstenen. Ook elders duiken nieuwe, geel gemetste vlakken op. “We wilden per se iets doen met het ritme van het bestaande metselwerk”, aldus Jan. “Dat wilden we niet wegsteken, maar net actualiseren. Voor de nieuwe delen hebben we consequent geel gebruikt.”

Via de voordeur kom je in de grote leefruimte, met aan de straatkant de zithoek en aan de tuinkant de keuken met eetplek. Die kant is volledig opengemaakt, waardoor het daglicht binnenstroomt. “We hebben een grote ruimte ontworpen waar je elkaars aanwezigheid voelt, maar waar je je toch kunt afzonderen”, aldus Jan.

Bij de voordeur leidt een nieuwe trap naar boven, waar een speelruimte voor de kinderen voorzien is, met aansluitend een terras met buitendouche. Instant vakantiegevoel.

Groen en geel

“De plannen waren niet heilig”, vertelt Lieven nog. “De architecten pasten ze aan naarmate de verbouwingen vorderden.” Zo botsten ze op een kruipkelder onder de volledige woonruimte. Die bood de kans om de vloer 30 centimeter te laten zakken. Ook het industrieel ogende plafond was een aangename verrassing waarvan dankbaar gebruik is gemaakt.

De woning is met veel gevoel voor detail ingericht. Zoals het geel in de gevel terugkeert, zo zijn er ook groene elementen verspreid over de hele woning. “Oorspronkelijk wou ik groene accenten in de keuken, maar dat zou te veel geweest zijn in combinatie met de vloer en het werkblad van terrazzo. Uiteindelijk laten we het groen wel terugkomen in de trap en boven in de kamers en badkamers.” Groen en geel vormen geen toevallige combo. Sofie wijst op een boom in de tuin van de buren: een Araucaria araucana of apenverdriet, groen met gele tippen. “Daar komt onze inspiratie vandaan”, verklapt ze.

Vanuit de dressing kijk je uit op de boom van de buren. Precies dat groen komt terug in onder andere de dressing en de badkamer. Beeld Tim Van de Velde

Beeld Tim Van de Velde

Beeld Tim Van de Velde

De trap geeft uit op dit kleine dakterras met buitendouche. Beeld Tim Van de Velde

Jan Baes en Petra Decouttere ontwierpen ook de keuken en de bank en tafel in de eethoek. “Met die meubels hebben we de ruimte gedefinieerd”, aldus Jan. “De wand met bank optimaliseert de eethoek. Op die bank kan je zitten, liggen en zonnen.” Het is ook een van de favoriete plekken van het gezin. “Hier kunnen we babbelen of lezen, en genieten van onze spelende kinderen op de overloop, zonder zicht te hebben op de rommel.”

“We zijn heel tevreden over de ruimtelijke beleving die we hebben kunnen scheppen”, besluit Jan. “We hebben het huis veel lichter gemaakt en hebben kunnen spelen met industriële én warme toetsen.” Het resultaat is het gezin op het lijf geschreven. “Een kostuum op maat, zeg maar.”