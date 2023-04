Binnenkijken in een indrukwekkend huis met een verleden

Het woonverhaal van Jantine, Bernard en hun vijf kinderen heeft vele hoofdstukken. Er is de rijke geschiedenis van het pand in Dordrecht, de spectaculaire verbouwing, Jantines carrièreswitch, én de mooie mix van spullen die alles afmaakt. ‘Ik houd niet van showkastjes.’

Laten we beginnen bij Napoleon. De Wijnstraat is een van de oudste straten van het Nederlandse Dordrecht. Hier werd dus ooit wijn verhandeld. Volgens de overlevering zou Napoleon nog door de straat hebben gereden, mogelijk op zoek naar een verfrissende dronk. Het huis van Jantine en haar gezin was vroeger een stoomdrukkerij. De woning bestaat uit puzzelstukken uit verschillende periodes, van de 14de eeuw over art deco tot recentere toevoegingen.

De gevel van het voorhuis met benedenverdieping in art-decostijl. Beeld Henny van Belkom

In de eetruimte is ook meer dan genoeg plaats voor een werktafel. Daarboven hangt een werk van fotografe Ewa Cwikla. Beeld Henny van Belkom

Het huis beleefde een dieptepunt tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) er introk. “Bijna mochten we een ruimte niet verbouwen omdat bouwhistorici dachten dat die in nationaal-socialistische bouwstijl was”, vertelt Jantine. “Maar toen zag onze aannemer pvc-buizen achter een wand. Het was gewoon de stijl van de jaren 80!”

Oranje kamer

“Hoe krijgen we het huis logisch?” Toen Jantine en haar man het huis kochten, was het aan totale restauratie toe, vertelt ze. “We hebben heel veel zelf gedaan en daarbij zoveel mogelijk de geschiedenis gerespecteerd.”

De ‘oranje ruimte’ met boekenkast en piano kijkt uit op de patio. Beeld Henny van Belkom

Beeld Henny van Belkom

De trappenhal van het voorhuis geeft uit op een klein bureautje. Beeld Henny van Belkom

De werkruimte van Bernard in het achterhuis. Beeld Henny van Belkom

Jantine en Bernard stonden voor een titanenwerk: het huis bestaat uit een voor- en achterhuis, met een patio ertussen. “Toen we het kochten in 2011 was de indeling absoluut niet logisch”, vertelt Jantine. “De woonruimtes waren op de eerste en tweede verdieping, er waren slaapkamers in het voor- én achterhuis en er waren twee keukens. Dé vraag voor ons was: hoe krijgen we het huis logisch? De leefruimtes, slaapkamers en badkamers brachten we onder in het voorhuis. In het achterhuis kwamen een heel ruime leefkeuken, een werkkamer en een gastenverblijf. Op de benedenverdieping van het voorhuis kwam mijn woonwinkel.”

Bezoekers komen via de trap terecht in de leefruimte in het voorhuis, met zijn zalige zetel een van de favoriete plekken van Jantine. ­“’s Ochtends zetten we hier de ramen open en drinken we koffie in het zonlicht.” Even voorbij het trappenhuis kom je bij de ‘oranje kamer’, een andere geliefkoosde plek van de vrouw des huizes. “Deze kamer kijkt uit op de patio. Er staat een boekenkast, een extra tafel, een piano... Deze kamer moet alleen maar mooi zijn. Ze dient voor vergaderingen, de leeskring, muzieklessen... Op vrijdagmiddag drinken we hier weleens een aperitiefje.”

De ruime keuken neemt de hele eerste verdieping van het achterhuis in beslag. Beeld Henny van Belkom

De kleurrijke slaapkamer van Leontine en Bernard. Beeld Henny van Belkom

De badkamer van Leontine, Bernard en dochter Laetitia in het voorhuis. De jongens hebben een badkamer op hun eigen verdieping. Beeld Henny van Belkom

Het epicentrum van het huis is de grote keuken, de volledige eerste verdieping van het achterhuis. “Dit is het kloppende hart van ons huis”, bevestigt Jantine. “We eten en koken hier, maar er staat ook een bureautje om aan te werken.”

“De inrichting van ons huis heb ik helemaal voor mijn rekening genomen. Ik heb er veel positieve reacties op gekregen. Ons huis doet blijkbaar denken aan de boekjes van Het muizenhuis: een huis vol knusse plekjes. Ook hoor ik vaak dat onze spullen niet op elkaar afgestemd zijn, maar dat het geheel wel klopt. Dat is zo: het zijn erfstukken, vintage vondsten, reissouvenirs enzovoort, die toch een geheel vormen.”

Jantine, die tot dan toe werkte als psycholoog, begon vragen te krijgen om andere huizen in te richten. Dat vond ze zo fijn dat ze er haar werk van maakte. Al is de psycholoog in haar nooit ver weg. “Ik zoek niet zozeer spullen, ik stel vragen: hoe leven jullie? Waaraan zijn jullie gehecht? Welke kleuren maken jullie blij? Ik wil mensen een huis geven dat meteen vertrouwd aanvoelt. Ik houd niet van showkastjes.”