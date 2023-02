Binnenkijken in een goddelijke gezinswoning in de velden van Ninove

Isabelle en Tom zijn gezegend met een 350 jaar oude kapel, maar vooral met royale porties geduld en doorzettingsvermogen. Het kostte hen zes jaar bloed, zweet en tranen om van die kapel hun huis te maken. Maar nu is het er hemels toeven, tussen de velden in Ninove.

Bijna 15.000: zoveel kapelletjes staan er langs Vlaamse wegen. Het gros van die heilige huisjes zucht onder een chronisch gebrek aan aandacht. Nu de ene na de andere kerk wordt ontwijd, moeten ook al die kapellen op zoek naar een hiernamaals. Sommige hebben geluk en worden herboren als hip restaurant, zoals The Jane in Antwerpen. Bij andere dreigt verkommering.

Beeld Luc Roymans

De groene tafel maakte Tom zelf. De booglamp is van Muller Van Severen, de rode kast van Montana. Beeld Luc Roymans

Ook het witte kastje is van Toms hand. Achter het gordijn zit de originele ­kerkdeur. Beeld Luc Roymans

De Onze-Lieve-Vrouw-ten-Beukenboomkapel zit bij de happy few. Deze afgelegen veldkapel uit 1661 onderging een make-over tot woonst. Wie hier nu binnenstapt, neemt woorden als ‘droomproject’ in de mond. Maar de weg naar dat punt was bezaaid met uitdagingen. Toen Tom en Isabelle de kapel in 2016 kochten – “Gewoon gevonden op Immovlan” – wisten ze nog niet zeker of ze er ooit in zouden mogen wonen. Bovendien was het 17de-eeuwse bouwwerk behoorlijk vervallen. Vandalen vernielden de glas­ramen en stookten vuurtjes. Bovendien was de kapel eigenlijk wat klein om er comfortabel met een gezin van vier in te wonen.

Gelukkig zijn er voor veel problemen ook oplossingen: architectenbureau Gafpa verdubbelde met een slimme ingreep het aantal bewoonbare vierkante meters zonder het ruimtegevoel aan te tasten. Tegen één lange wand maakte het twee slaapverdiepingen die tot de middenas van de kapel reiken. In de andere helft bleef de volledige hoogte behouden. Doordat die verdiepingen open zijn, heeft de woning iets van een loft, maar dan in een kerk. Isabelle: “De kapel meet ongeveer zes bij twaalf meter, dus zo’n 70 vierkante meter. Met de twee nieuwe tussenvloeren erbij komen we op 120 vierkante meter. Bovendien hebben we in de tuin een grote berging, ook mee ontworpen door Gafpa. Die doet dienst als zolder en garage tegelijk. Daar bewaren we onze koffers, stallen we de fietsen en heeft Tom een klein atelier. Zonder die ruimte zou het onmogelijk zijn om hier te wonen.”

Waar vroeger het altaar stond, is nu het keukeneiland. Rechts staat een van de honderd kerkstoelen die achterbleven. De rest belandde bij Studio 100 voor de musical ‘Daens’. Beeld Luc Roymans

Met eigen handen gebouwd

Andere problemen moesten langer op hun oplossing wachten: pas na drie jaar kregen ze hun bouwvergunning. “De functiewijziging was snel geklaard. De kapel is een beschermd monument en om hun toekomst te garanderen, worden die gemakkelijker herbestemd dan andere gebouwen”, weet Tom. “Ook de dienst erfgoed ging snel akkoord met het voorontwerp van Gafpa. Maar de stad struikelde over de aardeweg die naar de kapel leidt. Nooit eerder woonde er iemand in die straat – die had zelfs geen naam. En de stad discussieerde over wie die openbare weg zou onderhouden: zij of wij.” Er moest een advocaat aan te pas komen om het op te lossen, maar in de zomer van 2019 hadden ze eindelijk hun bouwvergunning binnen en konden de werken beginnen.

Maar voor eureka was het nog te vroeg. Want Tom kan zeggen wat maar weinigen kunnen: hij heeft dit huis met zijn eigen handen gebouwd. Sterker nog: Gafpa heeft het ontwerp afgestemd op zijn expertise. Tom is namelijk industrieel ingenieur en werkt voor een metaalconstructeur. Mede daarom kozen de architecten voor een staalconstructie. “Ik wilde veel zelf doen omdat het goedkoper is, maar ook omdat ik het leuk vind. Dit project heeft me veel zelfvertrouwen gegeven. In mijn job maak ik vooral grote industriële constructies. Met fijn werk zoals hier had ik geen ervaring. Dat maakte het even leuk als spannend.

Via een spiltrap ga je naar de twee slaapverdiepingen. Beeld Luc Roymans

De rubberen vloerbekleding is geluidsdempend en waterbestendig, dus ligt ook in de badkamer. Beeld Luc Roymans

“Ik heb heel wat slapeloze nachten gehad. Over de tussenvloeren bijvoorbeeld. Zouden de in het atelier gemaakte stukken ter plekke goed in elkaar passen? Maar alles is heel goed gelukt. Ik ben daardoor zelfs in bijberoep gestart als Studio Staal. Mijn huis is mijn portfolio. En ik werk nu af en toe voor de projecten van Gafpa.” Overal waar je kijkt, is er metaal: van de trap en de keuken tot de tafel en de raamkaders. Alles maakte Tom zelf. “Mijn vader was dakwerker, dus samen met hem isoleerde en repareerde ik het dak. Mijn neef, een schrijnwerker, hielp me bij het houten maatwerk, zoals de ingemaakte kasten en de slaapkamerwanden.”

Dagen zonder post

Ruim twee jaar lang staken Tom en Isabelle elk vrij moment in het huis. En dat met jonge kinderen en fulltimejobs. Dat is een uitdaging op zich, maar daar stopt het niet. De kapel ligt immers zo afgelegen dat er geen nutsvoorzieningen zijn. Voor stromend water moesten ze een grondwaterboring doen van 140 meter diep. Hun afvalwater zuiveren ze zelf zodat ze het mogen lozen. Isabelle: “Gelukkig had de vorige eigenaar jaren geleden al elektriciteit laten leggen. Maar die was nooit gebruikt, dus moest Fluvius die kabel eerst zoeken. Een hele opgave, want ons huis had toen nog geen adres. Dat is nog altijd een probleem. De postbode weet ons intussen te vinden. Maar als er ’s zomers een jobstudent is, krijgen we drie weken geen post. Ook pakjes komen vaak niet aan.”

Om het ruimtegevoel te behouden, bleef de ouderslaapkamer helemaal open. Een groot gordijn zorgt voor verduistering en privacy. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Een kapel voorzien van een acceptabele epc-score was nog zo’n uitdaging. Zeker wanneer energieprijzen de pan uit swingen. Ze deden alles wat kon: achter de glas-in-loodramen kwam dubbelglas. Het dak is geïsoleerd, net als de vloer, waar ook vloerverwarming ligt. Naast zonnepanelen zijn er een warmtepomp en een ventilatiesysteem.

Omdat de kapel beschermd is, was de bewegingsruimte van de architecten beperkt. Daarom staat de stalen constructie los in de ruimte en is ze slechts op een paar plaatsen vastgemaakt. Als je die eruit haalt, is het weer als vanouds. De originele kerkvloer in blauwe hardsteen moest teruggeplaatst worden en ook vernielde glasramen moesten gerestaureerd worden. Isabelle: “Door de originele rode raampjes te combineren met nieuwe, transparante exemplaren zie je wat oud is en wat nieuw. Het patroon is ontworpen door Gafpa. Elk venster is raampje per raampje door hen uitgetekend. Als de zon erop schijnt, geeft dat een dambordachtig schaduweffect op de muur.”

Eerste keer

Eén radicalere ingreep werd wel toegestaan: een nieuwe deuropening in het halfronde koor. Die breekt het gesloten karakter van de kapel en zorgt voor een mooi uitzicht over de velden en de aangelegde tuin. De jonge landschapsarchitect Tibo De Muylder van Kiem ontwierp die wilde, bloeiende tuin. Isabelle: “We wilden niet in de val trappen van in een half afgewerkt huis te blijven wonen. Het geld dat we uitspaarden door veel zelf te doen, investeerden we in tuinaanleg en interieur. Daarvoor klopten we aan bij La Fabrika in Brussel. Omdat we zelf geen idee hadden hoe we die grote open ruimte gezellig moesten inrichten. En we wilden graag ook wat kleur, als contrast met de witte muren en het staal.”

Op de eerste verdieping zijn er twee kinderkamers, een badkamer en een technische ruimte. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Architectenbureau Gafpa ontwierp dit tuinhok dat fungeert als extra berging, fietsstalling en atelier. Tom bouwde het helemaal zelf. Beeld Luc Roymans

Dat de kapel een mooie toekomst heeft, is duidelijk. Maar er is ook een glorierijk verleden. De kapel is altijd privébezit geweest – en was daarom nooit gewijd. De kasteelheer van Voorde bouwde de kapel in 1661, omdat zijn vrouw wonderbaarlijk was genezen nadat hij dagelijks kwam bidden bij een beukenboom waarin een Mariabeeld hing. Op die plek verrees deze kapel. “In de kapel stond een replica van dat 17de-eeuwse Mariabeeld. Die staat nu bij ons op de kast, als aandenken. Maar als we ons huis ooit verkopen, blijft ze hier. Dat is zo vastgelegd in de akte.”

In de afgelopen 362 jaar beleefde de kapel heel wat. Ze overleefde oorlogen en werd een tijd gebruikt als koeienstal. “In de jaren 1960 kocht een lokale dokter de kapel en restaureerde hem zorgvuldig. Hij heeft de kapel eigenlijk gered. Even later kreeg ze de monumentenstatus. Tot tien jaar geleden waren hier nog misvieringen. Soms vertellen mensen ons dat ze hier gedoopt zijn, of getrouwd”, aldus Isabelle. “Daarna volgden het verval en het vandalisme. De friturist hier in het dorp vertelde ons dat hij zijn eerste keer in de kapel heeft beleefd. Hij is niet de enige die ons dat heeft verteld. Dit was echt een rendez-vousplekje.”