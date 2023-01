Binnenkijken in een Gentse interbellumparel: ‘Alsof we in een kerk wonen’

Na een zenuwslopende zoektocht naar een droomhuis in Gent vielen Bavo en Elke voor de charme van een architectuurparel uit de jaren 30. Architect Tim Rogge transformeerde het beschermd stadsgezicht tot een hedendaags heiligdom waar volop geleefd mag worden.

Met een tweede kind op komst werd hun appartement te krap en begon voor dertigers Bavo en Elke de zoektocht naar een gezinsvriendelijke woning in het centrum van Gent. “We droomden al langer van een karaktervol huis met tuin, en toch midden in de stad. Toevallig waar iedereen naar zoekt”, lacht Elke. “We wisten dat het een hele uitdaging zou zijn, maar het bleek nog stresserender dan verwacht. In enkele maanden tijd hebben we tientallen huizen bezichtigd, overal viel er wel iets tegen.” Toen Elke op een bijzonder filmpje botste dat nog maar net op Immoweb stond, was hun lot bezegeld. “In een persoonlijke video gaf een ouder koppel een rondleiding in hun huis. Het had iets bevreemdends maar prikkelde tegelijk de nieuwsgierigheid. Ik heb de link meteen door­gestuurd naar Bavo en zo snel mogelijk een afspraak gemaakt. Deze buitenkans konden we niet laten liggen.”

Beeld Luc Roymans

De architecturale parel uit 1933 was liefde op het eerste gezicht. Bavo: “Nog voor we een voet binnen hadden gezet, wisten we: dit wordt het. De authentieke gevel had precies de uitstraling die we zochten, met het imposante glasraam dat het huis extra cachet gaf. Het interieur was een ander verhaal: alles was er rood en donker. Net een reis terug in de tijd. De eigenaars waren verknocht aan hun huis en hielden vast aan de herinneringen. We wilden de originele elementen zoveel mogeljk bewaren, maar om te voldoen aan de woon­eisen van vandaag moest het huis bijna volledig gestript worden.”

Een glazen wand tussen de inkomhal en het woon­gedeelte vangt de koudebrug op. Van het oorspronkelijke interieur bleef enkel de trap bewaard. Beeld Luc Roymans

Het imposante glasraam zat vroeger verborgen in de badkamer, maar dankzij de metershoge vide in de inkomhal werd het de eyecatcher van het huis. Beeld Luc Roymans

Twee treden verbinden het oude en het nieuwe gedeelte van de woning. Door de lichtkoepel valt daglicht binnen. Beeld Luc Roymans

De halfopen interbellumwoning van de Gentse architect Herman Van Ooteghem is een typisch voorbeeld van de Nieuwe Zakelijkheid. Die rechttoe rechtaan bouwstijl uit de vroege jaren 30 wordt gekenmerkt door soberheid, geometrische lijnen en functionaliteit, met de nadruk op licht en ruimte. “We houden van gebouwen met geschiedenis”, zegt Bavo. “Ons huis is een beschermd stadsgezicht. Dat betekent dat het visuele karakter bewaard moet blijven en dat er niet aan de originele elementen geraakt mag worden. Zo gelden er onder andere strenge regels voor het buitenschrijnwerk en zit de isolatie in de binnenmuren.”

De badkamer van polyester werd op maat gemaakt door Atelier Seynaeve. Beeld Luc Roymans

De inbouwkasten zijn van schrijnwerkerij Interieurony. Beeld Luc Roymans

Na de euforie volgde het ‘wat nu?’-gevoel. Elke: “Toen de verkoop rond was, hadden we even tijd nodig om alles te laten bezinken. We wisten niet waar te beginnen of wat de mogelijkheden waren. Onze voornaamste wensen waren licht en ruimte creëren en de connectie met de tuin herstellen. Daarnaast wilden we van ons project een lokaal verhaal maken en zoveel mogelijk een beroep doen op vakmannen uit de regio.” Zo viel de keuze al snel op de Gentse architect en interieurontwerper Tim Rogge. Bavo: “We hadden al enkele projecten van hem gezien die helemaal ons ding waren, maar zijn creatieve visie voor ons huis overtrof alle verwachtingen. We zijn meegegaan met zijn zotste ideeën, op enkele details na.”

Een uitsparing in de muur creëert doorzicht vanuit elke ruimte. Beeld Luc Roymans

Het keukenontwerp is van architect Tim Rogge, al het maatwerk van Interieurony. Beeld Luc Roymans

Slooppartij

Zodra de bouwplannen waren afgeklopt, startte de gigantische slooppartij, waarbij enkel de boog in de living en de traphal gespaard bleven. Achteraan kwam een nieuwe, lager gelegen uitbouw die gelijkloopt met de tuin. Het niveauverschil werd slim opgevangen met twee treden, die het oude en het nieuwe gedeelte symbolisch met elkaar verbinden. Elke: “De luchtige leefkeuken is het hart van het huis en nog altijd onze lievelingsplek. We hebben er een stuk tuin voor moeten opofferen, maar dankzij de grote ramen lijkt het toch alsof we het hele jaar door buiten zitten. De combinatie van warm hout en robuust beton creëert een huiselijke sfeer met een industriële vibe, helemaal de stijl die we voor ogen hadden.”

Tim Rogge ontwierp ook het boekenrek dat tegelijk dienstdoet als keukenkast. Beeld Luc Roymans

De lange tafel werd op maat gemaakt door het Gentse familiebedrijf Treeline, de stoelen zijn van Kramer en Rietveld voor HAY. Beeld Luc Roymans

In het gedurfde keukenontwerp van Tim Rogge primeert licht en doorzicht, met enkele creatieve spielereien. Kijk maar naar de grote cirkel in het plafond van de keuken waar het daglicht royaal binnenstroomt, het boekenrek in de zithoek dat ook dienstdoet als keukenkast of de kast met spiegelwand in het eetgedeelte die het ruimtelijk effect verhoogt.

De spectaculairste ingreep gebeurde in de inkomhal, die van een donker hol veranderde in een kathedraalwaardige entree, met het meters­hoge glasraam als eyecatcher. Oorspronkelijk lag de badkamer aan de straatzijde, zodat het glasraam decennialang verborgen bleef. In het nieuwe plan verhuisde de badkamer naar de achterkant en werd er in de hal een vide gemaakt om het kunstwerk te laten schitteren. “Het glasraam is de attractie van ons huis”, zegt Bavo. “We raken maar niet uitgekeken op het lichtspel dat steeds andere schakeringen op de muur tovert. Het blijft ook grappig om de verbaasde reacties te zien als de voordeur opengaat. Alsof we in een kerk wonen”, lacht Bavo. “Die link is niet eens zo vergezocht. Het antieke kerkbankje in de gang is een aandenken aan mijn nonkel pastoor. Na zijn overlijden mocht iedereen van de familie iets uit zijn verzameling meubilair kiezen.”

Het interieur is een mix van tweedehands vondsten, erfstukken en hedendaags design. De voorste ruimte is het speelterrein van zoontjes César (5) en Aimé (2). Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Verademing

Na ruim een jaar verbouwen trok het gezin in september 2021 in hun nieuwe huis. Elke: “Wat een verademing na maanden met een baby en een peuter in een klein appartement te hebben gewoond. Deze verbouwing heeft me alvast één ding geleerd: met twee jonge kinderen kun je nooit genoeg opbergruimte hebben. (lacht) Een praktisch huis kan tegelijk esthetisch zijn. Ik kan enorm genieten van een mooi interieur en doe niets liever dan op zoek te gaan naar vintage vondsten en nieuwe designstukken die zouden passen in ons huis.”