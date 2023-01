Binnenkijken in een Gentse gezinswoning slash koffiebar slash yogastudio

Dertien bouwvallige garageboxen met een lekkend dak en een grote aantrekkingskracht op sluikstorters: niet meteen een aanbod dat het hart van de gemiddelde huizenjager sneller doet slaan. Maar Lauren Grusenmeyer en Ruben Sciffer zagen er hun toekomstige gezinswoonst in.

Ooit gehoord van een kop-hals-rompboerderij? Dat soort ‘mensgeworden’ architectuur kom je tegen in de Nederlandse provincie Friesland. Noem het de perfecte typologie voor thuiswerk: in de kop wordt gewoond, in de romp gewerkt en de hals vormt de tussenschakel. Met wat verbeelding zou je de woonst van Lauren Grusenmeyer en Ruben Sciffer een stadse tegenhanger van zo’n hoeve kunnen noemen, want hun nieuwbouw bestaat uit drie verschillende volumes. Aan de straatkant zit de ‘romp’ met een koffiebar en yogastudio. Ruben is de foodie van dienst, Lauren de yogi. Via een glazen ‘hals’ beland je van het café in de ‘kop’: hun gezinswoonst in de vorm van een open leefruimte met een volledig glazen gevel die op de ingesloten tuin uitgeeft. “Het was onze droom om werk, gezin en leven op één plek te combineren”, zegt Lauren. Hun heilige drievuldigheid komt nu samen onder de naam Household Practice, in de Gentse volkswijk Brugse Poort.

Lauren Grusenmeyer (37), grafisch vormgever, en Ruben Sciffer (37), fotograaf, wonen hier met hun zoon Roman (3) en dochter Uma (1) / Ze runnen de yogastudio en koffiebar-lunchspot Household Practice / householdpractice.be / Verbouwing door het Gentse architectuurbureau Felt / felt.works Beeld Luc Roymans

De lage kasten zijn bekleed met Fenix, een matte kunststof. De hoge kasten werden afgewerkt met kalkpleister. Beeld Luc Roymans

De trap is een huzarenstukje, elke tegel werd op maat gesneden. Beeld Luc Roymans

De architecten tekenden een dubbelhoge ruimte ter hoogte van de trap. Die zorgt voor ruimte­gevoel en lichtinval. Beeld Luc Roymans

Alles begon drie jaar geleden toen het koppel de kans kreeg om een stuk grond met dertien garageboxen te kopen. Weliswaar in totaal erbarmelijke staat. “Er lag geen elektriciteit en het regende binnen.” De boxen lagen in een nauw zijsteegje, in een donkere hoek die sluikstorters aantrok. Maar het jonge koppel zag mogelijkheden in plaats van problemen. Lauren: “We zagen het enorme potentieel van de plek. Maar om zeker te zijn dat we hier daadwerkelijk mochten wonen, klopten we eerst aan bij de stad Gent. We leerden dat er hier in de jaren 30 beluikhuisjes hadden gestaan, waardoor het perceel nog een woonbestemming had. Bovendien was de stad heel enthousiast over ons plan: een verloederde plek aanpakken door die te ontharden, te vergroenen en een initiatief te starten voor de buurt: ons café. Maar toen we enkele maanden later onze bouwaanvraag indienden, kregen we het deksel op de neus. Ze zagen ons perceel als onderdeel van een groter plan: samen met aanpalende loodsen kon dit een cohousing­project met een publiek park worden. Een domper, want wij hadden de grond intussen gekocht en zagen zo’n samenwerking niet zitten. We onderhandelden en mochten uiteindelijk ons plan uitvoeren, precies zoals we het wilden.”

De entree naar de yoga­studio. De structurele elementen van de houtskeletbouw bleven zichtbaar. Beeld Luc Roymans

Dat plan kwam van Felt, een Gents architectuurbureau dat Jasper Stevens en Karel Verstraeten in 2014 oprichtten. Een goede zet, want hun eerste ontwerp was meteen een schot in de roos. “Toen we hun voorstel zagen, zeiden we: ‘Jullie hebben onze droom getekend.’ Aan dat eerste grondplan hebben we ­amper iets veranderd. Enkel de keuken en de zithoek wisselden van plek. En boven maakten we van één grote slaapkamer twee kleinere.”

Grusenmeyer en Sciffer gaven wel heel wat inspiratie mee aan de architecten. Beelden van traditionele Japanse huizen met papieren schuifwanden, onder meer, maar ook het Eames House: de modernistische atelierwoning van het bekende designer-echtpaar, opgevat als modulair bouwpakket van staal en glas. Die twee invloeden komen zeker terug. Kijk maar naar het ritme van de houten latten tegen de wand in de keuken, de yogastudio en het café. Het metaal van het Eames House vonden de architecten niet passen in de volkswijk, dus werd het een lichte baksteengevel. Ze behielden wel de grote glaspartijen en ter hoogte van de trap ook het idee van dubbelhoge ruimtes.

In de badkamer koos Lauren voor witte mozaïektegels. Beeld Luc Roymans

In de koffiebar zijn de houten latten tegen de muur sterk genoeg voor plankjes. Beeld Luc Roymans

Onder de trap zit een keukenberging en wasplaats, zo wordt elke vierkante meter benut. Beeld Luc Roymans

Als het om de centen ging, hield het koppel het been stijf. Lauren: “We wisten heel goed wat we wilden uitgeven: maximaal 2.000 euro per vierkante meter. Naar nieuwbouw­normen is dat krap. We moesten vaak puzzelen en zoeken, maar het is gelukt.” Onder meer door ruwbouw­materialen te gebruiken als afwerking. Zo is bijna de volledige hout­skeletstructuur zichtbaar gebleven, kijk maar naar de houten balken in het plafond en aan de glazen wand. De muren werden bekleed met Fermacell, een ecologisch alternatief voor gipsplaten. “Normaal gezien worden die bepleisterd, maar wij lieten ze bloot. Door op de naden houten latjes te voorzien, zie je niet dat het allemaal losse platen zijn. In het café kozen we voor bredere balken, zodat er legplanken op konden rusten.”

De grootste winst boekten ze in de keuken, vertelt Ruben. “Ik ben een echte hobbykok. De keuken moest groot en geriefelijk zijn, en het liefst volledig in inox. De architecten tekenden mijn droomkeuken, maar toen we de offerte kregen, bleek ze out of our league.” Op zoek naar een betaalbaarder alternatief stootte Lauren op Firmax, een Belgisch bedrijf dat keukens op basis van Ikea-kasten maakt. “Ze verkopen niet gewoon andere frontjes, maar maken echt volledige keukens die je tot op redelijke hoogte nog kan personaliseren. Onze Firmax-keuken kostte de helft van een maatwerkkeuken. Natuurlijk zijn er ook beperkingen: door het modulaire systeem moet je compromissen maken. Zo komt de kastenwand net niet helemaal tot het plafond en valt het ritme van de deuren niet perfect samen met de balkenstructuur.”

De zuidgeoriënteerde zijgevel van het huis bestaat haast volledig uit glas. ‘Wij verkozen onderhoudsvriendelijk aluminium voor de ramen.’ Beeld Luc Roymans

Sinds vorig jaar heeft de Gentse Brugse Poort er, met Household Practice, een yogastudio bij. Beeld Luc Roymans

Een andere fikse besparing is de elektriciteit: die legde Ruben helemaal zelf. “Techniek interesseert me. Bovendien wilde ik heel graag domotica en toegangscontrole voor de yogadocenten die hier komen. Dat aan een professional overlaten, paste niet in ons budget”, vertelt hij, waarna hij er snel aan toevoegt: “Ik moet wel toegeven dat ik het totaal heb onderschat. Maar liefst zes kilometer flexibele buis rolde ik af. Tot ik mijn armen en schouders niet meer kon bewegen.” Zijn noeste werk loonde: de yogastudio, waar naast Lauren nog negen andere docenten lesgeven, functioneert volledig zelfstandig, los van het gezinshuis. Want hoe fijn het ook is om werk, leven en gezin te combineren, zo deugddoend is het soms om die deur eens dicht te trekken.