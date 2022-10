Binnenkijken in een Gents rijhuis: ‘Ik had nooit gedacht dat ons smalle huisje zoveel potentieel had’

Na vijf jaar in hun gedateerde rijhuis waren Koen en Katrijn toe aan een moderne keuken. Ze klopten aan bij het Gentse architectenduo Graux & Baeyens en kregen meteen een volledig nieuwe benedenverdieping met extra veel speelruimte voor de kinderen én een badkamer uit de boekjes voor Katrijn.

Het is een magere troost voor wie zich vandaag op de vastgoedmarkt begeeft, maar acht jaar geleden was de huizenjacht in regio Gent ook al een fameuze uitdaging. Na de geboorte van oudste zoon Fons werd hun huis te krap, zodat tv-maker Koen De Poorter en zijn vrouw Katrijn Thienpont maandenlang alle immosites afspeurden. “De zoektocht naar een betaalbare gezinswoning was in één woord deprimerend”, vertelt Koen. “Voor ons budget vonden we alleen maar huizen die volledig te renoveren waren of in een triestige buurt lagen. We zijn niet bepaald veeleisend, maar hadden wel een aantal criteria vooropgesteld. Wat heb je aan een mooi huis in een ongezellige straat?”

Koen en Katrijn droomden van een gezellig huis in een kindvriendelijke straat en kwamen na een lange zoektocht in Gentbrugge terecht. In hun voortuin staat een gemeenschappelijke picknickbank om met de buren te aperitieven. Beeld Luc Roymans

In de open leefkeuken hebben zonen Fons en Juul alle ruimte om te spelen. De grote terrasdeuren brengen het buitengevoel naar binnen. Door de lichtstraat valt het zonlicht op elk moment van de dag binnen. Beeld Luc Roymans

Voor Katrijn was de tuin een dealbreaker. “Ik ben een natuurmens en verlangde wel iets meer dan een donker koertje. Dit rijhuis scoorde voor ons op alle punten: er waren voldoende kamers, het lag in een kindvriendelijke straat en had een diepe achtertuin. De iconische watertoren van Gentbrugge op de achtergrond gaf het zelfs extra karakter.”

“We hebben sneller een huis gekocht dan een broek”, lacht Katrijn. “Er was veel interesse tijdens de bezoekdag, dus deden we een impulsief bod, net voor een ander koppel. Een minuut later en ons huis was weg.”

Het keukenmeubilair en de ingebouwde kasten zijn op maat gemaakt door de Gentse schrijnwerkerij Binnenin. De steunbalk en de brandweerpaal zijn de eyecatchers in de keuken en moesten absoluut zichtbaar blijven. Beeld Luc Roymans

Binnen was alles bruin en verouderd, maar niets dat niet tijdelijk opgelost kon worden met een likje verf en een laagje laminaat. Na vijf jaar in de smalle achterbouw werd het tijd voor een nieuwe keuken, die dankzij een slimme interventie van het Gentse architectenduo Graux & Baeyens eindigde in een totaalrenovatie van de benedenverdieping. Al speelde ook hier de factor geluk mee. Katrijn: “Ik ben dol op mooie interieurs en houd alle woonmagazines bij. Toen ik in een weekendbijlage de functioneel verbouwde gezinswoning van architect Koen Baeyens aan de Dampoort zag staan, had ik direct een wauwgevoel. Ik vroeg het kantoor om een verkennend gesprek en het klikte meteen. Basile en Koen zaten meteen op dezelfde golflengte, maar ze namen op dat moment geen kleine verbouwingen meer aan. Gelukkig wilden ze weleens langskomen om wat tips te geven.”

De glazen nis verbindt de keuken met de badkamer op de eerste verdieping. Beeld Luc Roymans

De tafel in de eetkamer maakte bewoner Koen met een gerecupereerd stuk hout, de stoelen komen uit Chambre Séparée, het voormalige restaurant van Kobe Desramaults. Beeld Luc Roymans

Dat vrijblijvende huisbezoek werd uiteindelijk toch het begin van een geslaagd renovatieproject. Koen: “Zodra de architecten bij ons binnenkwamen, volgde een stroom van ideeën. We hadden nooit gedacht dat ons smalle rijhuisje zoveel potentieel had.” “In geen tijd hadden ze een ontwerp klaar dat uitging van onze woonwensen: een mooie verbouwing die ook rekening houdt met praktisch gemak”, gaat Katrijn verder. “Wij voelden ons huis perfect aan en wisten wat we wilden. We zijn in bijna alles gevolgd, enkel straatstenen als keukenvloer zagen we niet zo zitten.”

Privécocon

Het typische gang-effect dat je vaak voelt bij smalle rijhuisjes werd creatief opgelost met een open keuken die het ruimtegevoel vergroot en een lichtstraat in de eetruimte die op elk moment de zon binnenlaat. Dankzij de terrasdeuren en de vloer die doorloopt naar buiten, wordt de tuin een verlengstuk van de woning. Maar de allerbeste vondst is toch de glazen nis, die de keuken verbindt met de badkamer op de eerste verdieping. De groene tegels lopen door tot boven, waardoor de twee ruimtes harmonieus in elkaar overvloeien. “Die badkamer is mijn privécoconnetje”, zegt Katrijn. “Samenleven met drie mannen is best vermoeiend. Ik wilde graag een plekje voor mezelf om tot rust te komen. Tijdschriften lezen in bad is voor mij het toppunt van ontspanning.”

Het idee voor de roze tussenruimte komt van Katrijn. Het kunstwerk aan de muur is van bevriend kunstenares Lysandre Begijn. Het vintage wandrek van String kochten ze tweedehands. Beeld Luc Roymans

De start van de werken viel toevallig samen met het begin van de lockdown. “Wat een timing”, zegt Koen. “We waren eerst van plan om tijdens de verbouwing in ons huis te blijven wonen. Ik had boven zelfs een geïmproviseerde keuken geïnstalleerd, maar door de strenge coronamaatregelen moesten we tijdelijk verhuizen. We hebben anderhalf jaar in een vakantiehuisje gewoond, in het hol van Pluto. De ideale setting om aan de verbouwstress te ontsnappen, terwijl de rest van de wereld toch stillag.”

Het resultaat is een interieur dat inspireert en barst van de huiselijkheid, met warme houtaccenten van douglasspar en een opwekkend kleurenpalet. De zitbanken met opbergruimte in de eet- en leefkamer zijn gemaakt door schrijnwerkerij Binnenin uit Evergem, de roze muren in de tussenruimte waren een idee van Katrijn. “Koen was snel overtuigd, maar de schilders vonden die roze doos nogal gewaagd”, lacht ze. “Na een jaar word ik nog elke dag vrolijk van ons huis. Ik droomde van een gezellig nest waarin geleefd mag worden en waar vrienden en familie zich welkom voelen. We hebben een gemeenschappelijke picknickbank in de voortuin en de kinderen lopen voortdurend bij elkaar binnen en buiten. We delen zelfs een boomhut met de buren, met aan weerskanten een laddertje om de oversteek te maken.”

De groene badkamer is het wellnessresort van Katrijn, die graag een plekje voor zichzelf wilde. Door de glazen achterwand kijk je recht de keuken in. Beeld Luc Roymans

Als amateur-decorbouwer knutselt Koen geregeld props voor tv-programma’s, zoals de begingeneriek van Scheire en de schepping. Ook thuis ontpopt hij zich tot een handige doe-het-zelver. Vorig jaar installeerde hij een buitendouche met koperen buizen, de lange eettafel maakte Koen met een gerecupereerd stuk hout en een ijzeren onderstel dat hij laste in een werkplaats. Koen: “Houtbewerking, elektriciteit, lassen of loodgieterij: ik wil alles kunnen. Ik daag mezelf elk jaar uit om iets nieuws te leren. Die tafel was mijn eerste grote meubelstuk. De stoelen errond komen uit Chambre Séparée, het voormalige sterrenrestaurant van Kobe Desramaults. Na lang aandringen mochten we er vijf overkopen. Ze staan hier perfect en hebben al voor onvergetelijke tafelmomenten gezorgd.”