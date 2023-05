Binnenkijken in een compleet verbouwd ‘potdekselhuisje’ uit 1875

Elske en Gert-Jan huurden in Amsterdam en vonden het tijd voor een eigen stek. Maar starterswoningen zijn dun gezaaid en peperduur in de Nederlandse hoofdstad. Een charmante bouwval uit 1875, zo’n vijf kilometer verderop, viel gelukkig wel binnen het budget.

Gert-Jan is interieurontwerper en meubelmaker, Elske is meubelstoffeerder. Vijf jaar geleden bleek dat een huis kopen in Amsterdam er niet in zat, dus gingen ze speuren in de lintdorpen ten noorden van de stad. In Oostzaan botsten ze op een bijzondere bouwval: een origineel Zaans huisje uit 1875, al die tijd onaangeroerd, inclusief het oude interieur. Het pand was zo oud dat het vergeven was van de houtwormen. “De planken waren volledig verrot”, vertelt Elske. “Er waren gaten in het dak en de muren, het was niet geïsoleerd... Kortom, het was een complete bouwval en dus paste de prijs prima in ons budget.”

Een Engelse tuin op een steenworp van Amsterdam. Elske heeft alles door elkaar gezaaid en laat het nu zijn gang gaan. In de serre kweekt ze tomaten en aardbeien. Beeld Henny van Belkom

Het huisje is gepotdekseld, wat wil zeggen dat het bekleed is met horizontale planken die als dakpannen over elkaar heen bevestigd zijn Beeld Henny van Belkom

Potdeksel-wat?

De aanwinst van Gert-Jan en Elske was niet zomaar een oud huisje. Het was een gepotdekseld poppenhuis van 55 vierkante meter, met horizontale planken als dakpannen over elkaar heen bevestigd. Het geeft de woning een mooie, landelijke uitstraling en zorgt voor een goede afwatering. Het ondernemende koppel nam zich voor om het huis zelf op te knappen en dat zo authentiek mogelijk te doen.

Om vertrouwd te worden met hun nieuwe woonst, gingen ze er eerst even in wonen. “Een geluk dat we dat hebben gedaan”, vertelt Elske. “Zo wisten we meteen waar we aandacht aan moesten besteden. Het huis bleek heel gehorig en het kraakte ook. Dat was wel romantisch, maar je wilt toch hedendaags comfort. We wisten meteen dat we goed zouden moeten isoleren. Ook merkten we dat het huis best laag was, zeker in de keuken. Daarom voorzagen we een verlaging van de vloer en een uitbouw van twee meter aan de achterkant van het huis. Omdat het interieur schemerig was, planden we een daklicht in. Ten slotte merkten we ook dat de vloeren scheef afliepen. Eerst hadden we het gevoel dat we op een schip leefden, maar nu zijn we het gewoon.”

Ruimtegevoel krijg je dankzij een sobere aankleding en veel inbouw. ‘Een mix van Scandinavische en Japanse stijl geeft het oude huisje een strakke look’, zegt Elske. De opvallende tegels rond de kachel heten ‘springertjes’ en zijn afkomstig uit het Friesland van de 19de eeuw. Beeld Henny van Belkom

Beeld Henny van Belkom

In een volgende fase verhuisden Elske en Gert-Jan naar een stacaravan in de tuin en begonnen ze met het sloop- en verbouwwerk. “Door de werken geleidelijk te doen, hebben we het huis helemaal gekregen zoals we het zelf wilden”, aldus Elske. “Het was niet de bedoeling om zoveel te slopen, maar al snel bleek dat het huis in een nog slechtere staat was dan we dachten.” De verbouwingen zouden twee jaar duren. Al die tijd, winter en zomer, woonden Gert-Jan en Elske in hun stacaravan.

Geen Bijbelverhalen

Het koppel nam de tijd om het huisje binnen en buiten zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen. Ze bestudeerden de Zaanse bouwstijlen, bezochten andere Zaanse woningen en probeerden zoveel mogelijk te herstellen in plaats van te vervangen. Wat onherstelbaar was, werd met bouwmaterialen uit die tijd vervangen.

Elske legt uit wat haar huis zo typisch ‘Zaans’ maakt. “Het is een houten huis. De buitenmuren zijn gepotdekseld, en ook de binnenmuren zijn van hout. Midden in de leefruimte staat een ‘smuiger’: dat is een Zaanse haard, het enige stenen element dat je in zo’n woning terugvindt. Hij hield vroeger de woning warm en was ook de basis van de fundering.” De betegeling rond de haard is niet typisch Zaans, vertelt Elske: “Het zijn ‘springertjes’. Die zijn afkomstig uit Friesland en dateren ook van het einde van de 19de eeuw. In de Zaanstreek werden in die tijd ‘bijbeltegels’ gebruikt, die Bijbelse taferelen uitbeeldden. Maar het is lastig om zo’n hele serie terug te vinden. We hadden er driehonderd nodig, een vrijwel onmogelijke opdracht. Daarom hebben we die springertjes genomen. Dat oogt meteen ook rustiger.”

De keuken van massief notenhout heeft Gert-Jan zelf ontworpen en gebouwd. Beeld Henny van Belkom

Beeld Henny van Belkom

Beeld Henny van Belkom

Al die mooie oude materialen haal je niet in een baanwinkel. Het koppel ging ervoor op zoek op de Nederlandse advertentiesite Marktplaats. “Neem die springertjes”, legt Elske uit. “We hebben er bijna twee jaar over gedaan om ze allemaal bij elkaar te verzamelen. Als je die op een bouwmarkt koopt, kosten ze 75 euro per stuk. Wij gingen op zoek naar mensen die hun springertjes wegdeden voor enkele euro’s. Zo hebben we er driehonderd verzameld.”

Het was dus een monnikenwerk om het huis te bouwen en af te werken. Wat ze niet konden herstellen of opnieuw kopen, heeft Gert-Jan als meubelmaker zelf nagemaakt. Zo schaafde hij de planken voor binnen en buiten met de hand, precies zoals vroeger. De keuken van notenhout ontwierp en maakte hij helemaal zelf.

Bank, stoel, bed, tafel

Het huis van Gert-Jan en Elske heeft geen voordeur, iedereen gaat langs de achterdeur. Zo kom je meteen in de keuken met zithoek, die samen met de woonkamer één grote ruimte vormt. Via de trap kom je terecht op de eerste verdieping, die een slaapkamer en badkamer telt. De stijl van het interieur beschrijft Elske graag als een mix van Scandinavisch en Japans. “Dat is een stijl waar Gert-Jan veel van houdt. Het geeft dit oude huis een strakke look. We hebben ook gekozen voor een sobere aankleding en veel inbouw, zo lijkt de woning groter. Bank, stoel, bed, tafel: meer hebben we niet. We gaan nooit zomaar extra kussens kopen of zo.” Vraagt dat niet erg veel zelfdiscipline? “Nee, wij kopen niet zoveel spullen. Wat we wel leuk vinden, is aanpassen. De keuken was eerst wit, nu hebben we hem groen geverfd. En ik ben de bank in de keuken opnieuw aan het stofferen.”

De bovenverdieping telt één slaapkamer en een badkamer. Ook hier is het soberheid troef om het ruimtegevoel te behouden. Beeld Henny van Belkom

Beeld Henny van Belkom

Natuur én stad

Gert-Jan en Elske zijn behoorlijk duurzaam te werk gegaan. Elske: “We hebben geen zonnepanelen of warmtepomp, maar we hebben wel natuurlijke materialen gekozen die lang meegaan: de muren zijn geïsoleerd met schapenwol, het houtwerk is van uitstekende kwaliteit... Dankzij die goede materialen is dit een heel fijne woning geworden.”

Hier blijft het koppel dus nog lang wonen. “Het is vlak bij Amsterdam, vlak bij een natuurgebied, we hebben een tuin... Bovendien hebben we onze ziel gestoken in dit huis. Al onze creativiteit zit erin, zoveel emotie en zoveel gevoel... Dit huis zit in ons hart. Dan ga je toch niet meer weg?”