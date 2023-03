Binnenkijken in een clubhuis vol kunst, ver weg van de stad

Nooit zou Beverly Allan Starke terugkeren naar haar suffe geboortedorp. Niets ging boven haar drukke leven in New York. Tot ze een cottage en rust vond op Long Island. ‘Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest.’

“Dertig jaar geleden kon ik hier niet rap genoeg weg zijn. Nu kan ik me niet meer voorstellen dat ik ooit nog terug in New York City ga wonen.” Kunstverzamelaar, galerist en curator Beverly Allan Starke herontdekte tien jaar geleden haar geboorteplek Brookhaven Hamlet. En sindsdien wil ze niet meer weg uit dat dorpje aan een baai op Long Island, op iets minder dan anderhalf uur rijden van Manhattan. Ze groeide hier op maar vertrok naar New York zodra ze kon. Ze was verliefd op de dynamiek van de Big Apple en woonde in een loft in Greenpoint, een hipsterwijk in Brooklyn vol kunstenaars, vastbesloten om een New Yorker te blijven. Maar nu slijt ze haar dagen in een cottage op het platteland. Wat is er gebeurd?

Bewoonster Beverly verplaatste de keuken naar wat vroeger een slaapkamer was. Nu kookt ze met uitzicht op de tuin. Beeld Marthe Hoet

Beeld Marthe Hoet

De Zweedse kunstenares Klara Lidén steelt vuilnisbakken op straat in New York, en verhuist ze naar een galerie, museum of huis van een collectionneur. ‘Soms hebben vrienden niet door dat het een kunstwerk is en gooien ze er iets in.’ Beeld Marthe Hoet

Het begon met een vakantiehuis. “Zo’n tien jaar geleden had ik geen zin meer in verre reizen. Ik huurde een vakantiehuis in Brookhaven en bracht hier al mijn vrije tijd door. Zo herontdekte ik de plek. Je kunt hier prachtig wandelen door een groot, beschermd moeras­gebied. Veel New Yorkers trekken naar de Hamptons, maar dat is al snel drie uur rijden. Hier zit je op een dik uur van de stad, maar het is minder bekend. Ik noem het een goed bewaard geheim. Ik hou zo van Brookhaven Hamlet omdat het mijn drie passies samenvat: kunst, eten en natuur. Het is altijd een kunstenaarsdorp geweest en sinds een jaar of vijf is er een instroom van hippe chefs en foodies. De boerderijen die ik nog ken van vroeger zijn nu plukboerderijen en eetplekken. Maar de sfeer in het dorp blijft low key. Als je gaat eten zit je aan een boerderij onder een tent. Hier wonen nog altijd veel boeren en vissers. Helemaal anders dan Bellport, het naburige, chique dorp waar veel beroemdheden wonen.”

De wandsculptuur is van Charles Harlan. Juliana ­Cerqueira Leite maakte de arm op tafel. Beeld Marthe Hoet

Het schilderij ­achteraan in rood, wit en blauw is van Peter Halley. De zwart-witte stoel is van Sven Sachsalber, het koperen werk erboven van Zak Kitnick. Beeld Marthe Hoet

De foto die tegen de muur leunt is van John Edmonds. Het werk er links boven maakte Beverly zelf. De stalen sculptuur met rode spanband is een werk van Virginia Overton. ‘Het is vlijmscherp en mijn man vreest dat hij zichzelf ooit gaat doden als hij ’s nachts een glaasje water gaat halen. Ik hou er wel van omdat het echt een ruimte claimt.’ Beeld Marthe Hoet

Kort nadat Beverly het vakantiehuis huurde, besloot ze definitief naar Brookhaven Hamlet te verhuizen. “Ik wilde per se in mijn lievelingsstraat wonen: een onverharde rustige weg met slechts acht huizen. Een enorm toeval dus dat er een te koop was. Alleen: het was afschuwelijk lelijk. Dat deed me twijfelen, omdat ik echt niet kan leven in lelijkheid. Zes keer ben ik het huis gaan bekijken. Uiteindelijk deed ik een heel laag bod met het idee het af te breken en een nieuw, modernistisch ontwerp neer te zetten voor mijn kunstcollectie. Mijn bod werd aanvaard. Maar in plaats van te slopen, deed ik wat kleine herstellingen en opfriswerken om het huis comfortabel te maken, en trok ik erin. Nu ben ik heel blij dat ik het niet heb gesloopt. Ik wil geen bergen afval produceren.”

Kunst in de hoofdrol

Haar huis was oorspronkelijk een graansilo waar kippen- en eendenvoer werd bewaard. De vorige eigenaars hebben het verbouwd tot huis, al heeft het nog altijd iets van een schuur. Onlangs bekleedde Beverly de gevel met houten planken en kwam er een metalen dak. “Mijn oude zelf zou eerst de buitenkant aangepakt hebben. Maar nu kan het me niet meer schelen wat anderen denken. Dus knapte ik eerst de binnenkant op.”

De badkamer op de bovenverdieping. Beeld Marthe Hoet

C.T. Jasper maakte de groene sofa en de lamp. Beeld Marthe Hoet

Toen ze het huis net had gekocht, ‘kampeerde’ Beverly een tijdje in haar nieuwe huis. Door erin te wonen wist ze beter wat ze ermee wilde. Zo verschoof ze de keuken van plek en brak ze wat muren weg om er loftgevoel te creëren, een beetje zoals ze had in Brooklyn. “Op de bovenverdieping zijn er vier slaapkamers. Daar runde ik de eerste jaren dat ik hier woonde mijn galerie. Elke zomer organiseerde ik een expo waar enorm veel volk op afkwam. Op piekmomenten waren er 150 mensen in mijn huis. Ik huurde zelfs een parkeer­service in. Daar heb ik nu geen zin meer in.” Daardoor heeft ze meer plek voor haar eigen collectie. In haar interieur is kunst het allerbelangrijkst. “Natuurlijk heb je iets nodig om op te zitten en wat verlichting, maar dat mag basic zijn van mij. Kunst speelt hier echt de hoofdrol. Mijn collectie is het fundament van het huis.”

Een stukje van de keuken, en achteraan op de foto een schilderij van Rodney Dickson. Beeld Marthe Hoet

In de nachthal tussen de slaapkamers hangt een schilderij van Nick Relph. Beeld Marthe Hoet

Als kind al wilde Beverly Allan Starke kunstenares worden, dus trok ze naar de kunstacademie in New York. “Ik wilde doodgraag ontsnappen uit mijn dorp, maar het was een zware periode. Ik pendelde omdat er thuis geen geld was om op kot te gaan. En ’s avonds werkte ik als serveerster. In mijn familie was ik de artistieke weirdo. Na mijn studie werkte ik een tijdje als kunstenares. Maar ik haatte het om blut te zijn en ik begon werk van anderen te verkopen in plaats van mijn eigen werk. Zo rolde ik de galeriewereld binnen.”

Toevluchtsoord

Beverly woont hier alleen, samen met haar ­terriër. Haar man woont anderhalve kilometer verderop. “Ik kan het iedereen aanraden”, lacht ze. “Hij woont in een klassiek boerenhuis op een groot stuk grond met een moestuin, een kreek en een bootje. Meestal zijn we bij hem, maar ik ben blij dat ik me hier kan terugtrekken. Het is mijn clubhuis, mijn toevluchtsoord. Ik doe hier mijn yoga en kom tot rust.” De drukte van New York mist ze totaal niet meer, zegt Beverly. “In het begin ging ik nog vaak terug. Ik dacht dat ik hier geen gelijkgestemden zou vinden. Maar het tegendeel is waar. Nu ben ik nog ­zelden in New York. Mijn leven is hier.”