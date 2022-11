Binnenkijken in een artistieke ‘boomhut’, hartje Antwerpen

Het volledig met hout bezette appartement van de in februari overleden interieurarchitect Daniel Jacops was te bijzonder om te verkopen, vonden zijn dochter Alix en haar vriend Simon. Dus gooiden ze hun leven radicaal om en maakten een nieuwe start in hartje Antwerpen.

Maak er je ding van, was de laatste wens van Antwerps interieurarchitect en meubelontwerper Daniel Jacops voor zijn dochter Alix. In februari moest ze van hem afscheid nemen, eind augustus trok ze samen met haar vriend Simon in het out of the box-appartement dat haar vader tien jaar geleden voor zichzelf heeft ontworpen. Alix: “Deze kunstenaarsresidentie is een van de eigenzinnigste projecten die hij ooit heeft gerealiseerd. Door de atypische stijl was het appartement moeilijk te verkopen, maar ik kon er ook geen afstand van doen. Uiteindelijk hebben we dan beslist om ons huis in Gent te verkopen en terug te keren naar Antwerpen. Na de emotionele rollercoaster van het afgelopen jaar heb ik hier opnieuw rust gevonden. Het appartement wordt elke dag een beetje meer van ons, maar houdt toch de herinnering aan papa levend.”

Via de knusse slaapbox beland je in de leefruimte. Beeld Rebecca Fertinel

Het schilderij is een familiestuk, het Duvel-flesje liet Alix als aandenken aan haar vader maken door keramiste Louise Daneels. Beeld Rebecca Fertinel

Het blauwe beeld op de salontafel is van beeldbouwer Albert Szukalski. Het sigarenkistje in de vorm van een auto is een ontwerp van Daniel Jacops. Beeld Rebecca Fertinel

Alle kasten zijn op maat gemaakt door Alix’ vader. De kleurrijke krabpaal in de keuken is een ontwerp van Axelle Vertommen. Beeld Rebecca Fertinel

De lange tafel van betonplex loopt door tot in de keuken. De diepe lades bieden extra opbergruimte, zo bewaart Alix in de bovenste lades de tekeningen en schetsen van haar vader. Beeld Rebecca Fertinel

Het professionele gasfornuis is het pronkstuk in de keuken. In de houten box tegen het keukenblok zitten de wasmachine en de droogkast weggestopt. Beeld Rebecca Fertinel

De ‘boomhut’, zoals Alix en Simon hun nieuwe stek noemen, voelt als een tiny house van 85 vierkante meter, midden in de stad. Toen Daniel Jacops het appartement kocht, was hij vooral gecharmeerd door de uitstraling van het imposante hoekgebouw uit de jaren vijftig. Van de drie aparte kamertjes maakte hij een open leefruimte, met een centraal keukenblok, een knusse slaapbox en een verborgen badkamer. De renovatie werd een persoonlijk project, zeg maar een ode aan de artistieke vrijheid. Jacops tekende niet alleen de indeling, maar ontwierp ook elk detail van zijn conceptuele boomhut.

Alix: “Papa had een twintigtal populieren gekocht die hij in planken van verschillende breedte liet verzagen. Daarna heeft hij alles eigenhandig in elkaar gepuzzeld. De vloer, de muren en het plafond zijn allemaal bekleed met hout. Ook de kasten op maat en de lange tafel van betonplex heeft hij speciaal voor dit appartement uitgetekend.”

Nooit dweilen

Alles is hier functioneel, elke centimeter werd optimaal benut. Achter de houten wanden zitten overal kasten verstopt en de lange tafel die doorloopt in de keuken kreeg extra diepe lades voor nog meer bergruimte. De wasmachine en droogkast zitten weggestopt achter een houten schuifpaneel en de badkamer is verborgen in een apart volume in het verlengde van de keuken. “Hoewel we nu veel compacter wonen, hebben we hier meer bergruimte dan in ons vorige huis”, zegt Simon. “Bovendien moesten we geen meubels kopen. Onze enige investering was de vintage Togo die we tweedehands kochten in een Nederlandse designwinkel. De lichtbak met de Mona Lisa is een limited edition van Virgil Abloh voor Ikea, die we op een zoekertjessite vonden.”

Zo’n houten coconnetje was in het begin wel even wennen, nu zien Alix en Simon er vooral de voordelen van in. “Het voelt superhuiselijk en we moeten nooit schilderen of dweilen. Snel even stofzuigen en het is proper”, lacht Alix. In tijden van energiecrisis valt er bovendien wel iets te zeggen voor een houten interieur. “Dit moet zowat het best geïsoleerde appartement van Antwerpen zijn”, zegt Simon. “De verwarming staat nooit op en het is hier constant 24 graden. In de zomer zetten we alle ramen open en is het binnen best aangenaam. Ook handig is dat je in de houten muren geen gaatjes ziet waar de schilderijen hebben gehangen, anders hadden we nogal kunnen plamuren.” (lacht)

De badkamer zit verstopt in een apart volume achter de wand met de lichtbak van de Mona Lisa. Beeld Rebecca Fertinel

De halfopen slaapbox heeft verborgen kasten rondom het bed, van hieruit wandel je de zithoek in. Beeld Rebecca Fertinel

Fotografen Alix Jacops (28) en Simon Van Geel (29) wonen in een verbouwd appartement in Antwerpen. Ze runnen samen de creatieve fotostudio We are Wilson, wearewilson.be Beeld Rebecca Fertinel

Daniel Jacops’ collectie bestond uit een honderdtal schilderijen die nu opgeslagen liggen in de garage. Alix: “Ik kom uit een artistieke familie. Zowel mijn oma als de tante van mijn papa waren kunstschilder, en zelf was hij ook altijd aan het tekenen. Overal lagen er schetsen en ontwerpen. We hebben er maanden over gedaan om het appartement leeg te maken. Meestal kwamen we hier in het weekend logeren.”

Als fotografenkoppel samenwonen en samenwerken op een beperkte oppervlakte vinden ze geen enkel probleem. Simon: “We stonden sowieso open voor alternatieve woonvormen en zagen onszelf al gesetteld in een containerwoning of een omgebouwde vrachtwagen. Soms zaten we lang te zoeken naar een stukje grond ter grootte van een caravan, om dan toch niets te kopen. We willen niet jaren vastzitten aan een hypotheek. Vrijheid is onze grootste luxe.” Ook Alix kijkt nu anders naar de toekomst. “Ik probeer nog meer te genieten van elke dag. Papa was ons belangrijkste klankbord en ging mee in al onze creatieve uitspattingen. Ik vind een zekere troost in zijn appartement. De kunstenaarsvibe is nog tastbaar aanwezig, het voelt alleen veel rustiger.”