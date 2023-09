Binnenkijken: de kunstige update van een oude pastorie in Ronse

De oude pastorie van Ronse werd een gedroomd doe-het-zelfproject voor architect Anke Vandemeulebroeke en kunstenaar Tim Volckaert. Op eigen tempo en zonder plan bouwen ze aan een warme thuis met een hart voor kunst.

Architect Anke Vandemeulebroeke en beeldend kunstenaar Tim Volckaert droomden stiekem van een stek in het buitenland, maar kwamen­ onder de kerktoren van Ronse terecht. Zes jaar geleden bezweken ze voor de charme van de oude pastorie, een verkommerde erfgoedparel die voor een uitzonderlijke prijs van de hand ging. “Zo’n kans krijg je maar één keer”, zegt Anke. “Het moeilijkste was de mentale knop omdraaien. We zijn nogal op onze vrijheid gesteld en een huis kopen is nu net het tegenovergestelde, maar de foto’s bij het zoekertje deden ons hart overslaan. Ik was meteen gecharmeerd door de marmeren vloertegels in de gang.”

De buitengevel werd grondig gerestaureerd en kreeg nieuwe, zelf ontworpen ramen in de stijl van het origineel. Beeld Luc Roymans

De dubbele deuren, hoge plafonds en originele mouluren katapulteren je zo terug in de tijd. De kunstwerken in de hal zijn van bewoner Tim Volckaert. Beeld Luc Roymans

De imposante inkomhal met z’n hoge plafonds, originele mouluren en dubbele deuren katapulteert je terug in de tijd. Een gevoel dat doorheen het huis nog versterkt wordt. “Die connectie met de geschiedenis is het fijne aan dit huis”, zegt Anke. “Ik hoor regelmatig anekdotes uit de tijd dat meneer pastoor hier nog woonde. Veel mensen kwamen hem toestemming vragen om te trouwen. Beeld je de gesprekken maar eens in die tussen deze muren zijn gevoerd.” (lacht)

Het oorspronkelijke burgerhuis in neoclassicistische stijl dateert van midden 19de eeuw en kwam later in handen van de kerkfabriek, die het jarenlang als pastorie gebruikte. “Op het einde woonde enkel de bejaarde dienstmeid nog in de twee voorste kamers. Mensen leefden vroeger veel compacter, alleen al om warmte te besparen”, zegt Anke. “Maar voor zo’n groot huis voelde het binnen wel heel beklemmend. De benedenverdieping was opgesplitst in kleine, donkere kamertjes. Om te beginnen hebben we enkele tussendeuren weggedaan om openheid te creëren en extra daglicht binnen te laten.”

Een dubbele deur leidt naar het architectenkantoor, dat verbonden is met een privékantoor. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

In de muur tussen Ankes kantoor en de keuken kwam een opvallend raam van smeedijzer en figuurglas dat Tim maakte met gerecupereerde materialen. Overal in huis bots je op artistieke interventies, zoals kunstwerken en foto’s uit eerdere tentoonstellingen of meubels die hij in elkaar timmerde met resthout. Om de ziel te bewaren, werden zoveel mogelijk materialen uit het huis hergebruikt. “Die creatieve bric-à-brac typeert onze persoonlijkheid”, zegt Anke. “We houden van sfeervolle ruimtes die een gevoel van intimiteit oproepen. Een interieur inrichten is voor ons een vorm van scenografie, een manier om het functionele aan het esthetische te koppelen.”

Kunst is de rode draad in huis, verder is alles vintage, tweedehands of gerecupereerd. Anke: “We zijn grote verzamelaars, maar gaan nooit bewust op zoek. Spullen vinden als vanzelf de weg naar hier. Ons huis lijkt soms een toevluchtsoord voor bijzondere vondsten. Al die afdankertjes hebben wel een speciale waarde. We worden graag omringd door mooie dingen, maar we gebruiken ze ook. Het mag hier geen museum worden.”

Gevoel van bevrijding

Niet alleen het interieur komt intuïtief tot stand, de renovatie zelf gebeurt al even organisch. “We plannen niets op voorhand en laten alles op ons afkomen. Dat klinkt misschien tegenstrijdig voor een architect”, lacht Anke, die haar studie- en ontwerpbureau Knap Architecten van thuis uit runt. “Bij opdrachten voor klanten hang je vast aan strakke deadlines en budgetten. Die druk kunnen loslaten in mijn eigen huis heeft iets bevrijdends. Hier moet niets. We laten ons leiden door wat er op ons pad komt.”

Zo lag een restpartij met rood-witte dambord­tegels aan de basis van het keukenontwerp. Anke: “De voorlopige keuken is een doe-het-zelfproject met standaardkasten van Ikea, afgewerkt met deurtjes van gerecupereerd hout. De fiftieskast komt uit een vroegere textielwinkel en de witte metrotegels tegen de muur maken het vintagegevoel compleet.”

Een glazen dak en een zelfgemaakt raam in de binnenmuur brengt daglicht in de keuken. De Ikea-kasten kregen deurtjes van resthout. Beeld Luc Roymans

Op de benedenverdieping verdwenen de oude tussendeuren om meer licht en openheid te creëren. In de nieuwe indeling vloeien keuken, eetruimte en woonkamer mooi in elkaar over. Beeld Luc Roymans

De ruime stadstuin is een oase van rust. Beeld Luc Roymans

Bedoeling is om het huis stap voor stap in zijn oorspronkelijke glorie te herstellen. Elke ingreep gebeurt met respect voor de authenticiteit. Dat betekent niet alleen restaureren, maar ook vroegere fouten rechtzetten. Anke: “In de voorgevel zaten witte pvc-ramen die zo vloekten met de stijl van het huis, dat we ze hebben vervangen door houten ramen. We hebben lang over het ontwerp gedaan, maar intussen zijn de omgekeerde guillotineramen het gezicht van ons kantoor geworden.”

De oude pastorie is typisch zo’n huis om in te verdwalen, met overal hoeken en kanten, maar boven is het pas echt een doolhof van trappen en gangen.

Een doolhof van trappen en gangetjes voert naar de verborgen slaapkamer, die uitkijkt op de stadstuin. In de doorgang naar de slaapkamer bevindt zich nog een toilet en een dressing. De tegels in dambordpatroon refereren aan de vloer in de keuken. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

In de badkamer, die lijkt geboetseerd in groene terrazzo, werd gekozen voor witte metrotegels aan de muur, net als in de living. Beeld Luc Roymans

Het spannendste project tot nu was de badkamer, die wel geboetseerd lijkt van groene terrazzo. “Om het bad te laten overlopen in de vloer moest alles in één vloeiende beweging gegoten worden. Niet simpel in een oud huis waar geen enkele muur waterpas staat. De porseleinen lavabo kochten we tweedehands en de muren zijn bezet met dezelfde metrotegels als in de keuken.” Met de inrichting van de dressing in de doorgang naar de slaapkamer lijken de grootste werken achter de rug. Maar volgens het cliché is een huis nooit af. Dat geldt dubbel en dik voor een oude pastorie. “Voor elke klus die we afvinken, komen er drie nieuwe bij. De to-dolijst is eindeloos, maar we hebben geen haast”, zegt Anke. “Het is echt zot wat we de afgelopen zes jaar hebben gerealiseerd. Met dank aan Tim, die niet alleen superhandig is, maar ook met de waanzinnigste ideeën komt. Zelfs het toilet heeft persoonlijkheid.”