Bijna ieder dak is geschikt en je kunt het vaak zelf: in vijf stappen naar een groendak

Meer groen in stedelijk gebied? Dat kan eenvoudig met een groendak. Veel daken zijn geschikt, je kunt het vaak zelf en in veel gemeenten kun je ook nog eens subsidie aanvragen. Zo doe jet het in vijf stappen.

Een groen dak oogt een stuk gezelliger dan grijze of zwarte dakbedekking. Maar ook voor een dak waar je niet op uitkijkt – dat van jezelf – heeft vergroening voordelen. Je dakbedekking gaat tot wel twee keer langer mee, claimt Henk Vlijm, eigenaar van Groene­daken.net. De planten beschermen tegen regen, wind en zon. Al blijft het uiterlijk voor veel mensen de hoofdreden. “Voor alleen de isolatie hoef je het niet te doen, zeker niet bij nieuwbouwhuizen. Het staat vooral zachter en ­gezelliger dan een grijs dak.”

Daarnaast breng je groen naar gebieden die dat vaak goed kunnen gebruiken, zoals steden. De verschillende soorten planten zorgen voor een oase voor bijen en andere insecten. Ook een stukje begroeiing van een paar vierkante meter kan al veel effect sorteren. “Dat noemen ze steppingstones, een plek waar een bij of vlinder even kan pauzeren in het groen.”

Louter voordelen dus, zo’n sedumdak. En zo begin je eraan.

Sedumplanten. Beeld Getty Images/iStockphoto

1. Is mijn dak geschikt?

De eerste vraag die veel mensen hebben, is of hun dak het aankan. Goed nieuws: de kans is groot van wel. Vooral bij nieuwere daken is dat het geval. Als je grind op je dak hebt liggen, weet je dat groen wat het gewicht betreft geen probleem zal zijn.

Vlijm: “Weet je het niet zeker? Dan kun je de bouwtekeningen van je huis opvragen bij de gemeente. Daar staat ook de maximale belasting van het dak op.” Een sedumdak weegt per vierkante meter tussen de 50 en 90 kilo, afhankelijk van het gekozen systeem.

De staat van je dakbedekking is ook belangrijk. Een dak op leeftijd vergroenen is niet verstandig, zegt Vlijm. “Als je dak al 20 jaar oud is, moet je de boel over misschien vijf jaar weer vernieuwen.”

Populaire plekken voor groen zijn de platte daken op schuurtjes, een aanbouw of een garage. Maar ook een schuin dak kun je vergroenen. Volgens Grad van Heck, adviseur bij Groendak, kun je dat op een dak met een helling tot 20 à 25 graden zelf. Bij een schuiner exemplaar kun je beter een professional inschakelen, omdat het een lastigere klus is.

2. Kies je soort groen

Groendaken heb je in verschillende soorten en maten. Sedum is vanwege het weinige ­onderhoud veruit de populairste keuze. Maar in principe kan elke plant op een dak groeien, zegt Van Heck. Zelfs een palmboom. Het enige waar je rekening mee moet houden is de worteldiepte. “Als je een dak hebt waar vijf centimeter grond op kan, kun je een kruidentuintje met onder andere bieslook en kruiptijm nemen. Dat ziet er leuk uit en je brengt ­variatie in je dak.”

3. Aanleg

Een specialist kan het groene dak voor je aanleggen, maar je kunt ook prima zelf aan de slag. Met het zogeheten cassettesysteem gaat dat heel gemakkelijk. Je rolt de wortelwerende folie uit, legt de cassettes van ongeveer 50 bij 50 centimeter aan elkaar en strooit er wat grind omheen. Als de planten groeien, groeien ze vanzelf tot een groter geheel.

Het voordeel van de cassettes is dat je ze gemakkelijk zelf kunt leggen, ook als je twee linkerhanden hebt. Bijkomend pluspunt: je kunt ze ook gemakkelijk verwijderen bij een eventuele verhuizing of wanneer je dakbedekking vervangen moet worden.

Beeld Koen Verheijden

Het andere systeem is wat Vlijm het hamburgersysteem noemt: in verschillende lagen rol je de plantjes op het dak. Omdat dit goedkoper is, is dit een populaire keuze voor bedrijven die grote daken vergroenen. Ook als je dak een lagere maximale belasting heeft, kun je beter voor de rollen kiezen. Die wegen per vierkante meter ongeveer 55 kilo. De cassettes beginnen bij 80 kilo.

Zowel de cassettes als de volledige rollen kun je zelf aanleggen, maar vooral voor de rollen heb je een aardige conditie nodig, waarschuwt Van Heck. ,,Per vierkante meter moet je twee zakken van 20 kilo naar je dak tillen. Sedumrollen zijn ook grote dingen. Ze wegen droog zo’n 19 kilo en nat 40 kilo. Wat we vandaag van het land halen, ligt morgen bij de klant. De kans is wel groot dat de grond nat is van de regen. Maar een gemiddeld mens kan het wel, hoor.”

4. Kosten

In de cassettes zit het hamburgersysteem verwerkt, in de vorm van kant-en-klare tegels. Veel particulieren kiezen dan ook voor deze methode. “Per vierkante meter kosten de cassettes ongeveer tien euro meer. Dat maakt op een dak van zes vierkante meter niet veel uit.” Een gemiddeld groendak met het cassettesysteem kost aan materialen zo’n 50 euro per vierkante meter, maar veel gemeenten geven subsidie, sommige zelfs ruim 30 euro per vierkante meter.

5. Verzorging

Een sedumdak heeft minder verzorging nodig dan de gemiddelde, groene achtertuin. In het voorjaar kun je je daktuintje het best bemesten, zodat mos minder kans krijgt. Daarnaast raadt Vlijm aan om één of twee keer per jaar even over de dakrand te gluren. “Bladeren waaien er meestal vanzelf af, tenzij je omringd bent door bomen die de wind vangen. Haal ze er dan af, want bladeren verstikken de bodem.”

De vetplantjes water geven is alleen nodig bij langdurige droge periodes en direct na de aanleg. De plantjes kunnen goed tegen droogte, maar ook nattere periodes doorstaan ze gemakkelijk.

Wil je meer dan sedum op je dak? Dan ontkom je er niet aan om vaker het dak te sproeien, zeker bij droogte. Kruiden en andere planten hebben meer water nodig dan vetplanten. Van Heck: “Je moet zien wat ze nodig hebben. Praten met de plantjes, noem ik dat. Als een plant slap hangt, heeft hij water nodig.”

Echte nadelen zijn er niet aan die nieuwe, kleine natuurgebiedjes. Al wil Vlijm wel waarschuwen voor de bio­diversiteit die je creëert. “Bijen en vogels komen op de plantjes af. We hebben wel eens klachten gehad van mensen dat ze kraaien op hun dak kregen. Daar kun je niks aan doen, je creëert een nieuw stukje natuur.”