‘Bij ons is de eerste vraag altijd of het met de fiets kan’: leven zonder auto, hoe doe je dat?

Met de campagne ‘30 dagen minder wagen’ wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit mensen aanmoedigen hun auto vaker aan de kant te laten staan. Wie niet meer moet deelnemen, zijn deze drie Belgen. Zij kozen al langer voor ander vervoer.

‘Kattenvoer laat ik leveren, een paar keer per jaar’

Griet Lemmens (46) uit Leuven heeft al twee jaar geen auto

“Na mijn scheiding ging de gezinswagen naar mijn ex-partner, ik gebruikte die toch heel weinig. Zelf een auto aanschaffen voor een of twee korte verplaatsingen per week leek me de aankoopprijs en de doorlopende vaste kosten niet waard. Dus koos ik resoluut voor de fiets als belangrijkste vervoermiddel en sloot ik me aan bij twee deelautosystemen.

“Nu betaal ik enkel nog het verbruik van mijn deelauto. Daarin kan ik zelf keuzes maken: als ik meer financiële vrijheid heb, kan ik sneller kiezen om een langere afstand af te leggen met de auto. Is het een periode waarin ik moeilijker rondkom? Dan neem ik de fiets en de trein. Ook mijn kinderen weten dat ze het een dag op voorhand moeten vragen als ze willen dat ik hen met de auto wegbreng. Bij ons is de eerste vraag altijd of het met de fiets kan. Daarna volgt het openbaar vervoer en de auto komt pas op de derde plaats. Ik denk dat kinderen met ouders die wel een auto hebben op dat vlak verwend zijn.

Griet Lemmens. Beeld © Eric de Mildt

“Om gemakkelijker boodschappen te kunnen doen, lease ik een elektrische fiets van mijn werk. De bus neem ik soms als ik zware dingen moet meenemen. Maar eigenlijk doe ik dat niet graag, omdat ik meestal lang onderweg ben door alle omwegen. Wat ik ook doe, is grote dingen aan huis laten leveren. Kattenvoer bestel ik bijvoorbeeld een paar keer per jaar, zodat ik niet met zware zakken moet zeulen. In plaats van zelf rond te rijden reken ik dan op een vrachtwagen die toch al deze richting uit komt.

“In noodgevallen vind ik het soms lastig om geen eigen auto te hebben. Toen mijn jongste zoon zijn enkel verstuikt had, moest ik de bakfiets van de buren lenen. De flexibiliteit gaat soms een beetje verloren, al is een deelauto ook snel geregeld. En ondertussen heb ik een goed netwerk ontwikkeld om op die momenten op terug te vallen. Zo’n sociaal netwerk is belangrijk als niet-autobezitter.”

Griet Lemmens. Beeld © Eric de Mildt

‘Ik huur een deelwagen net op maat van mijn contrabas’

Jasper Hautekiet (40) uit Gent heeft al vier jaar geen auto

“Bijna vier jaar geleden gaf onze auto de geest. Het was toen net heel onduidelijk of we moesten investeren in een auto die reed op diesel, benzine of cng. Elektrisch was nog veel te duur en de batterijen konden enkel korte afstanden aan. Wij wisten dus niet goed welke soort auto we moesten kopen om de volgende jaren goed te zitten. Om die periode te overbruggen dachten we een jaar autodelen te proberen. Ik ben muzikant, mijn eerste idee was dat dat moeilijk zou worden omdat mijn werkuren onregelmatig zijn en ik vaak verre afstanden moet afleggen. Ondertussen is dat ene jaar verviervoudigd, ik denk niet dat ik ooit nog een wagen zal kopen.

Jasper Hautekiet. Beeld © Eric de Mildt

“Als ik een optreden toezeg, reserveer ik meteen ook een auto voor die dag. In het begin is het wat wennen dat je niet zomaar in je wagen kunt springen, maar nu is het een automatisme. De voornaamste deelsystemen die wij gebruiken zijn BattMobiel, dat elektrische wagens aanbiedt in Gent, en Dégage, een vzw die werkt met particuliere deelauto’s. Op die manier leer je mensen uit de buurt kennen en weet je al snel welke auto je voor welke rit kan gebruiken. Lange afstanden, met een hond in de koffer of om naar het containerpark te gaan: iedereen houdt rekening met elkaar. Wij wonen in het centrum van Gent, in een straal van tweehonderd meter zijn er minstens vijftig deelwagens beschikbaar. Enkel in het weekend kan het wel eens moeilijk zijn er last minute een te bemachtigen.

“Ik was het zo beu bij elk raar geluidje te moeten betalen voor kosten die ik niet had voorzien. Nu zet ik ’s avonds die auto terug en is het mijn zorg niet meer. Ik moet niet meer betalen voor benzine, verzekeringen of parking. Als ik met anderen ga optreden, probeer ik ook altijd te regelen dat we kunnen carpoolen. Wij huren dan samen een klein autootje waar mijn contrabas net in past: handig en zuinig.”

‘Bij de kapper stelde de buur het gewoon zelf voor’

Ilse Van Mello (54) uit Leuven heeft al elf jaar geen auto

“Wij gebruikten onze auto enkel in het weekend, dus het leek ons handig hem te delen met iemand die er enkel doorheen de week een nodig had. Dat is ondertussen meer dan tien jaar geleden, toen was autodelen nog niet zo bekend. Cambio hebben we een paar keer gebruikt, maar die staanplaatsen waren nogal ver van ons huis. Wij maakten dus gewoon afspraken met de buren.

“We hadden het geluk dat we in een buurt woonden met behulpzame buren van wie de ene een kleine auto had en de andere een groter busje. Ik herinner me dat ik op een ochtend bij de kapper zat en hij me spontaan aanbood om zijn auto ook te gebruiken. Het was allemaal niet zo officieel. Ik hield gewoon bij hoeveel kilometer we reden en vergoedde hen dan, ik wou vooral niet overkomen als iemand die daar misbruik van maakte.

Ilse Van Mello. Beeld © Eric de Mildt

“Door altijd te fietsen denken wij gewoon niet in functie van een auto, terwijl andere gezinnen dat misschien wel doen. Onze boodschappen doen wij met een bakfiets. We gaan dan misschien wat vaker naar de winkel en nemen geen zware bakken spuitwater meer mee, maar voor de rest kost dat geen extra moeite.

“Op die manier verleg je je eigen grenzen met de fiets wel. Voor een festivalletje binnen de vijftig kilometer durven we al eens de koersfiets op te springen of een elektrische fiets te gebruiken. Alleen als het plots slecht weer wordt of als de afstand toch groter is dan we op voorhand hadden ingeschat, kan fietsen soms tegenvallen. Maar dan kunnen we een beroep doen op een deelauto.

“We hebben ons een halfjaar geleden aangesloten bij Cozywheels, een website waar particulieren hun auto in een deelsysteem aanbieden. Zo zijn we nu verbonden met een buurvrouw van wie we de auto in het weekend mogen gebruiken. Cozywheels zorgt dan voor de verzekering en regelt de betaling per kilometer. Alleen als je last minute ergens heen moet, is dat soms moeilijk. Wij zijn niet zo’n planners, dat hebben we wel moeten leren.”