‘Bij jonge atleten de derde meest voorkomende oorzaak van een plotse dood’: hoe gevaarlijk is myocarditis?

Bij Delava ging het allemaal zeer snel, ze verloor in slechts 24 uur de strijd tegen het virus. “Dat is uitzonderlijk en het hangt enorm af van hoe snel en sterk de hartspier wordt aangetast. De hartspier kan in sommige gevallen zeer snel stoppen met functioneren”, zegt cardioloog Pedro Brugada (UZ Brussel). Als dokters zo’n ernstige vorm van myocarditis snel genoeg ontdekken, hoeft het niet dodelijk af te lopen. Zo kan onder meer medicatie de patiënt helpen te genezen.

De meest voorkomende oorzaak van myocarditis is een eerdere virale ontsteking. “Denk aan covid of ander een virus waardoor je een zware bronchitis geeft. Dat kan binnentreden in de hartspiercellen en een infectie veroorzaken”, zegt cardioloog Frank Timmermans. Myocarditis kan zonder klachten verlopen en vanzelf genezen. Enkel in ernstige gevallen kan het fataal worden.

Omdat iedereen een virus kan oplopen, kan ook iedereen myocarditis krijgen. Men maakt de ziekte vaak door zonder symptomen, daarom weten velen waarschijnlijk niet dat ze het ooit gehad hebben. Die symptomen gaan van kortademigheid en koorts tot pijn in de borst.

Rust is aangeraden

Uit dierproeven bleek dat fysieke inspanning combineren met myocarditis de ontstekingsgraad verergert en het risico op hartritmestoornissen verhoogt. Daarom is het aangewezen het hart zoveel mogelijk te laten rusten tijdens een ontsteking.

“We weten dat myocarditis bij jonge atleten de derde meest voorkomende oorzaak van een plotse dood is”, duidt Timmermans.

“Wanneer er effectief wordt vastgesteld dat het om myocarditis gaat, wordt er meteen aangeraden om minstens zes maanden geen inspanningen te doen. Trainingen en competities zijn dus niet aan de orde”, voegt hij toe.

Dan dringt de vraag zich op: moeten sporters meer gescreend worden? Experts zijn stellig: het is een goed idee om sporters vaker te testen op bepaalde hart­afwijkingen, maar screenen op myocarditis is zoeken naar een speld in een hooiberg.

Timmermans verklaart: “Voor sporters die zwaar ziek zijn geweest en daarna geen hartklachten hebben, zijn er momenteel weinig argumenten om hen te testen. Tenzij het professionele sporters zijn, maar dan is het bij veel sportorganisaties, zoals de internationale voetbalbonden, al verplicht.”

Het advies van beide artsen is wel dat sporters die zich ziek voelen beter thuisblijven en monitoren of bepaalde symptomen langdurig aanhouden. “Als je verkouden voelt, sla je de training het best een keer over”, aldus Brugada.