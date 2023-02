Bij Buurman is hout nooit afval maar altijd grondstof: ‘Bedrijven onderdompelen in circulaire economie’

De bomenkap aan het Noorderkasteel in het kader van de Oosterweelwerken gaat onverwijld verder. Het gaat om meer dan honderd esdoorns, platanen en robinia’s. Ware het niet voor Buurman Antwerpen, ze zouden linea recta richting versnipperaar en verbrandingsoven zijn gegaan en fungeren als biomassa. “Dat willen we dus absoluut vermijden,” zegt Minne Warmenbol, een van beide Buurman-oprichtsters. “Onze vzw wil immers dat die bomen, nota bene de enige grondstof die uit de stad komt, niet worden ingezet als afval, maar als grondstof. Bomen slaan CO 2 op, bij het verhakselen ervan komt die allemaal weer vrij. Weet je, we hebben er geen probleem me dat dat hout over 300 jaar herleid wordt tot afval, maar waarom ze eerst niet nog x-aantal levens bieden?”

Hun atelier aan de Antwerpse slachthuissite is hun vitrine: grote stukken opeengestapelde houten vloer, voorzien van opvallende gele en blauwe strepen, blijken afkomstig van een opgebroken Antwerpse sportvloer. Verderop wachten een vol-eiken staande klok en tientallen mdf-platen waar hier en daar nog een schroef in bungelt. “Steeds vaker bellen musea ons met de vraag of we zulke platen, waar eerder kunst aan hing, kunnen gebruiken. Wij halen ze op, zij zijn er van af. Win-win.”

De aanpalende winkel etaleert hippe snij- en hapjesplanken. “De ene werden gemaakt van op een speelplaats verwijderde beuken, de andere van platanen van de Gedempte Zuiderdokken.”

Ook onafgewerkte eiken, lorken of azobe-planken zijn er te koop. “Is het echt goedkoper dan in een houthandel?”, vraagt een passant die Buurman voor het eerst bezoekt en zijn hand (en fonkelende ogen) over een onafgewerkte, niet geschaafde twee meter lange eiken plank laat glijden. Warmenbol knikt.

“Het is altijd goedkoper dan nieuw materiaal”, verduidelijkt ze nadien. “We willen aantonen dat het ecologisch én economisch loont om naar ons te komen.”

Rotterdam

Voor Buurman Antwerpen begon het verhaal in 2021. “Toen was het nog een garageverkoop van circulaire bouwmaterialen,” zegt medeoprichter Eva De Clerck.

Hun bedrijf kwam er ‘dankzij’ de corona-epidemie. Al hun opdrachten als architect vielen in die periode stil. “Tegelijk stootten we op Buurman Rotterdam. Een fantastisch project, want als architecten wisten we hoeveel materiaal er tijdens een bouw werd weggesmeten, terwijl ecologisch passieve gebouwen intussen duidelijk maakten dat je circulair kon bouwen. Best vreemd dus dat zoiets in onze stad nog niet bestond. Uiteindelijk vroegen we hen of we bij ons een Buurman mochten oprichten.”

Het is noodzakelijk dat wordt nagedacht over zulke bouwaspecten, meent De Clerck. “Daarom wilden we met deze vzw ook een verschil maken.”

En dus werd besloten dat Buurman niet enkel een plek moest zijn om hout te kopen of een tweede leven te geven, maar ook een werkplaats waar cursussen en workshops worden gegeven rond meubelmaken met lokaal hergebruik. Voor particulieren, maar steeds vaker ook als teambuilding voor bedrijven.

Sensibiliseren, noemt ze het. “Je dompelt hen onder in circulaire economie met materialen waarvan men dacht dat het slechts afvalhout was.”

Twee jaar na de opening staat een heel team in voor het runnen van de winkel, het onderhoud van de werkplaats of het lesgeven. Zelf vullen de dames hun dagen met netwerken en lobbyen. “Want we moeten natuurlijk instanties en bedrijfsleiders laten weten dat we bestaan.”

Zo kwamen ze ook aan de esdoorns van het Noorderkasteel die onlangs gekapt zijn, om straks vervoerd, gedroogd en dan verzaagd te worden. “We contacteerden Lantis toen we hoorden over de bomenkap voor hun aanleg van een Scheldetunnel. Zij waren meteen akkoord, al konden we door plaatsgebrek helaas slechts dertig bomen redden.”

Intussen plukken ze mondjesmaat de vruchten van hun visie. “Kregen we eerst nog beschadigde mdf-platen van een museum, dan bellen ze ons nu vaker met de vraag hoe ze die wanden zo omzichtig mogelijk moeten afbreken of zelfs in elkaar moeten zetten voor een toekomstige nette afbraak. Ook bedrijven contacteren ons vanuit het besef dat er tussen hun afgedankt materiaal toch herbruikbare spullen zitten. Om zo’n mentaliteitswijziging is het ons te doen.”