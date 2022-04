Bij Bar Bristol in Oostende serveert chef Bruce gul twee potige visfilets

Femke Vandevelde fileert een culinaire hotspot.

Ik betrap mezelf erop dat ik bij sommige eetgelegenheden al wat gezwinder over de drempel heen stap dan bij andere. Dat heeft doorgaans te maken met de energie die er onmiskenbaar in de lucht hangt. Ook vanavond zie ik veel ogen rond me glinsteren.

Je zou voor minder. In de kleurrijke ­Oostendse Bar Bristol kan je al vanaf 11 uur ­terecht voor koffie, aperitief, gebak, lunch, diner of pakweg een estafette van valavonddrankjes. Natuurwijnen, microbieren van de lokale stadsbrouwerij, kombucha of cocktails: gastvrouw Charlotte draait er haar hand niet voor om.

Op het krijtbord is het snuisteren naar ons menu van deze avond. Daarop valt geen Oos-tendse garnaalkroket te bespeuren, het even nieuwbakken als gecontesteerde Vlaams streekproduct. Intussen wordt het gerecht met mosselen en chorizo doorstreept. Het leven is aan de rappen.

We zetten de zeilen bij met een plateau de pêcheur (20 euro) die bevolkt wordt door garnalen, wulken en fine de claires. De vers­gemaakte dips (vinaigrette en cocktail) doen de oliecrisis vergeten. De ceviche van zeebaars (14 euro) met peer kiezen we op aanraden van de ober. Tijdens het dralen over onze wijn­keuze schenkt hij compleet naturel twee proefglazen uit. Het zijn dit soort kleine gestes waardoor je je als gast thuis voelt.

Ook wanneer we vragen om een hoofd­gerecht als warm voorgerecht te delen, is dat geen probleem. De hand van chef Bruce reageert gul met twee potige visfilets – in plaats van de aangekondigde goujonettes, gepaneerde reepjes (19 euro) – die hij met een verfijnde tartaarsaus serveert. Toegegeven, daar hebben we een extra kannetje van geleegd.

Beeld rv

Op restaurant laten we ons nog weleens verleiden tot vlees (messcherpe steak tartare, 20 euro, en traag gegaard buikspek, 21 euro). Op beide borden prijken een rijkelijk aangemaakte salade en krielaardappelen in de schil. Geen spektakelkeuken maar foutloos klaar­gemaakt maken deze klassiekers gewoon blij.

Oostende (en mezelf) gun ik nog wel meer goed geprijsde terminusplekken als Bristol waarin eenvoud, echtheid en ­avontuur met elkaar stoeien, net zoals de locals en ­aangespoelden hier doen.

Bar Bristol, Leopold I-plein 10, ­Oostende. Gesloten op zondag, maandag, ­dinsdag- en woensdagavond. barbristol.be