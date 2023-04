Biden (80) gaat voor een tweede termijn als president van de VS. Hoe zwaar is zoiets op zijn leeftijd?

Hoe vitaal zijn mensen die de 80 zijn gepasseerd? En kan je op deze leeftijd nog een veeleisende functie als het presidentschap van de Verenigde Staten aan? ‘Het spectrum van de gezondheidstoestanden die mogelijk zijn op oudere leeftijd varieert sterk.’

Amerikaans President Joe Biden stelt zich kandidaat voor een herverkiezing in 2024, zo kondigde hij aan. Als hij wint, is hij 82 jaar als hij aantreedt en 86 jaar als zijn termijn afloopt. Daarmee zou hij voor de tweede keer de oudste president van de VS worden. (Donald Trump is niet veel jonger; hij wordt 78 tijdens de verkiezingen van 2024 en zou tijdens een volgende presidentiële termijn de kaap van de 80 ronden.)

Biden is “een gezonde, vitale 80-jarige man”, stelt een rapport uit februari van de arts van het Witte Huis, Kevin O’Connor. Hoewel hij onlangs werd behandeld voor basaalcelcarcinoom, een veel voorkomende en langzaam groeiende huidkanker, heeft Biden geen grote medische problemen, rookt of drinkt hij niet en beweegt hij minstens vijf dagen per week.

“Het spectrum van de gezondheidstoestanden die mogelijk zijn op oudere leeftijd varieert sterk”, zegt professor Holly Holmes, die de leerstoel gerontologie bekleedt aan de University of Texas Health Science Center. “Naarmate we ouder worden, lijken we alsmaar minder op onze leeftijdsgenoten en wordt het moeilijker om te veralgemenen hoe een ‘typische’ 80-jarige zou zijn.”

Sean Morrison, professor en voorzitter van de afdeling de geriatrie aan de Icahn School of Medicine van Mount Sinai in New York, voegt eraan toe dat de veranderingen die optreden bij het ouder worden zich bij verschillende mensen op verschillende momenten voordoen. Sommige 85-jarigen hebben een gezonder lichaam dan sommige 65-jarigen, en veel van de variatie komt voort uit de genen en de levensstijl die de persoon in kwestie aanhield voor zijn zestigste.

Naarmate mensen echter de 75 passeren en de 80 naderen, doen zich enkele algemene ouderdomsveranderingen voor, zoals spierverlies en een afname van de botsterkte, waardoor men vatbaarder wordt voor ziekten en blessures.

Waar letten artsen op bij tachtigers, wanneer ze op zoek gaan naar mogelijke problemen?

Hersenen

De meeste gezonde mensen van in de 80 hebben geen problemen met complexe cognitieve taken zoals probleemoplossing en planning, aldus Morrison, maar het kan moeilijker zijn om te multitasken en nieuwe dingen te leren. Sommigen kunnen moeite hebben om woorden te onthouden. De reactietijd kan ook vertragen, maar meestal slechts in geringe mate, een fractie van een milliseconde, aldus Morrison.

Wetenschappers weten niet precies waarom deze veranderingen optreden, maar de hersenen worden iets kleiner naarmate je ouder wordt door het verlies van hersencellen, dus dat zou een rol kunnen spelen, aldus Scott Kaiser, directeur van de afdeling geriatrische cognitieve gezondheid bij het Pacific Neuroscience Institute in Santa Monica. Interessant is dat bepaalde cognitieve vaardigheden, zoals woordenschat en abstract redeneren, constant blijven of zelfs verbeteren met de leeftijd, ook om onbekende redenen, zegt hij.

Joe Biden tijdens een conventie in Washington op 25 april. Beeld AP

Dementie komt weliswaar vaker voor naarmate men ouder wordt, maar treft nog steeds slechts een minderheid van de 80-jarigen. Volgens de National Health and Aging Trends Study had 10,9 procent van de mensen van 80 tot 84 jaar, en 18,7 procent van de mensen van 85 tot 89 jaar, in 2019 te maken met dementie. “Deze aandoeningen zijn geen normaal of onvermijdelijk onderdeel van het ouder worden”, zegt Kaiser.

Ogen en oren

Het gezichtsvermogen heeft de neiging om in de loop van de tijd te verslechteren. Tachtigplussers hebben vaak een leesbril nodig en worden gevoeliger voor schittering, aldus Morrison. Bijna 70 procent van de mensen ouder dan 80 heeft staar, een vertroebeling van de ooglens, maar de aandoening kan effectief worden behandeld met een operatie, zegt hij.

Ouderdomsslechthorendheid is een ander veel voorkomend probleem. Ten eerste verliezen mensen het vermogen om hoogfrequente geluiden te horen, zoals het getjilp van vogels en wekkers; dit kan al vroeg beginnen, zelfs als men 30 of 40 is. Laagfrequente veranderingen, die het vermogen beïnvloeden om mannenstemmen en basgeluiden in muziek te horen, komen later. Gehoorverlies kan worden behandeld met hoortoestellen of andere apparaten, en het is van cruciaal belang om dat te doen: “We hebben steeds meer gegevens die erop wijzen dat mensen die langer rondlopen met onbehandeld gehoorverlies en geen gehoorcorrectie krijgen, meer kans hebben om dementie of ziekten zoals de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen”, zegt Morrison.

Hart en longen

Naarmate iemand ouder wordt, vertraagt de hartslag wat en kan het hart niet meer zo snel kloppen tijdens lichamelijke activiteit, waardoor aerobe lichaamsbeweging een grotere uitdaging wordt. Toch functioneert een gezond hart bij het ouder worden doorgaans “vrij goed”, aldus Lona Mody, geriater bij Michigan Medicine aan de University of Michigan.

Artsen controleren hun tachtigjarige patiënten op hartaandoeningen. “De bloedvaten worden stijver met de leeftijd, en dit leidt tot een hogere bloeddruk”, zegt Mody, wat het risico op hoge bloeddruk en hartziekten kan verhogen. Volgens de American Heart Association heeft 83 procent van de mannen en 87 procent van de vrouwen van 80 jaar en ouder een hartziekte, waarvoor soms medicijnen of een operatie nodig zijn. Biden heeft asymptomatische atriumfibrillatie – een onregelmatige hartslag – en neemt apixaban, een antistollingsmiddel dat vaak wordt voorgeschreven om bloedstolsels en beroertes te helpen voorkomen. Hij neemt ook rosuvastatine om zijn cholesterol te verlagen.

Amerikaans president Joe Biden en first lady Jill Biden. Beeld YURI GRIPAS / NYT

De longcapaciteit neemt vaak iets af met de leeftijd door veranderingen in de sterkte en elasticiteit van het longweefsel en het middenrif, waardoor het ademen wat moeilijker kan worden, zegt Mody. Een ziekte waar artsen op letten is chronische obstructieve longziekte (COPD), een inflammatoire longziekte die voorkomt bij iets minder dan 11 procent van de mensen van 65 jaar en ouder.

Spijsverteringsstelsel

Tachtigjarigen eten minder, deels omdat “voedsel niet meer hetzelfde smaakt”, aldus Morrison. Na verloop van tijd verliezen mensen smaakpapillen en hun reukzin, zegt hij, die beide van invloed zijn op hoe lekker men eten vindt. Dit verklaart mede waarom oudere volwassenen een verhoogd risico lopen op voedingstekorten.

Maar senioren hebben ook minder calorieën nodig dan jongere mensen vanwege het verlies aan vetvrije spiermassa en de vertraagde stofwisseling. Volgens de Dietary Guidelines for Americans, opgesteld door de Amerikaanse overheid, moeten vrouwen van 60 jaar en ouder minimaal 1.600 calorieën per dag binnenkrijgen en mannen van 60 jaar en ouder minimaal 2.000 calorieën per dag (tegenover een minimum van 1.800 voor vrouwen en 2.400 voor mannen van 19 tot 30 jaar).

Ouderen lopen een groter risico op brandend maagzuur en gastro-intestinale reflux. Dat Biden af en toe hoest en zijn keel opentrekt, heeft te maken met gastro-oesofageale reflux, en hij neemt zo nodig het middel famotidine om zijn symptomen te behandelen.

Ouderen verteren ook langzamer. Uit onderzoek blijkt dat 34 procent van de vrouwen en 26 procent van de mannen van 84 jaar en ouder last hebben van constipatie.

Botten en gewrichten

Botten worden brozer naarmate men ouder wordt. Het lichaam begint de mineralen die ze versterken, zoals calcium en fosfaat, opnieuw op te nemen, gedeeltelijk omdat de darmen niet meer zo doeltreffend als vroeger voedingsstoffen kunnen opnemen. Bij vrouwen wordt deze degeneratie versneld door de afname van oestrogeen na de menopauze, waardoor de botdichtheid afneemt.

Door de verminderde botdichtheid lopen ouderen een verhoogd risico op botbreuken en osteoporose. In 2020, toen Biden president was, had hij een haarlijnfractuur in zijn voet, waardoor hij tijdens zijn genezing een laars moest dragen. De botletsels waarover artsen zich de meeste zorgen maken, zijn heupfracturen, die elk jaar meer dan 300.000 Amerikaanse vijfenzestigplussers in het ziekenhuis doen belanden. “Heupfracturen zijn een van de meest voorkomende redenen voor ziekenhuisopname bij mensen van 85 jaar en ouder”, zegt Susan Wehry, geriater aan de University of New England. Het herstel is vaak moeilijk door complicaties zoals infecties, die soms in het ziekenhuis worden opgelopen, en inwendige bloedingen, of omdat aandoeningen zoals hartaandoeningen de genezing vertragen.

Gewrichten kunnen ook pijnlijker worden omdat de botten en het kraakbeen waaruit de gewrichten bestaan, beginnen te slijten. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is bij bijna de helft van alle Amerikanen ouder dan 65 jaar artrose vastgesteld, wat gewrichtspijn en stijfheid veroorzaakt. Biden is gediagnosticeerd met artrose van de wervelkolom, wat ervoor gezorgd heeft dat zijn tred stijver is geworden.

Amerikaans president Joe Biden. Beeld MICHAEL A. MCCOY / NYT

Huid

Het risico op huidkanker neemt toe naarmate mensen ouder worden. De gemiddelde leeftijd waarop bij Amerikanen de diagnose melanoom, een potentieel dodelijke huidkanker, wordt gesteld is 65 jaar. Mannen lopen een groter risico op melanoom dan vrouwen. Holmes raadt mensen van in de 80 aan eens per jaar een arts of dermatoloog te bezoeken voor een huidonderzoek.

Andere vormen van huidkanker, zoals basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom, treffen meer dan 3 miljoen Amerikanen per jaar. Deze vormen van kanker groeien langzamer dan melanomen en zijn goed te behandelen als ze in een vroeg stadium worden ontdekt en verwijderd. In februari liet Biden, die naar eigen zeggen in zijn jeugd veel in de zon heeft gezeten, een basaalcelcarcinoom uit zijn borst verwijderen. Hij heeft ook verschillende andere huidkankers laten verwijderen voor zijn presidentschap.

Kracht en evenwicht

De meeste gezonde mensen van midden 80 kunnen en moeten aan lichaamsbeweging doen, en velen blijven sterk en beweeglijk, aldus Holmes. Zij moedigt patiënten aan een paar dagen per week aan aerobics en gewichtstraining te doen en minstens één keer per week te stretchen, maar beveelt soms aanpassingen aan voor patiënten met pijn, orthopedische problemen of hartproblemen.

Volwassenen “beginnen spiermassa te verliezen en krijgen meer vet” naarmate ze ouder worden, aldus Morrison. Tussen 42 procent en 62 procent van de mensen van rond de 85 heeft sarcopenie, een ziekte die wordt gekenmerkt door verlies van spiermassa en kracht. Veel voorkomende symptomen zijn problemen met lopen, traplopen en het vasthouden van boodschappentassen.

Bovendien drogen de ruimten tussen de ruggenwervels uit en drukken ze samen, waardoor mensen naar voren leunen, wat hun evenwicht kan aantasten, aldus Morrison. Mensen van in de 80 lopen vaak langzaam en hebben een korte paslengte, wat ook het evenwicht verslechtert, voegde hij eraan toe.

Bij sommige oudere volwassenen begint de isolerende laag rond de zenuwen, myeline genaamd, af te breken. Dit kan de reflexen vertragen en mensen onhandig maken, aldus Kaiser.

“Een belangrijk gevolg van deze leeftijd gerelateerde veranderingen in de hersenen en het zenuwstelsel – samen met veranderingen in andere systemen en een breed scala aan andere factoren – is een verhoogd risico op valpartijen”, zegt Kaiser, die op hun beurt gevaarlijker kunnen worden omdat de botten zwakker zijn en gemakkelijker breken.

Stress, uithoudingsvermogen en slaap

Mensen rond de 85 hebben vaak minder energie dan jongere mensen, dus raken ze gemakkelijker vermoeid, zegt Morrison.

Mody voegt eraan toe dat stress en veranderingen in de routine “moeilijker worden om te verwerken” omdat de weefsels en organen van oudere mensen meer tijd nodig hebben om te herstellen na stress of verwondingen. Mensen kunnen er ook langer over doen om te herstellen van verkoudheden, Covid-19 en andere infecties, omdat het immuunsysteem minder goed reageert naarmate ze ouder worden.

Veel ouderen slapen niet goed, deels omdat ze minder tijd doorbrengen in de diepe slaap, waardoor ze sneller midden in de nacht wakker worden. “Tachtigjarigen slapen ongeveer een uur minder dan jongere mensen”, zegt Morrison.

Toch is het belangrijk te onthouden dat iedereen anders oud wordt en dat leeftijd niet bepalend is voor iemands gezondheid. Veel mensen van in de 80 zijn gezonder dan mensen van 20 jaar jonger, aldus Mody, en de keuzes die zij op latere leeftijd maken, zijn ook van belang: onderzoek toont aan dat gezond gedrag zelfs in het negende decennium iemands leven kan verlengen.

Veel tachtigjarigen, aldus Holmes, zijn “heel veerkrachtig”.