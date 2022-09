Bestrijd de herfstblues met deze veggietaco’s

Niet alleen tomaten zijn nu hun op hun best, september is ook hét moment voor knapperige maiskolven. Verwerk ze samen in deze frisse salsa.

Afgelopen week botste ik in de supermarkt haast letterlijk op een promo: twee gigantische bakken vol verse maiskolven. Twee stuks voor 1 euro. Wat koopt een mens tegenwoordig nog voor een euro?

Verse mais lijkt voor velen geen evidente groente om mee aan de slag te gaan. Of toch niet zo gemakkelijk als tomaten of bloemkool. Maar mais heeft een heerlijk zoete smaak die (in tegenstelling tot de variant in blik) tegelijkertijd ook fris is, met een ultraknapperige textuur. Bovendien is de groente makkelijker te bereiden dan je zou denken. Ik gooi de kolven zonder meer in de grillpan en bak ze in enkele minuten rondomrond bruin. Mijn zoon eet de korrels graag recht van de kolf. Zelf vet ik ze meestal in met een klontje boter (niets dat niet lekkerder wordt met wat vetstof) en kruid ze bij met chiliflakes en limoensap of wat zoute kaas, zoals geraspte pecorino of parmezaan.

Snijd met een lang koksmes de korrels los van de kolf en verwerk de rauwe (ja, mais is rauw ook lekker!) of geroosterde mais in een salade, een noedel- of rijstgerecht of, zoals hier, in een Mexicaans geïnspireerde salsa. De ideale begeleider voor snelle taco’s op een weekavond. Lekker met gebakken kipstukjes, maar het kan ook vegetarisch. Wij gingen namelijk voor ‘pulled pork’ van koningsoester­zwammen. Die grote zwam heeft veel bite en kun je gemakkelijk in draadjes trekken. Vervolgens bak je ze in de pan knapperig met Mexicaanse specerijen zoals gerookt paprikapoeder, komijn- en korianderpoeder.

Jalapeñosaus

Uiteraard bak je eender welke in plakjes gesneden paddenstoel met deze smaakmakers tot een lekkere tacovulling, mocht je niet onmiddellijk koningsoesterzwammen tegenkomen. Nog snel enkele eetlepels mayonaise, Griekse yoghurt en ingelegde jalapeñopeper tot een gladde saus mixen, en er staat weer een voedzaam, seizoensgebonden en vooral smaakvol avondmaal op tafel.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Taco’s met koningsoesterzwam en verse maissalsa

Dit heb je nodig voor 2 personen:

400 g koningsoesterzwam / olijfolie / ½ rode ui / 1 teentje knoflook / ½ tl gerookt paprikapoeder / ½ tl komijnpoeder / ½ tl korianderpoeder / 1 tl worcestershiresaus / zout / 4 à 5 schijfjes ingelegde jalapeño / 2 el mayonaise / 2 el Griekse yoghurt / 6 à 8 kleine (mais)taco’s /

Voor de salsa: 1 verse maiskolf / 1 el limoensap / ½ rode ui, versnipperd / 1 middelgrote tomaat, ontzaad en in kleine blokjes / 1 teentje knoflook, tot moes geplet / 10 g verse koriander, fijngehakt / peper en zout

Zo maak je het

1. Verwarm een grillpan over een hoog vuur. Verwijder de bladeren van de maiskolf en grill rondomrond bruin. Haal de kolf uit de pan en laat even afkoelen.

2. Leg de maiskolf plat en snijd met een koksmes de korrels recht van de zijkant af. Draai de kolf een kwartslag en snijd opnieuw de korrels van de zijkant. Draai en snijd verder tot alles korrels los zijn. Doe ze in een kom samen met het limoensap, de halve versnipperde rode ui, tomatenstukjes, knoflook en koriander. Breng op smaak met peper en zout.

3. Snijd de hoedjes van de zwammen en snijd ze in dunne plakjes. Trek met een vork de stelen tot ‘draadjes’. Verhit olie in een pan en stoof de overgebleven ui aan. Voeg de knoflook en konings­oesterzwam toe. Bak enkele minuten en kruid met de specerijen, worcestershiresaus en zout. Roerbak tot de zwammen gaar en de randjes knapperig zijn.

4. Mix de mayonaise, yoghurt en jalapeño glad.

5. Verwarm de taco’s en beleg met de ‘pulled’ oesterzwam en maissalsa, en werk af met de jalapeñosaus.