‘Besef dat niet elke keuze allesbepalend is’: dit adviseren psychologen aan twintigers

Het zouden de jaren vol avontuur en nieuwe ervaringen moeten zijn, en toch maken veel twintigers een quarterlifecrisis door. Welke raad zouden psychologen hen geven?

‘Am I living it right?’, zingt een jonge John Mayer in de akoestische meezinger ‘Why Georgia’, waarin hij zich openlijk afvraagt of hij met een quarterlifecrisis worstelt. Volgens de Amerikaanse psycholoog Satya Doyle Byock houdt ook heel wat jongeren vandaag die vraag bezig. Met haar pas verschenen boek Quarterlife: The Search for Self in Early Adulthood wil ze ons bewustmaken van de soms woelige en verwarrende periode die jongeren tussen hun 20 en 30 moeten doorploegen op het hobbelige pad naar volwassenheid.

Bij sommigen leidt deze periode zelfs tot een quarterlifecrisis, zeg maar het kleine broertje van de midlifecrisis. Uit een Britse studie uit 2018 blijkt dat zes op de tien millennials zo’n crisis ervaren had. “Dit kan een periode van enkele maanden tot enkele jaren zijn waarin jongeren hun richting en levenskeuzes in vraag stellen en daarbij emotionele onrust ervaren”, zegt hoogleraar psychologie Oliver Robinson (Greenwich University), die het onderzoek leidde.

‘Is dit wat ik wil?’

De term quarterlifecrisis mag wellicht nog nieuw zijn, het fenomeen is vermoedelijk zo oud als de mens zelf. Toch zien psychologen als Birgitt Haesen, die veel jongeren begeleidt, sinds de pandemie vaker jongeren die zich niet comfortabel voelen met hoe het leven hernomen is. “Ze zeggen dat de druk vanuit de maatschappij nu nog meer opvalt. Ze vragen zich af: is dit nu wat ik wil?”

Volgens Robinson draagt ook het feit dat we alsmaar later hotel mama of papa verlaten, trouwen of aan kinderen beginnen bij tot deze vertwijfeling. “Door deze stappen uit te stellen hebben veel jongeren een periode van zo’n tien jaar waarin ze enorm veel keuzevrijheid hebben. Maar deze vrijheid kan ook tot stress en onzekerheid leiden. Want als je een miljoen mogelijkheden hebt, hoe weet je dan dat je de juiste keuze gemaakt hebt?”

Leuke job

Deze keuzestress ervaren we ook in onze zoektocht naar een leuke job. Waar werk vroeger vooral een middel was om brood op de plank te hebben en de kinderen een beter leven te geven, zien we vandaag ons werk ook als een manier om zin te geven aan ons bestaan. “Mensen denken vaak dat je werk een uiting moet zijn van jezelf", zegt ontwikkelingspsycholoog Koen Luyckx (KU Leuven). “Als dan de eerste jobs niet gaan zoals ze verwachten, denken jongeren ook sneller: wat zegt dit nu over mij als persoon?”

Voeg aan deze cocktail nog toe: de onheilspellende voorspellingen over een nakende recessie, de klimaatopwarming en de steeds terugkerende boodschap dat deze generatie het moeilijker zal hebben dan de voorgaande, en het hoeft niet te verbazen dat veel jongeren onzeker het volwassen leven tegemoetgaan. Toch kan de quarterlifecrisis net tot positieve dingen leiden. Duidelijk advies van experts en ervaringsdeskundigen kan daarbij een eerste hulp zijn.

1. Volwassen ben je niet op je achttiende

“Vroeger was de aanname dat eens je de leeftijd van 18 bereikt, je alcohol mag drinken en een rijbewijs kan behalen, je volwassen bent”, zegt Luyckx. “Vandaag weten we dat dit niet strookt met de realiteit. Uit heel wat onderzoeken blijkt dat sommige mensen tot aan de leeftijd van 30 zich op verschillende vlakken nog onvolwassen voelen.”

Dit hoeft niet te verwonderen. Zo wijst Byock erop dat vroeger de praktische dingen van het volwassen leven verbonden waren aan onze genderrollen: meisjes leren koken en huishoudwerk van hun moeders, jongens leerden hun familie onderhouden. “Gelukkig zijn deze verwachtingen vandaag anders, maar er is geen nieuwe voorlichting in de plaats gekomen. Wie zoals velen vandaag langer studeert, wordt zonder veel praktische voorbereiding losgelaten in het volwassen leven.”

Het is dus belangrijk dat jongeren niet verlegen zijn om hulp te zoeken voor de zaken waar dat nodig is, maar vooral ook in te zien dat de weg naar volwassenheid niet stopt op je achttiende. “Je moet daarin mild zijn voor jezelf”, zegt Luyckx. “Identiteitsvorming is een proces dat het hele leven duurt. Op sommige vlakken weten volwassenen nog steeds niet wie ze zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat dat normaal is. Dat kan het ook net interessant maken.”

2. Leer van het andere type

In haar therapiewerk met tal van jongeren die worstelen met de overgang naar volwassenheid, treft Satya Doyle Byock twee types aan. De zogenaamde ‘stabiliteitstypes’ lijken het naar de buitenwereld toe prima voor elkaar te hebben: leuke job, vaste relatie, eigen huis. De klassieke drie-eenheid van de volwassenheid met ogenschijnlijk gemak afgevinkt. Toch voelen ze een leegte, en vragen ze zich af of ze wel de juiste dingen nagestreefd hebben. “Is dit het nu?”, is de vraag die hen vaak bezighoudt.

Het zijn volgens Haesen ook mensen die lang wachten met een therapeut op te zoeken. “Ze ervaren er een zekere schaamte over. Ze zeggen: ‘Ik heb een leuk gezinnetje, heb alles voor elkaar. Waarom voel ik me dan niet goed?’”

Langs de andere kant heb je de ‘betekenistypes’. Zij bruisen van passie, maar hebben moeite met de dagelijkse taken in het leven. Ze voelen zich intens verbonden met anderen, maar tegelijk voelen ze zich overweldigd door de verwachtingen van een maatschappij die vooral om geld en status lijkt te draaien.

Uiteraard zit er tussen de types ontzettend veel variatie. Toch kan volgens Byock, die een zelftest ontwikkeld heeft om te bepalen welk type je bent, het onderscheid helpen om jongeren op weg te helpen. Beide types kunnen namelijk van elkaar iets leren om de quarterlifecrisis door te komen en een geïntegreerd persoon te worden. Zo kunnen ‘stabiliteitstypes’ op zoek gaan hoe ze uit hun comfortzone kunnen treden en meer passie ervaren, terwijl ‘betekenistypes’ gebaat zijn bij steun over praktische zaken als financiën of een routine waarin hun creativiteit kan floreren.

3. Volg je eigen dromen, niet die van je ouders

Het lijkt de evidentie zelve. Toch ervaren psychologen vaak dat jongeren in een crisis belanden omdat ze vooral tegemoet willen komen aan andermans verwachtingen, bijvoorbeeld die van hun ouders. “De grootste last die een kind moet dragen, zijn de onvervulde levens van zijn ouders”, liet de Zwitserse psycholoog Karl Jung al optekenen.

Volgens psycholoog Byock is dat ook vandaag vaak het geval. In haar boek beschrijft ze hoe Conner, een 21-jarige jongeman die voorbeeldig het checklijstje van zijn ouders afvinkte: primus in het middelbaar, met glans begonnen aan zijn studie communicatie, sterspeler van het basketbalteam. Tot hij volledig crashte, stopte met universiteit en sport en zelfs zelfmoordgedachten kreeg. Met zijn vriendin had hij het al eerder uitgemaakt, omdat hij vreesde dat zijn moeder haar tatoeages niet zou goedkeuren. Pas na een lange tijd periode van therapie – ook met de ouders – leerde Conner nadenken over welke doelen en passies hij zelf heeft.

Het voorbeeld van Conner mag dan extreem zijn, volgens Byock is het een patroon dat veel vaker meespeelt dan we denken. “Gedurende heel onze jeugd staren we naar onze ouders. Als twintiger moeten we evolueren van relatie van hiërarchie naar een van wederzijds respect tussen volwassenen. Dat gaat niet altijd eenvoudig. Durf jezelf dus af te vragen: is dit wat ik wil, of probeer ik mijn ouders te pleasen?”

Hetzelfde geldt voor de verwachtingen die het werk of de maatschappij ons opleggen en die we zonder veel nadenken overnemen. “Ik merk dat mensen vaak dingen benoemen als ‘Ik moet voortdurend bereikbaar zijn en in het weekend berichtjes beantwoorden voor het werk’”, zegt psycholoog Haesen. “Dan is het belangrijk om te kijken: moet dat echt, of leg je jezelf dat op? Je collega’s of klanten van dienst willen zijn is een mooie waarde, maar je mag je eigen grenzen ook niet overschrijden.”

Je eigen waarden omarmen en je minder aantrekken van verwachtingen van buitenaf: dat is een leerproces waar ze ook zelf stappen in leerde zetten. “Ik ben van nature een introvert”, zegt Haesen. “Lange tijd was ik daar onzeker over, en was ik jaloers op mensen die in een groep extraverter zijn. Dan heb ik een klik gemaakt en gezegd: zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Introvert zijn heeft ook heel mooie kanten, waar ik trots op mag zijn. Op die manier kun je authentieker en veel vrijer in het leven staan.”

4. Zie niet elke keuze als allesbepalend

De hoge verwachtingen die we vandaag hebben over onze job, spelen jongeren vandaag ook vaak al parten tijdens hun studies. De gedachte dat je eerste job, een stage of zelfs welke vakken je opneemt in je master de rest van je carrière en leven bepalen, maakt de keuzestress er niet minder op. “In mijn tijd waren de mogelijke trajecten in de bachelor beperkter, vandaag kunnen studenten al van in de bachelor uit heel wat mogelijkheden kiezen”, zegt Luyckx. “Het is belangrijk om daarover na te denken, maar tegelijk te beseffen dat deze keuzes niet per se allesbepalend of definitief zijn.”

Ook raken we vaak verlamd door keuzestress, omdat we in de illusie leven dat we eerst honderd procent zeker moeten zijn van onze keuze. En dat zijn we zelden, legt Luyckx uit. “Vaak werkt het andersom: door een keuze te maken en ervaring op te doen leren we meer over onszelf, al is het maar welke job we zeker niet willen doen.”

5. Denk meer als een peuter

Deze houding moeten we niet beperken tot ons werkleven. “Tussen de twintig en dertig heb je alle tijd om aan trial-and-error te doen”, vertelt Robinson. Het is een uitgelezen periode om nieuwe ervaringen op te doen, en ook toe te geven als je een foute keuze maakte.”

Een belangrijke boodschap, vindt ook Byock. “Het is makkelijk om mensen te zeggen dat ze vooral hun eigen dromen moeten najagen, maar de realiteit is dat veel mensen niet goed weten wat ze eigenlijk graag willen in het leven.”

In dat geval daagt ze ons uit om meer te denken als een peuter, die de objecten des werelds leert kennen door ze gewoon in zijn of haar mond te stoppen. “Of het nu op gaat over je woonplaats, de muziek die je luistert of de job die je wil doen: probeer het gewoon uit en zie hoe je je erbij voelt. Vaak zal je zien dat je bepaalde aspecten ervan leuk vindt en andere minder. Zo krijg je veel sneller een idee van wat jou ligt dan als je erover blijft nadenken.”

6. Wissel tijd op sociale media in voor echte gesprekken

Ons zelfbeeld wordt voor een groot stuk bepaald door ons te vergelijken met anderen. In een wereld waarin we steeds meer tijd op sociale media spenderen en daar vooral andermans hoogtepunten te zien krijgen in mooie foto’s met flatterende filters, wordt het al helemaal een uitdaging om tevreden te zijn over je eigen leven. Uit Brits onderzoek blijkt dan ook dat met name Instagram bij jongeren een negatieve invloed heeft op het lichaamsbeeld en de angst om dingen te missen – de veelbesproken fomo – aanwakkert.

Dat betekent niet dat we alle socialemedia-apps van onze telefoon moeten gooien: ze hebben wel degelijk hun nut om nieuwe dingen te leren, vrienden (op afstand) te volgen of inspiratie op te doen. Volgens Haesen draait het er eerder om dat we ons bewuster worden van onze misleidende gedachten als we op sociale media zitten. “Het is belangrijk jezelf eraan te herinneren dat wat mensen daarop zetten slechts een klein deel is van hun leven. Het heeft dus ook geen zin om ons daaraan te spiegelen.”

Volgens Oliver Robinson zijn we erbij gebaat om minstens een deel van de tijd die we op sociale media spenderen, in te wisselen voor echte gesprekken. “Daar halen we meer voldoening uit. Bovendien: als je praat over de dingen waar je tegenaan loopt of mee worstelt, zal je snel zien dat veel van je vrienden of kennissen die wellicht ook ervaren. Het kan helpen om te beseffen dat je lang niet de enige bent.”

7. Never waste a good crisis

Hoe moeilijk de jaren op weg naar volwassenheid en de bijhorende crisismomenten ook kunnen zijn, het zijn ook de jaren waarin we wellicht het meest leren over onszelf. Dat weet Robinson niet alleen als onderzoeker, maar ook als ervaringsdeskundige. Als 26-jarige had hij een comfortabele job als marktonderzoeker en woonde hij samen met zijn vriendin, tot hij zich slechter en slechter ging voelen. Uiteindelijk liet hij alles achter, trok hij met de rugzak naar Mongolië en begon daarna een doctoraat in ontwikkelingspsychologie. “Het waren jaren vol angst en onzekerheid, daar was niks leuks aan. Maar alles wat ik vandaag ben, heb ik aan die periode te danken.”

Dat je net door zo'n crisis jezelf in vraag stelt en groei doormaakt, vindt hij dan ook een belangrijke boodschap om mee te geven. “Mensen zijn gewoontedieren”, zegt Robinson. “Als je nooit een crisis zou ervaren, zou je gewoon hetzelfde blijven doen. Je leven zal waarschijnlijk nooit meer veranderen dan in deze periode, dus besef dat het normaal is dat je daarmee worstelt. En praat erover.”