Ben je blauw, geel of rood? De persoonlijkheidstest wil maar niet dood

Bent u een rode extraverte denker, of eerder een groene introverte voeler? Een zorgzame ENFJ of een strategische INTJ? Heel wat bedrijven blijven persoonlijkheidstests gebruiken om werknemers te coachen en beter te laten samenwerken. Maar wie wordt daar beter van? ‘In een horoscoop herken je ook altijd wel iets.’

Ik ben grondig, betrouwbaar en heb oog voor detail. Dat zeg ik niet zelf, dat zegt mijn MBTI-persoonlijkheidsprofiel. De Myers-Briggs Type Indicator deelt mensen op in zestien persoonlijkheidstypes, op basis van een reeks stellingen waarmee je het (on)eens kan zijn. In mijn geval is dat: ISTJ. Een ISTJ is eerder introvert, laat zich meer leiden door logisch redeneren dan door intuïtie, en gaat graag planmatig te werk. Een andere, soortgelijke test bestempelt mij eerder als een meer extroverte ESTP, maar daarover later meer.

Volgens een online Insights-kleurentest, die mensen op basis van hun eigenschappen een kleur toekent, ben ik eerder ‘blauw’, ‘een introverte denker met talent voor accuraat en onderzoekend werken’.

Je kan niet alleen online diverse, vaak rudimentaire, persoonlijkheidstests afleggen. Ze zijn in verschillende en vaak veel uitgebreidere vormen ook populair in het bedrijfsleven. Elk jaar leggen miljoenen werknemers wereldwijd zo’n test af - meer dan twee miljoen de MBTI alleen al. Volgens de Argentijnse psycholoog en auteur Tomas Chamorro-Premuzic is de industrie achter persoonlijkheidstests zo’n twee miljard dollar waard. Of mensen daardoor beter gaan (samen)werken is maar de vraag. “Er is een wildgroei aan tests, waarvan de waarde niet bewezen is”, zegt arbeidspsycholoog Nele De Cuyper (KU Leuven).

Wie op zoek gaat naar de wetenschappelijke onderbouwing van populaire tests - typisch iets voor een blauwe ISTJ - stoot op een aantal problemen.

Het begint al bij de fundamenten waarop sommige tests zijn gebouwd. Zo is de basis voor de MBTI in het begin van de 20ste eeuw gelegd door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers, geïnspireerd op de theorieën van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. Ook de Insights-methode en andere kleurentests zijn gebaseerd op de ideeën van Jung, die mensen opdeelt in types op basis van vier psychologische functies (denken, voelen, waarnemen en intuïtie) gecombineerd met introversie versus extraversie. “De meeste wetenschappers beschouwen de jungiaanse persoonlijkheidsleer als achterhaald”, zegt arbeidspsycholoog Tim Vantilborgh (VUB).

Toch herken ik mijzelf tot op zekere hoogte in de geschetste profielen. Maar dat zegt volgens De Cuyper niet zoveel. “Het lijkt inderdaad altijd te kloppen, maar dat is bij een horoscoop ook zo”, zegt De Cuyper. “Elk profiel wordt bovendien heel zonnig voorgesteld, waardoor je ook wíl geloven dat het klopt.”

Onbetrouwbaar

Voor veel populaire tests is de betrouwbaarheid onvoldoende bewezen. Een test is betrouwbaar wanneer die bij herhaaldelijk afleggen steeds hetzelfde resultaat oplevert. Van de MBTI is bijvoorbeeld aangetoond dat mensen die de test herhaaldelijk afleggen, een verschillend resultaat kunnen krijgen, volgens sommige studies zelfs tot in de helft van de gevallen. “Dat kan niet, want onze persoonlijkheid is vrij stabiel en verandert niet van dag tot dag”, zegt bedrijfspsycholoog Bart Wille (UGent).

Bij consultant Yves Hanoulle leverde de eveneens op jungiaanse theorie en een kleurencode gebaseerde DISC-vragenlijst zelfs op dezelfde dag twee keer een verschillend resultaat op. “Ik had de test ’s middags tussen twee meetings door afgelegd, maar omdat ik dacht dat er iets was misgelopen met de verzending van het resultaat, deed ik hem ’s avonds opnieuw”, vertelt Hanoulle. “Ik was toen niet meer rood, maar blauw. De coach met wie we de resultaten nadien bespraken dacht dat ik de test had proberen te manipuleren, maar ik heb die in eer en geweten ingevuld, alleen in verschillende omstandigheden. Wat leert zo’n test je dan over jezelf?”

Wille maakt de vergelijking met een covidtest, waarvan je ook verlangt dat die een accuraat resultaat oplevert, ongeacht waar of wanneer je hem afneemt. “We zouden dezelfde eisen moeten stellen aan instrumenten om iemands persoonlijkheid in kaart te brengen”, vindt Wille.

Voor alle duidelijkheid, iemands persoonlijkheid analyseren kan in een professionele context zeker nuttig zijn. Op de spoeddienst wil je liever iemand die een beetje stressbestendig is. Als boekhouder ben je beter af met een nauwgezette planner dan met een creatieve en impulsieve tafelspringer.

De validiteit zegt iets over de mate waarin je op basis van een test kan voorspellen hoe mensen zich zullen gedragen. Hoe goed ze bijvoorbeeld in een bepaalde functie zullen presteren, hoe ze zullen reageren in een stressvolle situatie of hoe groot de kans is dat ze er de kantjes van af zullen lopen. “Ook die validiteit is voor veel populaire tests niet aangetoond”, zegt Van Tilborgh. “Al beweren de aanbieders ervan van wel.”

Er bestaan manieren om persoonlijkheden in kaart te brengen die wél wetenschappelijk onderbouwd zijn, gebaseerd op het zogenoemde Big Five-model. Dat beschrijft persoonlijkheid aan de hand van vijf kenmerken (extraversie, altruïsme, openheid, ordelijkheid en emotionele stabiliteit) die verder worden opgedeeld in eigenschappen waarop je laag of hoog kunt scoren.

Een vaak aangekaarte tekortkoming van op een andere leest geschoeide tests is dat ze iets complex als persoonlijkheid te sterk vereenvoudigen en mensen in een hokje stoppen. “Je bent introvert of extrovert”, zegt Wille. “Terwijl we weten dat de meeste mensen zich ergens op een continuüm tussen beide uitersten bevinden.”

Omdat de MBTI persoonlijkheid op een rudimentaire manier karakteriseert, vergelijkt de Amerikaanse psycholoog en auteur Adam Grant de test met een medisch onderzoek dat je romp en een van je armen negeert.

Meerwaarde of selffulfilling prophecy?

Toch zijn velen enthousiast over tests zoals DISC, Insights en MBTI. “Ik vind zoiets echt een waardevol hulpmiddel”, zegt Franco Prontera, directeur van Too Good To Go België. “We beschouwen het resultaat uiteraard niet als dé waarheid, maar het helpt ons om te praten en te reflecteren over hoe we samenwerken en communiceren in bepaalde omstandigheden. Ik ben bijvoorbeeld geen typisch dominant ‘rood’ leiderstype, maar ik weet nu wel dat mijn team dat soms nodig heeft.”

Ook IT’er Tom, die liever niet met zijn volledige naam in de krant wil, bekijkt het op die manier. “De meerwaarde zit hem niet in het testresultaat - dat ging bij de MBTI bij mij alle kanten uit - maar in het stilstaan bij jezelf en het gesprek achteraf, waarbij je leert hoe je overkomt en de gevoeligheden van collega’s beter begrijpt. Veel hangt daarbij af van de coach.”

We hoeven het eigenlijk niet eens buitenshuis te zoeken. Ook DPG Media, moederbedrijf van deze krant, gebruikt geregeld de kleurentest van Insights. Ik tik dit stukje gezeten naast een groen-gele bemiddelaar. “We gebruiken de methode in het opleidingstraject voor leidinggevenden, en op vraag van teams die de samenwerking willen optimaliseren”, zegt Caroline Schaffers, Learning & Development Expert bij DPG. Ondanks de bedenkelijke wetenschappelijke onderbouwing? “We zijn ons daarvan bewust”, zegt Schaffers. “Maar het is een bewuste keuze om de methode alsnog te gebruiken. Niet om mensen in hokjes te stoppen, maar omdat ze een taal aanreikt waarmee werknemers kunnen discussiëren over bijvoorbeeld verschillen in communicatiestijl.”

Experts hebben doorgaans weinig begrip voor dat argument. “Dat het een begin van een gesprek is, lijkt een valide argument”, zegt hr-consultant Patrick Vermeren, die al langer voor meer evidence based-management pleit. “Maar hoe kan je een zinvol gesprek hebben en juiste beslissingen nemen als je vertrekt van achterhaalde en onbewezen onzin?”

De uitslag van zo’n test kan bovendien uitgroeien tot meer dan de start van een gesprek, waarschuwt De Cuyper. “Een foutief label kan mensen groeikansen ontnemen.” Bijvoorbeeld wanneer uit een test blijkt dat iemand geen geboren leider is.

Mensen kunnen zich in hun omgang met collega’s ook laten leiden door de toegekende labels. “Je hoort dan dingen als: ‘Het is normaal dat je niet met collega x of y overweg kan, want dat is een groen type en jij bent een blauw type’”, zegt De Cuyper. “Bij een aantal organisaties worden mensen ook aangemoedigd om hun ‘kleur’ op de deur van hun kantoor te plakken, zodat collega’s daar rekening mee kunnen houden. En zo word je dus op termijn je kleur.”

Dat ondervond een voormalig werkneemster aan de Artevelde Hogeschool die liever anoniem blijft. “Het voelde als een stempel voor de rest van je dagen, een soort handleiding voor anderen over hoe ze met mij om moesten gaan. Je zag ook dat de verschillende ‘kleurtjes’ elkaar opzochten: de ‘blauwtjes’, ‘roodjes’ en andere kleuren voelden zich verbonden met elkaar.”

Sommige mensen delen hun kleur of MBTI-type op hun LinkedIn-profiel of zelfs op Tinder. The Myers Briggs Company suggereert ook ‘leuke manieren om uw type te delen’. Zo zijn er labels die de typerende trekken van elk type weergeven, en tabellen met bij elk type passende dieren, dranken en sporten - ‘Puur voor de gein en als aanzet tot discussie’. Als ISTJ ben ik overigens een specht die houdt van whisky en tafeltennis.

“Maar persoonlijkheidsanalyses zijn geen onschuldig spelletje”, vindt Wille. “Als je er te veel gewicht aan toekent, wordt zo’n label een selffulfilling prophecy.”

Gebrek aan kritisch denken

Waarom blijven wetenschappelijk slecht onderbouwde methodes toch populair? Daarvoor zien experts meerdere verklaringen.

De eenvoud die volgens psychologen een van hun grote tekortkomingen is, is tegelijk een sterkte. “Dat de resultaten makkelijk te interpreteren zijn, maakt die tests aantrekkelijk”, zegt Vantilborgh. Met een resultaat van een echt wetenschappelijke, op de Big Five gebaseerde test kan je veel minder eenvoudig aan de slag. En niemand heeft de moeite genomen om de uitslag ervan sexy te verpakken. Hoe hoog iemand scoort op ‘neuroticisme’ is een minder leuke aanzet tot gesprek dan de vraag of je een grasparkiet dan wel een kaketoe bent.

“Er zit natuurlijk ook een hele goede marketingmachine achter dit soort tests”, zegt Vantilborgh “Dat het zo vaak wordt gebruikt, wordt op de duur ook een verkoopargument op zich. Het houdt de mythe in stand dat dit een goed instrument is.”

Vermeren ontwaart in het bedrijfsleven ook een gebrek aan kritisch denken. “De reflex om naar wetenschappelijk bewijs te vragen is vaak afwezig”, zegt hij. “Het gevolg is helaas dat pseudowetenschappelijke tests die we beter overboord zouden gooien wijdverspreid blijven.”