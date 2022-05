België heeft nu drie restaurants met drie Michelinsterren, Comme Chez Soi speelt een ster kwijt

Boury in Roeselare mag zich vanaf vandaag een driesterrenrestaurant noemen. Aan het eind van de uitreiking, toen alle nieuwe bekroonde chefs verzamelden voor een groepsfoto, bleek dat er vanaf nu niet twee maar drie driesterrenrestaurants in ons land zijn. Zilte en Hof van Cleve behouden hun drie sterren.

Drie zaken werden met twee sterren beloond: Hertog Jan at Botanic in Antwerpen met chef Gert De Mangeleer, Colette-De Vijvers in Averbode met chef Tijs Vervloet en het Brusselse restaurant La Villa Loraine van chef Yves Mattagne.

Zestien restaurants kregen voor het eerst één Michelinster toegewezen: Vintage in Kontich, Hert in Turnhout, Arden in Villers-sur-Lesse, Fine Fleur in Antwerpen, Den Hert in Wannegem-Lede, Quai n4 in Ath, Nebo in Antwerpen, Fleur de Lin in Zele, Ryôdô in Luxemburg, Tinèlle in Mechelen, Rebelle in Marke, Gary Kirchens in Ordingen, La Villa de Camille et Julien in Luxemburg, Dim Dining in Antwerpen, Sense in Waasmunster en Toma in Luik.

De Young Chef Award is voor Ruben Christiaens van Vintage in Kontich, die ook zijn eerste Michelinster kreeg.

Voor de uitreiking werd al duidelijk dat tweesterrenrestaurant Comme chez Soi in Brussel één van haar sterren verliest, tot grote verbazing van chef Lionel Rigolet.

Maxime Sanzot van restaurant Racines uit Floreffe ontving de Sommelier Award.