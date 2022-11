Belg is van plan te besparen op eindejaarsgeschenken

De meeste Belgen (91 procent) zeggen ook nu weer cadeaus te geven tijdens de komende eindejaarsfeesten. Maar we zullen wel wat minder gul zijn dan anders. Maar liefst 83 procent zal het aantal geschenken verminderen, terwijl 91 procent overweegt om dit jaar minder uit te geven.

Dat blijkt uit een enquête van de Belgische Amazon en marktonderzoeksbureau Profacts bij een tweeduizendtal consumenten. Het onderzoek toont aan dat vooral Walen (71 procent) en Brusselaars (68 procent) hun koopgedrag zullen aanpassen. Bij Vlamingen gaat het slechts om 59 procent.

Om te besparen, zullen we niet alleen shoppen tijdens Black Friday of andere momenten waarop solden te scoren zijn. We gaan ook meer geschenken zelf maken. Iets meer dan één op de tien Belgen knutselde in het verleden al zelf cadeaus in elkaar. Dit jaar overweegt één Belg op de vijf dat te doen. Als we dan toch naar de winkel gaan, kiezen we vaker voor iets praktischer en functioneler. Of we geven geld in plaats van een fysiek cadeau. Meer dan de helft van de Belgen geeft trouwens de voorkeur aan cash boven een cadeau.

Ondanks ons voornemen om te besparen zullen we deze eindejaarsperiode nog steeds gemiddeld 132 euro uitgeven aan geschenken voor familie en vrienden. Gemiddeld zullen we voor zes mensen iets kopen. Hoeveel dat mocht kosten, doet er volgens velen eigenlijk niet veel toe. Uit het onderzoek blijkt immers dat de meeste Belgen (79 procent) de gedachte achter een geschenk belangrijker vinden dan de prijs ervan.