Beleggers over de cryptowinter: ‘Je gaat al je geld kwijtspelen, zei mijn moeder’

Liefhebbers van bitcoin en andere digitale valuta beleven geen hete zomer, maar een barre cryptowinter. Veranderen ze van koers, of houden ze de moed erin? ‘Ge gaat al uw geld kwijt zijn, ik hoor het mijn moeder nog zo zeggen.’

Valerie Roosen (35): ‘Ik koop niet eender welke munt’

“Toen de cryptomarkt voor het eerst op mijn radar kwam, was ik al een hele tijd bezig met beleggen op de beurs. Die virtuele munten zeiden me eerlijk gezegd niks. Waarom? Wellicht omdat ik de mensen die toen instapten op persoonlijk vlak niet zo heel erg serieus nam”, vertelt beleggingscoach Valerie Roosen.

Ongeveer een jaar geleden liet ze zich dan toch over de streep trekken. “Omdat ik zelf op onderzoek trok en ben beginnen bij te leren: wat is die blockchain (technologie die transacties registreert, met het oog op beveiliging en het vermijden van fraude, MIM) nu precies? Ik ben letterlijk begonnen met Crypto for Dummies en heb heel wat podcasts beluisterd, heel veel verschillende bronnen eigenlijk, want ik probeer nooit op één persoon te vertrouwen. De conclusie was: dit kan eigenlijk echt niet ontbreken in mijn portefeuille. Op dit moment beslaan cryptomunten zo’n 10 procent van mijn belegd vermogen.

Heeft ze spijt van die beslissing? Vergeleken met een jaar geleden noteert de markt ongeveer een derde lager. “Integendeel, ik heb anderhalve maand geleden nog bijgekocht. Deze crash is niet de eerste, en wellicht ook niet de laatste. Dat hoort erbij, zeker als je in crypto investeert.” De markt is namelijk nog een pak volatieler dan de klassieke beurs, het kan plots gierend hard gaan – naar boven of beneden. “Daar moet je tegen kunnen, ook de emoties kunnen heftig zijn.” En dan komen die eerste stappen op de klassieke beurs goed van pas, merkt ze.

Valerie Roosen: ‘Een crashende markt hoort erbij, zeker als je in crypto investeert. Daar moet je goed tegen kunnen, ook de emoties kunnen hevig zijn.’ Beeld bob van mol

In wat ze dan precies koopt, probeert ze emoties sowieso buitenspel te zetten. “Ik ben natuurlijk begonnen met bitcoin, de moeder van alle cryptomunten. Nadien ben ik meer beginnen te focussen op de toepassingsgebieden, zoals NFT’s. Die draaien nu vooral op de blockchain van Ethereum, maar de transacties gaan wel gepaard met hoge kosten. De blockchain van Solana biedt daar mogelijk een alternatief, waardoor ik het een erg interessante munt vind om in te investeren.”

“Je mag dus echt wel niet eender welke munt kopen, want er zijn er duizenden en daar zitten zeker ook projecten tussen die je geld niet waard zijn”, zegt Roosen, die een groot verschil met de klassieke beurs opmerkt. “Als een bedrijf naar de beurs wil, wordt de boekhouding binnenstebuiten gekeerd. Maar iedereen die een beetje kan coderen, zou in feite een munt kunnen lanceren.”

Ondanks die gevaren ziet ze de interesse bij leeftijdsgenoten steeds verder stijgen. “Ze beseffen dat het de toekomst is, maar durven nog niet altijd. Bij mijn ouders is het een ander verhaal: zij zeggen me dat ik beter op de lotto zou gaan spelen. Maar dat komt toch vooral omdat ze het concept simpelweg niet goed kunnen vatten.”

Ilias Dierckx (22): ‘Het is nu vooral een spel van wachten’

“Op mijn Instagram had ik voorspeld dat het zou evolueren naar een bearmarkt (een dalende markt, MIM). Zo’n vier weken later, in mei, kwam de crash”, vertelt Ilias Dierckx, die stelt dat ook een virtuele munt niet losstaat van reële fenomenen zoals inflatie, een stokkende economie of de oorlog in Oekraïne. Momenteel schommelt de totaalwaarde rond de 1 biljoen dollar, terwijl dat in november nog bijna 3 biljoen was. “Mijn geld in crypto had ik in januari opzijgezet, daardoor heb ik bijna niets verloren.”

Ilias Dierckx: ‘Het is minder erg om 20 procent winst te missen, dan om 20 procent verlies te moeten incasseren.’ Beeld bob van mol

Ondanks zijn jonge leeftijd is Dierckx al een ervaren cryptobelegger. “Een kleine tien jaar geleden belegde ik mijn eerste geld in crypto: 35 euro van mijn eigen zakgeld en 35 euro van mijn nonkel.” Die oom leerde cryptocoins kennen via een vriend die bitcoin mijnde, maar zag het zelf niet zitten om de markt op te volgen. Hij vroeg me daarom om samen te werken. “Zo ben ik erin gerold, maar pas op de hogeschool ben ik echt volledig gaan focussen op beleggen in crypto.”

Vandaag zou hij diezelfde nonkel het volgende advies geven: “Wacht maar even af, de markt is te volatiel om nu in te stappen. Het is minder erg om 20 procent winst te missen, dan om 20 procent verlies te moeten incasseren.”

Minstens enkele maanden wil Dierckx nog de kat uit de boom kijken. “Het is een spel van wachten geworden.” De neergang van een cryptobank zoals Celsius en dat zogezegd stabiele stablecoins toch zijn beginnen te wankelen toont volgens hem dat er regulering nodig is. “Met welk wettelijk kader zullen regeringen hierop reageren? Zolang dat een vraagteken blijft, vind ik inkopen een risico.”

Tegelijk is er nog een andere factor die volgens Dierckx een volwassen markt in de weg staat. “Er zijn te veel influencers die het reilen en zeilen op de markt beïnvloeden en die met valse claims komen aandraven. ‘We zitten aan de bodem, je moet nu inkopen’, klinkt het dan. Maar intussen is de koers nog verder naar beneden gegaan.” Heel wat kleine beleggers beschikken volgens hem over te weinig kennis om die ballon te doorprikken, en beslissen vooral op emotie.

Is crypto dan een piramidespel, zoals sommige economen wel eens claimen? “Die valkuilen zijn niet inherent aan de cryptomarkt, je ziet evengoed banken beloftes over investeringen doen en die achteraf niet waarmaken. Een deel van mijn kapitaal zit trouwens nog steeds in een vijftal privéprojecten, die ik even op pauze heb gezet tot de cryptomarkt hersteld is. Daar geloof ik echt in, en ik houd mijn blik ook op de toekomst gericht. Het web 3.0 (een gedecentraliseerd wereldwijd web, ondersteund door blockchain zodat je op een veilige manier digitaal eigenschap kunt vastleggen, MIM) vind ik geweldig interessant.”

Rika Vermeiren (27): ‘Ik vertrouw op mijn eigen bronnen’

“Ik weet eigenlijk niet zo goed of ik mezelf een cryptobelegger zou durven te noemen.” Rika Vermeiren twijfelt een beetje wanneer we haar de vraag voorleggen. Ze belegt in zogenaamde NFT’s: non-fungible tokens, een soort digitaal certificaat dat geregistreerd is op een blockchain en het bewijs levert dat iets in de online wereld – een kunstwerk, een avatar, een sportfragment, noem maar op – jouw eigendom is.

Die NFT’s – of ‘projectjes’, zoals zij ze noemt – kun je echter alleen maar kopen met cryptomunten zoals Ethereum of Solana. Dus is ook de onderliggende waarde ervan gelinkt aan de koers van die munt. “Ik heb er momenteel zo’n 5.000 à 6.000 euro ingestoken. Dus ja, ze zijn nu wellicht een pak minder waard.”

Rika Vermeire: ‘Ik investeerde al een tijdje in vastgoed en aandelen, maar toen ik me verdiepte in NFT’s was ik meteen overtuigd.’ Beeld Bob Van Mol

Sinds april is ze gefascineerd geraakt door NFT’s. “Dankzij mijn podcast, waarin ik mensen interview die financieel vrij willen zijn. Dat is ook het pad dat ik samen met mijn man bewandel, door verschillende inkomstenstromen op te bouwen. In vastgoed of aandelen investeren we al langer, maar toen ik me verdiepte in die NFT’s, dacht ik: daar moeten we toch ook iets mee doen.”

Over welke projectjes het dan precies gaat, deelt ze liever niet. Ze lacht wel wanneer we wijzen op de ‘bored ape’-avatars die door beroemdheden zoals Justin Bieber, Paris Hilton of Neymar op de kop worden getikt, of de overwinningsplaatjes van Wout van Aert. “Er gaat geen dag voorbij of er worden honderd nieuwe NFT-projecten gelanceerd. Daar zit zeker heel wat brol tussen, het vergt kennis om het kaf van het koren te scheiden.”

Ze is ervan overtuigd dat ze het kaf in handen heeft en panikeert dus niet. Integendeel. “Ik leun lekker achterover, dit is gewoon deel van de cyclus. Binnen twee maanden kan de markt er weer helemaal anders uitzien”, zegt ze.

De dagelijkse evoluties op de markt houdt ze dan ook niet in de gaten, en de nieuwsverhalen evenmin. Ze zegt het een beetje verontschuldigend. “Ik schop nu misschien tegen je schenen, maar ik volg al dat nieuws niet. Dan lees je misschien twintig keer dat crypto een scam is en dan geloof je het de eenentwintigste keer. Ik vertrouw op mijn eigen bronnen, op mijn eigen visie op crypto.”

En die sluit natuurlijk wonderwel aan bij haar visie op financiële vrijheid. “Vandaag zit je met centrale banken waarvan je afhankelijk bent, maar met crypto is dat niet het geval. Dat gaat sowieso de norm worden in de toekomst. Op termijn gaat die koers dus gegarandeerd weer omhoog, dat is onvermijdelijk.”

Quinten* (19): ‘Gewoon laten staan als je er echt in gelooft’

“‘Je gaat al je geld kwijtspelen’, zei mijn moeder, ik hoor het haar nog zo zeggen”, vertelt student-ondernemer Quinten. Beleggen doet hij al sinds zijn 16de, maar toen hij vorig jaar bij zijn moeder kwam aandraven met een potentiële investering in cryptomunten, bleek er bitter weinig animo voor het zaakje. “Ik was op dat moment nog minderjarig, al mijn beleggingen gebeurden via mijn ouders. Dus toen heb ik via via een andere weg gezocht om mijn eerste 500 euro in te brengen.”

Het was een vriend die hem de tip had gegeven. “Zou je daar niet wat geld insteken?” Zijn initiële 500 euro zou uiteindelijk maal drie gaan. “Rond de piek ben ik langzaam cryptocoins weer beginnen om te wisselen in geld tot er opnieuw 500 euro op mijn cryptorekening stond. Dat bedrag is nu wellicht een serieus eind gezakt, maar ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe het ermee gaat. Ik heb mijn beleggingsapps van mijn telefoon verwijderd.”

Het is hem net iets te verslavend, zo’n bitcoinkoers die op je schermpje heftig heen en weer swingt en zelfs om je aandacht schreeuwt terwijl dat ding – die smartphone dus – in je broekzak zit. “Dat is, denk ik, typisch voor beginnende beleggers, het voelt toch een beetje aan als gokken. Dat had ik ook bij mijn eerste beleggingen op de klassieke beurs. Als aandelen met 100 euro daalden, dacht ik: shit, ik ben het kwijt. Dat is een les die ik intussen heb geleerd: je moet het op de lange termijn bekijken.”

“Daarom heb ik die 500 euro laten staan. Ik geloof écht in de toekomst van crypto op lange termijn.” Quinten is niet de enige. Hij gaat geregeld langs bij de oom van zijn vriendin, die zou elke zondagvoormiddag vol kunnen praten met zijn visie op digitale valuta. “Ik vind het zo gek nog niet, met alles wat er nu gaande is met de euro, dat een munt zoals bitcoin het betaalmiddel van de toekomst kan worden. Alleen is de markt daar nog niet klaar voor.”

Doen de verhalen over marktmanipulatie en verschillende platformen die in liquiditeitsproblemen geraken hem dan niet twijfelen. “Ik pik zo’n nieuws wel op, maar pin me er ook niet op vast. Als ik er een getal op zou moeten plakken, dan is slechts 25 procent van mij sceptisch over de cryptomarkt. Wat ik wel nooit meer zou doen, is een investering in crypto omdat één persoon er positief over is.”

“Het grappige is trouwens dat mijn moeder de voorbije maanden zelf ook voorzichtig begonnen is met te beleggen in bitcoin. Bijna iedere dag zit ze nerveus te kijken, of het weer 40 euro naar boven is gegaan of 50 naar beneden. Nu ben ik het die tegen haar moet zeggen: ‘Gewoon laten staan als je erin gelooft.’”

* De volledige naam van Quinten is bekend bij de redactie.