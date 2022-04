Beleggen met je smartphone is handig en snel, maar is het ook verstandig?

Beleggen kent nauwelijks meer een drempel. Steeds meer jongeren doen het, gewoon met een app op hun telefoon. Dat is handig en snel. Maar is het ook verstandig?

Maar liefst 42 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar belegt zijn of haar geld op de aandelenmarkt, concludeerden budgetvoorlichter Nibud en de Rabobank eind vorig jaar na onderzoek. Als voornaamste reden geven ze het opbouwen van vermogen op. Jongeren hebben geld uitgespaard in de coronatijd en de spaarrentes zijn nog altijd historisch laag. Ondertussen groeit het aanbod van apps om mee te beleggen. Daardoor is de drempel om in te stappen bijzonder laag. Beleggen raakt zijn elitaire imago kwijt.

Beleggingsapps worden in sneltempo populairder. Zo kent Bux Zero, een app die in 2019 op de markt kwam, inmiddels meer dan 700.000 gebruikers. Via een druk op de knop leg je je geld in, en je ziet meteen de resultaten. Dat klinkt wel goed, maar is het niet riskant?

Te veel handelen kost geld

René Groenendijk, directeur van AAZ Adviesgroep uit Zevenbergen, ziet zeker nadelen. “Vaak is het aanbod van aandelen in zo’n app beperkter en is er geen achtergrondinformatie te vinden over de bedrijven waarin je investeert. Het feit dat je vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, snel kunt handelen en voortdurend pushberichten krijgt die je daartoe aanzetten, is niet altijd handig. Zeker niet als je onrustig wordt van dalende koersen.”

Zo lijkt beleggen steeds vaker een soort spel te worden, vindt Groenendijk. “Geld lijkt zijn waarde te verliezen; het zijn ‘maar’ punten die je wint of verliest. Het wordt een tijdverdrijf voor die jongeren.”

Een deel van de beleggers heeft de neiging vaak te handelen, zegt ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daardoor maken ze onnodig veel kosten. Ook te weinig spreiding over verschillende platformen, markten en regio’s in de wereld verslechtert het verwachte rendement, net als handelen in risicovolle producten.

Ongeveer 12 procent van de jonge beleggers kan daardoor in financiële problemen raken. De AFM gaat onderzoeken in hoeverre dit risicovolle handelsgedrag gestimuleerd wordt door de manier waarop een beleggingsapp wordt ingericht.

Is de app veilig en betrouwbaar?

Wil je toch aan de slag met zo’n handige app, let dan in ieder geval op de veiligheid ervan, adviseert Guido Bouwmeesters, businessanalist en eigenaar van de website ikbeginmetbeleggen.nl. “Het is belangrijk dat een app zorgvuldig met jouw informatie omgaat. De app zelf is meestal gratis, maar wellicht betaal je door je eigen informatie te delen met de bedrijven. Daar heb ik momenteel geen goed zicht op, het zou zomaar kunnen.”

Let daarnaast op de technische veiligheid en betrouwbaarheid, zegt Bouwmeesters. “Kijk of de app niet zomaar kan crashen. Daarvoor heb je waarschijnlijk het meest aan de gebruikerservaringen van anderen.” Verder is beleggen via apps volgens hem vergelijkbaar met internetbankieren via je telefoon. “Zolang je bij gerenommeerde bedrijven belegt, zou de veiligheid geen probleem moeten zijn.”

Beoordeel de te kiezen app verder op functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. “Het hele doel van een app is namelijk gemakkelijke toegang tot de beurs. Het is prettig als je grafieken kunt zien van een aandeel, de huidige koers, nieuws omtrent het bedrijf of de sector, je eigen portfolio, de winst- en verliesrekening van vandaag, afgelopen week, maand en jaar. Ga vooral na of je zelf een app prettig vindt werken.”

Kosten drukken het rendement

Beslist niet onbelangrijk zijn de transactiekosten, want daar wil je niet al je rendement op verliezen. Bouwmeesters: “Mocht je veel willen handelen, dan is het zeker zaak om daar naar te kijken. Kosten verschillen per broker, je kunt ze checken op de website van het bedrijf. Over het algemeen is het gebruik van de app gratis. Want voor een broker zou het een gemiste kans zijn om geen of een te dure app aan te bieden als hij jongeren wil trekken.”

Kijk wel uit met het zogenaamde ‘gratis beleggen’, waarschuwt Bouwmeesters. Dat wordt steeds meer aangeboden, bijvoorbeeld bij Degiro Zero. “Het platform verdient in dat geval zijn geld door de opdrachten te verkopen aan een andere partij die ze uitvoert. Jij betaalt voor je opdracht een iets hogere prijs. Het gaat om kleine bedragen, maar als een broker dat miljoenen keren doet, levert dat voor hen heel wat op.”

Een advies van Bouwmeester tot slot: waag je niet aan handel in te complexe producten. “Een partij als Plus500 (en ook daarmee deels eToro) biedt zogenaamde Contract for Difference (CFD’s) aan. Dat zijn ingewikkelde producten waar de meeste beginnende beleggers geld mee verliezen. Begin bij het begin, zou ik zeggen.”

Dat alles gezegd hebbende, ziet Bouwmeesters toch als groot voordeel van beleggen via apps dat je direct en overal toegang hebt tot de markt. “Je hebt alles altijd binnen handbereik. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf nog altijd vooral via de computer beleg, omdat ik graag overzicht heb. Op mijn mobiel houd ik vooral bij wat er gebeurt, via gespecialiseerde nieuwsapps zoals Bloomberg Business News of Yahoo Finance.”