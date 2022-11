Barbie met een kunstbeen, gerecyled Playmobil: dit zijn de speelgoedtrends van dit jaar

Wat zetten we dit jaar op ons verlanglijstje voor Sinterklaas? De eerste speelgoedboeken vallen op de mat. Twee experts over de laatste trends. Over Barbie met een prothese en gezelschapsspellen.

Barbie met een kunstbeen

Dunne Barbie, dikke Barbie, Barbie in een rolstoel, Barbie met prothese. Speelgoedpoppen worden almaar diverser in huidskleur, achtergrond en lichaamsbouw. Fabrikant Mattel, eigenaar van Barbie, zegt dat hun speelgoed “een afspiegeling van de maatschappij” moet zijn. Ook andere fabrikanten zijn gevolgd, Schleich heeft bijvoorbeeld een paardrijdende jongenspop en met krijt van Crayola kan iedere huidskleur worden getekend. Marcel de Looper, speelgoedexpert van Bol.com: “Speelgoed is fantasie, gaat alle kanten op, zonder beperkingen. Ook jongens vinden paardrijden leuk. Het aanbod is tegenwoordig veel breder. Steeds meer mensen vinden divers en inclusief speelgoed belangrijk.”

Speelgoeddeskundige Marianne de Valck herinnert zich nog de tijd dat je aan de pop precies kon zien waar speelgoed vandaan kwam: een Engelse pop was recht van lijf en leden, Duits molliger, Nederlands nog iets molliger. “Het speelgoed dat je je kinderen geeft is ook een visitekaartje van je opvoeding. Het zegt iets over jezelf. Het laat in ieder geval zien dat je zelf geen moeite hebt met een diverse maatschappij.”

De Valck bedacht in Het speelgoedboek (2006) de Schijf van Vijf: speelgoed dat creatieve, cognitieve, constructieve, motorische en sociale vaardigheden van het kind stimuleert. Ze liet haar kinderen met zand of zelfs scheerschuim spelen omdat het even duurt voordat een kind doorheeft wat er allemaal mee kan. “Bij een pop is al veel bepaald, zeker als kinderen die van televisie kennen. Uiterlijk is vaak beperkend. Een goede pop kan op van alles lijken: kijkt een pop ernstig of is ze een lachebekje? Dat is beter dan een pop die alleen kan huilen. Je kunt je ook afvragen waarom kinderen moeten spelen met poppen die op henzelf lijken.”

Playmobil van gerecycled plastic

Niet alleen Playmobil komt met duurzame materialen, ook Barbie heeft een lijn met gerecycled plastic. De plantjes en blaadjes op boompjes van Lego komen van suikerriet, en het Deense merk is volop bezig om het legoblokje van gebruikte frisdrankflessen te maken. Ook het Nederlandse Biobuddi is bezig met een duurzaam speelgoedblokje.

Volgens De Looper van Bol.com is de trend van duurzaam speelgoed niet meer te stuiten. Vergeleken met 5 jaar geleden wordt 50 procent meer gezocht op speelgoed dat als duurzaam is aangemerkt. Consumenten vinden het belangrijk, concludeert de webwinkel. En ook fabrikanten spelen er dus op in. “Ze zoeken naar verschillende opties en materialen om te hergebruiken.”

Of hergebruik niet het allerduurzaamst zou zijn? “Dat is voor ons en onze leveranciers nu nog ingewikkeld, maar wel iets voor de toekomst”, aldus De Looper. Speelgoedexpert De Valck was jarenlang voorzitter van een Speelotheek, waar kinderen speelgoed kunnen lenen. Een oplossing voor speelgoed dat na een week in de kast belandt. “Wanneer de speelmogelijkheden beperkt zijn, zijn kinderen daar snel klaar mee. Dat geldt voor een puzzel maar ook voor speelgoed waar veel door de fabrikant is ingevuld.” Bepalende kenmerken zijn kleur, licht, beweging, geluid, grootte, accessoires, details. “Hoe meer van deze kenmerken, des te beperkter de speelmogelijkheden.”

En er is ook het risico dat kinderen hun aandacht verliezen als ze de figuren kennen van televisie en die later weer van de buis verdwijnen. En er is speelgoed dat maar voor één doel te gebruiken is. Dat speelt minder bij speelgoed waar het doel minder is bepaald, zoals Lego, waar je eindeloos mee kunt bouwen.

Gezelschapsspellen in een lockdown

Een overblijfsel van corona en lockdowns is de populariteit van gezelschapspellen. En dan niet zozeer Monopoly of Stratego, maar eerder spellen die na een half uur gespeeld zijn, zoals Qwixx en Beverbende. Vergeleken met twee jaar geleden ziet Bol.com een toename van 30 tot 40 procent in de categorie dobbel- en kaartspellen. De verklaring volgens De Looper: “In onzekere tijden willen mensen iets met elkaar doen. Dat zag je met corona, en nu weer. Misschien is dit ook de tijd om het binnenshuis gezellig te maken, omdat buitenshuis veel duur is geworden. Een spelletje kan ondersteuning bieden.”

De Valck noemt ook de gezelligheid van het gezin als het gaat om gezelschapsspelen. En dan niet op internet met iemand ver weg, maar met broer of zus. Desondanks voldoen gezelschapsspellen niet aan alle facetten van haar Schijf van Vijf, omdat de spelregels ook beperkend zijn. "Het zijn de fabrikanten die het spel bepalen.” Dat wil niet zeggen dat het slecht speelgoed is, integendeel. “Het ene speelgoed ondersteunt het ene facet beter dan het andere.”

Real Madrid

Nog zo’n trend die zich sinds corona heeft doorgezet: speelgoed voor volwassenen. “Het stigma dat speelgoed alleen voor kinderen is, daar proberen wij van af te komen”, zegt De Looper van Bol.com. Playmobil heeft de Knight Rider, Lego komt met een set van Back to the Future, en het is ook mogelijk om voetbalstadion van Real Madrid of Manchester United na te bouwen. Volwassen legofans hebben een eigen naam: AFOLS, Adult Fans of Lego. “Mensen vinden het ook leuk om in de vitrine of werkkamer te zetten.”

Of aan volwassenensets niet gewoon veel meer geld te verdienen valt? Volgens Bol.com is de omzet van volwassenenspeelgoed inderdaad gestegen.

Speelgoeddeskundige De Valck is van mening dat spelen niet stopt als je volwassen wordt. “Je blijft je hele leven spelen, met ideeën, mogelijkheden, woorden en fantasie. Dat zit in de mens. Ik vergelijk het vaak met het nest van een ooievaar. Dat is al eeuwenlang precies hetzelfde. Maar een wijk van 50 jaar geleden is totaal anders dan een moderne wijk. De mens blijft aan stijl werken. Dat is ook spelen, ontdekken en herhalen. Wie speelt met zijn of haar mogelijkheden ontwikkelt zich.”