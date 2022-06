Bancontact, cash, of kredietkaart? Hier moet je op letten op vakantie

De zomervakantie breekt aan, een tijd waarin we veel geld uitgeven. Verdiep je voordat je op reis gaat in de valuta en mogelijkheden om geld op te nemen. Zes antwoorden op de meest gestelde vragen.

1. Wat kost geld afhalen in Europa?

Binnen Europa kun je bijna overal kosteloos in winkels en restaurants betalen met je bankkaart. Geld opnemen uit een automaat is niet overal gratis. In Spanje, Griekenland, Oostenrijk en Duitsland rekenen banken transactiekosten als je geld opneemt bij een andere bank dan je eigen bank. Die kosten kunnen oplopen tot een paar euro per transactie.

In heel Europa zie je in toeristische gebieden vaak privé geldautomaten, zoals van ATM, die niet bij een bank horen. Die automaten vind je bijvoorbeeld aan strandboulevards, bij supermarkten en in winkelstraten. Als je bij zo’n automaat geld opneemt, betaal je sowieso transactiekosten. Voordat je de transactie goedkeurt, zie je wat die kosten zijn. Vaak is het voordeliger om bij een geldautomaat van een bank geld af te halen. Als je een vast bedrag aan transactiekosten betaalt, is het slim om in één keer een wat groter bedrag op te nemen.

2. En hoe zit dat buiten Europa?

Denk eraan je bankkaart op werelddekking te zetten als je naar een land buiten Europa reist. Het is het voordeligst om rechtstreeks met je bankkaart of kredietkaart af te rekenen. Over het algemeen kost het geld als je buiten de eurolanden cash opneemt. Je betaalt vaak een fee en krijgt te maken met wisselkoersen.

Als je geld opneemt in een vreemde valuta vraagt de betaalautomaat of je met of zonder conversie wil doen. Eigenlijk vraagt die: zal ik het geld voor je omwisselen in lokale valuta, of wil je dat je eigen bank dat doet?

Als je kiest voor without conversion bepaalt jouw eigen bank de wisselkoers. Als je kiest voor with conversion bepaalt de bank waar je het geld opneemt de wisselkoers; dat is bijna altijd tegen een ongunstiger tarief. Bij de conversie kan de buitenlandse bank namelijk met een hoge wisselkoers werken. Bovendien vraagt ze een vast bedrag voor de conversie. Zo kost een opname van buitenlandse valuta je dus best veel geld.

Haal liever geen geld af met je kredietkaart. De kosten daarvoor zijn over het algemeen aanzienlijk hoger dan geld opnemen met je ‘gewone’ bankkaart. De meeste creditcardmaatschappijen rekenen een percentage van het afgehaalde bedrag.

Tips voor op reis - Check voordat je op reis gaat de mogelijkheden om (kosteloos) geld op te nemen op de plaats van bestemming. - Neem meerdere bankkaarten en een kredietkaart mee. - Geef je bankkaart niet af als je ermee betaalt. - Houd er rekening mee dat er ook in het buitenland daglimieten zijn voor op te nemen geldbedragen. - Zorg dat je bij internetbankieren kan en dat er voldoende saldo op je bankrekening staat.

3. Hoe werken wisselkoersen?

Wisselkoersen verschillen per dag. Banken hebben een aankoopkoers en een verkoopkoers voor hun eigen valuta. Banken gebruiken de aankoopkoers die geldt op het moment dat jouw betaling wordt verwerkt.

Als je geld opneemt in lokale valuta, kun je binnen Europa alle percentages en kosten op het scherm zien voordat je het accepteert. Dat is buiten Europa niet altijd het geval. In bijvoorbeeld Thailand is de informatie op de machine heel onduidelijk en heb je geen idee welke koers wordt gehanteerd als je geld opneemt. Er kan wel twintig procent aan commissie (wisselkoers en transactiekosten) op zitten zonder dat je het doorhebt. Check dus online de koers voordat je akkoord gaat met een transactie.

4. Heb je een kredietkaart nodig?

In landen waar je niet met een (debet)bankkaart kunt betalen, lukt dat meestal wel met een kredietkaart. Verder heb je voor het boeken van een vakantie vaak een kredietkaart nodig, zeker als je rechtstreeks een vlucht of hotel boekt. Soms is het zelfs de enige betaaloptie. Voordeel is dat je tickets gelijk zijn verzekerd. Als je vlucht wordt geannuleerd, krijg je je geld terug.

Ook als je met de auto naar het buitenland reist, kan het handig zijn om een kredietkaart op zak te hebben. Op tolwegen zijn vaak speciale poortjes voor mensen met een kredietkaart waar je sneller doorrijdt. Als je ter plekke een auto huurt, heb je een kredietkaart nodig voor de borg.

Verder is een kredietkaart handig voor noodgevallen. Als je onverwacht oorontsteking krijgt en naar een dokter moet, onderweg pech krijgt of een extra overnachting moet boeken, komt die goed van pas. Denk wel aan de pincode van je kredietkaart, die is tegenwoordig bijna overal nodig. Kijk ook of de bestedingslimiet van je kaart voldoende is. Anders kun je die (tijdelijk) verhogen of geld storten op je kredietkaart. Dan heb je wat meer te besteden.

5. Moet je cash meenemen op vakantie?

Het is nog altijd handig om ook wat contant geld op zak te hebben als je op vakantie gaat. Je hebt meestal direct een paar betalingen die je moet doen. Bijvoorbeeld een taxi naar je hotel, een fooi voor een portier, een drankje op de luchthaven of een aanbetaling bij autoverhuur of in je hotel.

Tegenwoordig kun je binnen Europa bijna overal betalen met je bankkaart en geld opnemen bij een geldautomaat, dus het is vooral voor de zekerheid. Als je echter buiten Europa reist, is het verstandig om vooraf uit te zoeken hoe geld opnemen ter plekke is geregeld. In tal van landen zijn nog niet overal bankautomaten. Of zijn ze er wel, maar doen het niet.

Het kan handig zijn om vooraf al geld te wisselen in vreemde valuta. Dat kan bij een geldwisselkantoor, waar je ook US-dollars kunt opnemen. Dat is de best geaccepteerde munt ter wereld. In landen waar de lokale valuta niet overal gemakkelijk te krijgen zijn, kun je vaak in dollars betalen, zoals in de meeste Afrikaanse landen.