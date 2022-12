Bacteriën in de darmen beïnvloeden depressie, blijkt na dertig jaar onderzoek

Darmflora speelt een rol bij depressieve klachten, laat een groot Nederlands onderzoek zien. De bevinding maakt de weg vrij voor nieuwe behandelvormen.

Het verband werd al geruime tijd vermoed, maar is nu ook in een omvangrijk bevolkingsonderzoek aangetoond. Onderzoekers van de universitaire medische centra in Rotterdam en Amsterdam rapporteren in vakblad Nature Communications dat ze duidelijke verbanden hebben gevonden tussen de darmflora en depressieve klachten bij meer dan tweeduizend onderzochte personen in die twee steden.

De talloze bacteriën die leven in de darmen zijn voor de mens van levensbelang. En hun invloed strekt veel verder dan de darm. Via zenuwbanen, hormonen en neurotransmitters (of boodschapperstoffen) beïnvloeden ze ook allerlei processen in de hersenen. Ze kunnen dus een rol spelen bij psychische aandoeningen.

Het omgekeerde is ook waar: psychische aandoeningen kunnen effect hebben op de darmflora. Dus als je een statistisch verband vindt tussen die twee, weet je nog niet wat oorzaak is en wat gevolg.

In twee verschillende publicaties laten de Nederlandse onderzoekers nu zien dat het verband tussen darmflora en depressieve klachten kan worden aangetoond in grote groepen mensen, groepen van verschillende etniciteit. Bovendien konden ze zien welke bacteriesoorten een rol spelen. Dat is een hele lijst, en sommige daarvan komen bij mensen met depressieve klachten minder voor dan normaal, andere juist meer.

Van die bacteriesoorten is uit onderzoek gebleken dat ze invloed hebben op de afgifte van boodschapperstoffen in de hersenen, en ook van wélke boodschapperstoffen. Het ging om stoffen als glutamaat, butyraat en serotonine, waarvan bekend is dat ze een rol spelen bij depressieve klachten. Dat maakt het volgens de onderzoekers aannemelijk dat darmflora hier de oorzaak is en depressie het gevolg.

“Ook al ken je de bacteriestammen en hun invloed op de afgifte van neurotransmitters, dan nog heb je het over een associatie met depressieve klachten, geen bewijs voor een oorzakelijk verband”, zegt Robert Kraaij, een van de onderzoekers en verbonden aan Erasmus MC in Rotterdam. “Maar je krijgt hiermee wel zicht op een werkingsmechanisme. We kunnen nu gericht dingen gaan meten om naar causale verbanden te kijken.”

Rotterdams onderzoek loopt al 30 jaar

Wat zal helpen is mensen lang volgen, zegt zijn collega André Uitterlinden. En Rotterdam is daarvoor ideaal, omdat er al 30 jaar een groots gezondheidsonderzoek loopt: Ergo, Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek. Uitterlinden: “In zo’n populatie zitten mensen die aan het begin van het onderzoek geen klachten hadden, maar later wel depressief zijn geworden. Wij kunnen dan kijken hoe de darmflora in de tussenliggende periode is veranderd. Dat geeft aanwijzingen voor oorzakelijke verbanden.”

Robert Kraaij: “We hebben net een aparte studie gepubliceerd, waarin is gekeken naar kinderen van 10 jaar. En gek genoeg vinden we daar helemaal geen verband tussen darmbacteriën en tekenen van depressiviteit. Dat verband is bij volwassenen dus heel sterk, maar bij kinderen afwezig. Nu verandert er in je darmflora nog heel veel na je tiende levensjaar. En die veranderingen kunnen ons ook meer vertellen over oorzakelijke verbanden met depressiviteit.”

Hard bewijs voor causaliteit is lastig te leveren in een bevolkingsonderzoek zoals er nu is gedaan, zegt Anja Lok, een van de betrokken onderzoekers in Amsterdam UMC: “We vinden een verband tussen darmflora en depressieve klachten. En we hebben aanwijzingen dat een verstoring van darmflora aan die klachten voorafgaat en dus eerder oorzaak is dan gevolg. Dat komt doordat we in dit bevolkingsonderzoek hebben gecorrigeerd voor andere risicofactoren, zoals leefstijl, drankgebruik, familiegeschiedenis en eerdere depressies.”

Daarbij komt, zegt haar collega aan de Universiteit van Amsterdam Jos Bosch, dat er nooit eerder een bevolkingsonderzoek is gedaan op deze schaal naar de relatie tussen darmbacteriën en depressiviteit: “In de onderzoeksgroep zaten mensen van verschillende herkomst en etniciteit. En dus verschillen in genetische en fysieke eigenschappen, eetgewoonten, leefstijl. En dan nog blijft de relatie tussen darmflora en depressieve klachten overeind.”

Ratten zonder darmflora

Voor hard bewijs van een oorzakelijk verband heb je experimenteel onderzoek nodig. En dat is eerder ook gedaan voor depressie en darmbacteriën. In een baanbrekend onderzoek uit 2016, met onder anderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, werd darmflora van patiënten met depressieve klachten gevoed aan ratten die geen eigen darmflora hadden. De transplantatie leidde tot tekenen van depressie bij de proefdieren. Dat maakt aannemelijk dat er een causaal verband loopt van de darmflora naar depressie.

Daarmee is niet gezegd dat een verstoorde darmflora dé oorzaak is van depressieve klachten. Het is een risicofactor. Als het in de darm ontbreekt aan een gezonde verscheidenheid van bacteriën, kan dat een effect hebben dat in grootte vergelijkbaar is met dat van andere risicofactoren bij depressie, zoals overmatig drinken, weinig beweging en overgewicht. Bosch: “Een verstoorde darmflora past in dat rijtje. We zeggen ook niet dat overgewicht depressies veroorzaakt, we zeggen dat depressieve klachten voor een deel te herleiden zijn tot overgewicht. En dus voor een deel op de diversiteit van je darmflora.”

Dát de darmflora een rol speelt bij depressiviteit biedt, volgens de onderzoekers, nieuwe therapeutische mogelijkheden voor die moeilijk te behandelen aandoening. Nu niet meteen naar de winkel rennen om probiotische drankjes in te slaan, roepen ze, want die zijn veel te generiek, de werking ervan staat allerminst vast, en op zijn best hebben ze eenzelfde effect als wat meer gaan bewegen of wat gezonder gaan eten.

Op de persoon afgestemde behandeling

Nee, de hoop is dat de kennis die nu wordt opgedaan van de relatie tussen bepaalde bacteriestammen en depressiviteit, de weg opent naar een gepersonaliseerde behandeling. Die is nog ver weg, maar het wordt straks mogelijk om per individu te bepalen wat er precies schort aan de darmflora; welke bacteriestam te veel voorkomt en welke te weinig. Er zijn allerlei manieren om de eerste te remmen en de tweede te stimuleren.

Nog ver weg, maar het wordt nu serieuze wetenschap, besluit André Uitterlinden: “De darmflora is door hetzelfde patroon gegaan als veel andere wetenschappelijke ontdekkingen. Eerst wordt er lacherig gedaan over iedere suggestie dat die te maken zou kunnen hebben met klachten als depressiviteit, vervolgens wordt die bejubeld als panacee voor alle kwalen, en dan volgt de teleurstelling, omdat dat niet waar blijkt te zijn. Maar we hebben met deze studies nu een stevige wetenschappelijke basis om verder te gaan. We komen met de darmflora uit dat dal van desillusie.”