Aziatische tijgermug vestigt zich in België, en dat is niet iets om blij mee te zijn

In de Niedernhausenlaan, een rustige woonstraat in het Antwerpse Wilrijk, lijkt de Aziatische tijgermug ver weg. Maar niets is minder waar. Een oplettende buurtbewoner zette het insect, dat - anders dan de naam doet vermoeden - slechts een paar millimeter groot is, vorig jaar op de foto. Sindsdien houden onderzoekers de situatie nauwlettend in de gaten.

De mug staat namelijk op de lijst van invasieve soorten: de Europese Unie heeft besloten dat de verspreiding zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Tot voor kort vermeldde de muggenkaart van het centrum voor ziektepreventie en -bestrijding dat de steekmug is ‘geïntroduceerd’ in België. Waarschijnlijk belandde ze hier ooit per ongeluk via goederen of de auto van vakantiegangers.

De warme wintermaanden blijken het beestje echter te bevallen. Zowel in Wilrijk als in Lebbeke zijn er nu voor het tweede jaar op rij eitjes én volwassen exemplaren gespot. Voor het eerst overleefde de tijgermug de winter in ons land. Dat betekent dat de soort zich hier nu definitief kan vestigen.

En dat moeten we niet willen, stelt Isra Deblauwe van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Een steek van het insect is op dit moment in principe ongevaarlijk, maar zou in de toekomst tropische ziektes kunnen verspreiden die nu niet in Europa circuleren, zoals het zikavirus of knokkelkoorts.

Deblauwe: “Mensen kunnen zo’n virus oplopen in bijvoorbeeld Azië of Zuid-Amerika. Als ze vervolgens in België worden gestoken door een tijgermug, bestaat het risico dat die daarna iemand anders steekt en zo het virus verspreidt. Die ziektes zullen hier nooit endemisch worden, want het loopt altijd via geïnfecteerde reizigers. En omdat de tijgermug nu nog maar op twee locaties voorkomt, is de kans op verspreiding bovendien klein. Maar als we niks doen om z’n opmars te stuiten, neemt dat risico hand over hand toe.”

Bestrijding

Tijgermuggen planten zich in stilstaand water voort: ze leggen eitjes net boven het wateroppervlak in bijvoorbeeld bloempotten of dakgoten. “Mensen met een tuin moeten daar op letten”, zegt Deblauwe. “Drinkbakken voor vogels of honden moeten regelmatig ververst worden. Verder is het verstandig om de regenton hermetisch af te sluiten en de dakgoten af en toe schoon te maken. Dat soort kleine dingen maken veel verschil.”

Na de ontdekking in Wilrijk en Lebbeke, schoot ook het Agentschap voor Natuur en Bos in gang. Op beide vindplekken zijn er drie bestrijdingsrondes voorzien “Maar de kans is reëel dat de tijgermug ook op andere plaatsen in België zit”, zegt Marie Hermy van gezondheidsinstituut Sciensano. Mensen die een tijgermug hebben gezien, kunnen dat dan ook melden. Het insect is een stuk kleiner dan een gewone mug en kenmerkt zich door zwarte en witte strepen. Hermy: “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meekijken. Ze kunnen een foto uploaden via de app ‘MuggenSurveillance’ of website muggensurveillance.be.”

Klimaatverandering

De tijgermug is niet de enige invasieve soort waar ons land mee kampt. We zien steeds meer dieren en planten die hier eigenlijk niet thuishoren en dat schaadt de biodiversiteit. Zo kon u eerder lezen over de klauwkikker, die van nature in Afrika voorkomt en een groot gevaar voor amfibieën vormt. Of over de Aziatische hoornaar, een insect dat met name de bijenpopulatie veel kwaad doet.

Door de klimaatverandering hebben deze soorten het hier meer en meer naar de zin: ze overleven onze winters steeds makkelijker. Of ze nog helemaal zijn weg te krijgen, is daarom de vraag. Zo ook in het geval van de tijgermug.

“De aanpak in andere landen leert dat de bestrijding niet eenvoudig is”, geeft Deblauwe toe. Toch is er geen reden tot grote paniek: “Het goeie is dat de actieradius van de tijgermug hooguit vijfhonderd meter is. We kunnen dus goed voorspellen waar het insect zit. Op die manier proberen we de aantallen klein te houden en kunnen we hopelijk voorkomen dat mensen er last van krijgen.”