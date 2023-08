Augustus: de maand, die een aandoening werd

Tweewekelijks de nieuwsbrief van onze journaliste Katrin Swartenbroux in uw mailbox? Schrijf u onderaan in om niets te missen over ‘Leven in deze eeuw’.

Augustus is zo’n maand die noopt tot inspiratie. Het hoogtepunt, néé, het middelpunt van de zomer doorgaans, maar ook de laatste maand van wat mensen met kinderen masochistisch genoeg De Grote Vakantie noemen. Een maand die doet nadenken, zo getuigen de verschillende schrijfsters die hun pen al lieten aandrijven door de verzuchtingen van hoogzomer. “The odd uneven time” noemde Sylvia Plath het - dat moment waarop het beste van de zomer voorbij leek, maar de krokante herfst nog niet in aantocht was. Joan Didion schreef dan weer dat “augustus niet aanvoelt als een maand, maar als een aandoening” terwijl Taylor Swift oreerde dat “augustus weggedronken moet worden als een fles wijn.” In het online essay ‘Against August’ is Hayley Mlotek van mening dat er “in augustus geen goede gewoontes mogelijk zijn, laat staan goede beslissingen”.

In de kinderklassieker Tuck Everlasting uit 1975 vereeuwigde Natalie Babbitt de volgende woorden: “De eerste week van augustus hangt helemaal aan de top van de zomer, de top van het levenslange jaar, als de hoogste halte van een reuzenrad wanneer het stopt met draaien. De weken die daarvoor komen zijn slechts een klim van de zwoele lente, en die daarop volgen een daling naar de kilte van de herfst, maar de eerste week van augustus is onbeweeglijk.”

Het is een metafoor die nog steeds meegaat, die augustus voorstelt als eindeloos kort, uitgestrekt finaal, een paradox van 31 dagen. In 1982 riep New York Times-journalist George O’Connell augustus uit tot “the cruelest month” en ook vandaag worden er nog steeds stukken getikt over waarom augustus zo afschuwelijk zou moeten zijn.

De maand onderscheidt zich van het najaar door zijn naam, vernoemd naar de Romeinse keizer Augustus Caesar. Eerder droeg ze nog de naam Sextilus, Latijns voor “zesde maand” als verwijzing naar de positie van de maand op de vroeg-Romeinse kalender. Augustus wel, zich afkerende van de complete waanzin van sept-ember, oct-ober, nov-ember en dec-ember die vandaag zogezegd onze negende, tiende, elfde en twaalfde maand moeten voorstellen. Begrijpe wie begrijpen kan.

Voorts heb ik geen problemen met deze maand, vooral niet omdat ik op het einde ervan eindelijk op reis mag vertrekken. Excuseer, op vakàntie mag gaan. Voor de komende weken ziet het er bovendien naar uit dat augustus voor deze contreien eindelijk het begin van zomerweer zal aankondigen na een waanzinnig natte maand juli.

Geniet ervan, ten volle, maar vergeet u in al uw zongulzigheid alstublieft niet in te smeren.

Meer leven in deze eeuw:

