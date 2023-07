Aspes inspecteur Van In krijgt postuum een tweede leven

De befaamde commissaris Van In en zijn collega Guido Versavel beleven als speurdersduo hun herrijzenis, twee jaar na de dood van geestelijke vader Pieter Aspe (1953-2021). Het is jeugd- en misdaadauteur Jonas Boets (°1981) die de draad van de thrillerreeks weer mag opnemen.

In september verschijnt er een nieuwe Aspe-prequel. In Reünie volgen we de jonge Van In, toen nog vrijgezel, bij het oplossen van een moordzaak in het Brugse Sint-Lodewijkscollege. Daar is een pater dood aangetroffen in een klaslokaal. Samen met Versavel graaft Van In “onbesuisd maar minstens zo innemend als in latere boeken” naar het verleden van de aanwezigen op een reünie.

“Het idee om de legendarische commissaris Van In weer te laten opduiken, komt van uitgever Wim Verheije”, zegt Boets. “Twee jaar geleden schreef ik een misdaadroman rondom mijn bekende jeugdpersonage Sam Smith, die goed aansloeg. Zo kwam Verheije bij mij uit. Hij zag me wel de geschikte mix van humor en spanning serveren.” Bovendien gaven de erven-Aspe toestemming voor een verderzetting van de misdaadromans door een nieuwe auteur.

Boets is vereerd, al beseft hij dat hij in grote schoenen stapt. “De lezer mag natuurlijk geen megashock krijgen”, stelt hij. “Er moet herkenning zijn, daar let ik op. Maar tijdens het schrijven zat niemand op mijn vingers te kijken, ik kreeg alle vertrouwen en vrijheid. Ik ben dicht bij mijn eigen schrijfstijl gebleven.” Toch moest Reünie voldoende humor bevatten. “En Aspe had een zwak voor kritische beschouwingen. Die heb ik me ook gepermitteerd.”

Of de nieuwe Van In zal aanslaan, is koffiedik kijken. “Ik heb er alle vertrouwen in”, zegt Boets, “maar natuurlijk zullen de trouwe Aspe-lezers Reünie extra kritisch lezen. Ze gaan het uiteraard afwegen met het origineel, dat geeft wel enige stress.”

Pikant detail: Jonas Boets is de zoon van Herman Boets, acteur die in de Aspe-tv-reeks de rol van wetsdokter Van Maele vertolkte. “Er was dus altijd een link met Aspe”, geeft hij toe. Er is de stille hoop dat de prequel aanslaat en er meerdere Van Ins volgen, zodat ook weer naar het tv-scherm kan gelonkt worden. “Gezien alle personages in Reünie stukken jonger zijn, zal mijn vader de rol van wetsdokter niet meer kunnen spelen”, lacht hij. “En we zouden op zoek moeten naar een nieuwe Herbert Flack. Maar zover zijn we nog lang niet.” Aspe debuteerde in 1995 bij Manteau met Het vierkant van de wraak en publiceerde vervolgens nog 44 andere thrillers.