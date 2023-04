Aspergeseizoen! Maak ze ook eens met parmezaan en erwtencrème

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

Bij witte asperges denkt u vast automatisch aan geprakte eieren, boter en krulpeterselie. Puur en geraffineerd, niet voor niets een klassieker. Sommige smaakcombinaties lijken wel in steen gebeiteld. En daar is uiteraard niets mis mee. De asperges à la flamande komen hier gegarandeerd minstens een keer tijdens het seizoen zo op tafel. Maar elk jaar introduceer ik ook graag een nieuwe bereiding, want traditie en vernieuwing gaan perfect hand in hand.

Het eerste heilige huisje dat eraan gaat is de gaarmethode. In deze bereiding bak ik het witte goud in verse kruidenboter. De grootste zonde is platgekookte asperges, op deze manier krijg je de garing net iets beter onder controle. Haal ze uit de pan wanneer ze nog net voldoende bite hebben. In plaats van water slorpen de stengels boter op. Het moet gezegd, qua smaak kan water nu eenmaal nooit op tegen boter. Krulpeterselie maakt plaats voor dragon en als nieuwigheidje voeg ik een smeuïge en kleurrijke erwtencrème met Parmezaanse kaas toe. Het eitje blijft, simpel zachtgekookt. Ook iets knapperigs, hier in de vorm van geroosterde en gehakte hazelnoten, mag nooit ontbreken. Wie weet wordt deze versie ook wel een blijver.

Beeld Amber Vanbossel

Witte asperges met erwtencrème en dragonboter

Dit heb je nodig voor 2 personen

olijfolie / teentje knoflook / 150 g diepvrieserwten / peper en zout / 100 ml bouillon (of water) / 1 el citroensap / 20 g Parmezaanse kaas / 2 eieren / 500 g witte asperges / 60 g boter / 10 g dragonblaadjes / handje gehakte hazelnoten / zeste van 1 citroen

Zo maak je het

1. Verhit wat olie in een pan. Schil het teentje knoflook en hak grof. Bak de knoflook 1 min. in de olie over middelhoog vuur alvorens de diepvrieserwtjes toe te voegen. Blus na 2 min. met 100 ml bouillon en kruid met peper en zout. Laat 2 min. opwarmen. Blend of mix de erwtjes, bouillon, knoflook, citroensap en Parmezaanse kaas vervolgens glad.

2. Kook de eieren in ongeveer 6 min. zacht. Spoel onder de koude kraan om het kookproces te stoppen.

3. Schil de asperges. Verhit een pan over een middelhoog tot laag vuur en laat de helft van de boter smelten. Leg de asperges voorzichtig in de boter en bak in ongeveer 5 min. rondomrond gaar.

4. Hak de dragonblaadjes fijn. Voeg tijdens de laatste 2 minuten de overige boter en de gehakte dragon toe.

5. Hak de hazelnoten fijn. Schep op het midden van de borden de erwtenpuree. Leg er de gebakken asperges op en schep er de boter uit de pan over. Schil en snij de eieren doormidden en leg ze bij de asperges. Werk af met citroenzeste en gehakte hazelnoten.