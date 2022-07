Artsen maken app voor ouders die (ongeboren) kind verliezen: ‘Je bent niet de enige’

“Wanneer je te maken krijgt met het verlies van een zwangerschap of baby is er veel behoefte aan informatie en steun”, vertelt gynaecoloog Babette Prick. “Die krijg je als ouder natuurlijk deels vanuit het ziekenhuis, maar vaak spelen er later nog veel vragen. Wij willen voorkomen dat mensen met al hun vragen naar ‘dokter Google’ gaan. Liever zorgen we voor een veilige plek met betrouwbare informatie, geschreven door professionals.”

Prick werkt dus in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, de plek waar de Loss-App is gemaakt met hulp van deskundigen van VSV Rotterdam Zuid (samenwerkingsverband van verloskundigen). De app is gericht op het steunen van ouders na het verlies van een baby door een miskraam, tijdens de zwangerschap, een zwangerschapsafbreking, rondom de geboorte of kort daarna.

Hoge drempel

Prick: “Het primaire doel is mensen mentaal en psychosociaal ondersteunen. We willen dat ouders ook zelf in hun eigen thuisomgeving betrouwbare informatie kunnen opzoeken. Ik geef tijdens gesprekken altijd aan dat ouders te allen tijde aan de bel mogen trekken, maar ik denk dat de drempel om het ziekenhuis te bellen relatief hoog is.”

De Loss-App bevat informatie in de vorm van artikelen en video’s, maar ook gedichten en links naar relevante websites. De app bevat ook oefeningen om negatieve gevoelens en gedachten een plek te geven of om te draaien. “De Loss-App legt uit welke gevoelens en ervaringen ‘normaal’ zijn, geeft aan wanneer men aan de bel moeten trekken.”

Ten slotte biedt de app de mogelijkheid om contact te leggen met lotgenoten. “Als jij zo’n heftige ervaring meemaakt, dan voel je je vaak onbegrepen door mensen die dit niet hebben meegemaakt”, vertelt Prick. “Lotgenotencontact is daarom erg waardevol, omdat je dan ervaart dat jij niet de enige bent die hiermee loopt.” (AD)