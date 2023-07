Arts over gordelroos: ‘Een van de meest pijnlijke aandoeningen die je kunt hebben’

In België ziet elke huisarts gemiddeld vijf nieuwe personen met gordelroos per 1.000 patiënten. Gordelroos is besmettelijk voor mensen die nooit de waterpokken hebben gehad en het aantal nieuwe gevallen stijgt met de leeftijd. Maar hoe ontstaat gordelroos en wat is ertegen te doen?

Gordelroos, ook wel bekend als herpes zoster, wordt veroorzaakt door het varicellazostervirus (VZV). Dit is hetzelfde virus dat bij kinderen waterpokken veroorzaakt. Iedereen die ooit waterpokken heeft gehad − zo’n 90 procent van de Belgen − draagt dit virus in slapende toestand bij zich. Als het virus opleeft, veroorzaakt dit gordelroos.

Na genezing van de waterpokken blijft het virus slapend in de zenuwknopen aanwezig. “Als je weerstand afneemt, bijvoorbeeld door ziekte of naarmate je ouder wordt, kan het virus weer actief worden”, zegt Mienke Rijsdijk, medisch afdelingshoofd pijngeneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Rijsdijk doet onderzoek naar pijn bij gordelroos.

Meestal op romp en gezicht

Als het virus ontwaakt, krijg je in een of twee van de zenuwknopen (meestal aan een zijde van het lichaam) een uitbraak. Het virus vermenigvuldigt zichzelf en kruipt langs de zenuw richting de huid. Daar zorgt het virus voor de kenmerkende blaasjes, vaak in de vorm van een gordel. De meest voorkomende locaties zijn de romp en het gezicht.

“Op het moment dat het virus uitbreekt, voordat je bultjes krijgt, kan dit al pijn doen. Als het virus aan de linkerkant bij de hartstreek opleeft, denken mensen soms dat er iets met hun hart is. Of ze denken dat ze een spier hebben verrekt, en dan blijkt het gordelroos te zijn.”

Ga bij het eerste blaasje direct naar de huisarts te gaan voor een virusremmer, raadt Rijsdijk aan. “Als je er op tijd bij bent, kan dit de uitbraak beperken.” Als er blaasjes ontstaan, kan dit, naast acute pijn, ook zorgen voor jeuk. “Het is belangrijk om niet te krabben. Dit kan een bacteriële infectie in de wondjes veroorzaken. De blaasjes kun je het beste aan de lucht laten drogen.”

In driekwart van de gevallen gaat gordelroos na tien tot veertien dagen vanzelf over, maar een kwart van de mensen ondervindt langdurige klachten. “Je kijkt dan vooral naar zenuwpijn. Die ontstaat door zenuwschade als gevolg van het virus.”

Hoeveel schade er is, en het verloop van de pijnklachten, is afhankelijk van hoeveel zenuwvezels er stuk gaan en welke. “De een voelt een brandende pijn, de ander een schietende pijn. Bij sommige mensen houdt de zenuwpijn lang aan. Als het je hard treft, is gordelroos denk ik een van de meest pijnlijke aandoeningen die je kunt hebben.”

Vaccin voor 60-plussers

Gordelroos kan niet genezen worden, er zijn alleen behandelingen beschikbaar waarmee de symptomen onderdrukt kunnen worden. Bij een jeukende of geïrriteerde uitslag wordt vaak zalf voorgeschreven. Voor zenuwpijn zijn verschillende, pijnverlichtende behandelingen mogelijk. Bijvoorbeeld met anti-epileptica als mensen last hebben van elektrische schokjes of aanvalsgewijze pijnen, of antidepressiva bij meer continue pijnen. Antidepressiva remmen pijnsignalen af, waardoor ze minder waargenomen worden.

Inenten tegen gordelroos is mogelijk, maar niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. “Onderzoek toont aan dat het vaccin effectief is. Voor mensen vanaf 60 jaar vind ik vaccineren dan ook zeker raadzaam. In sommige landen wordt ervoor gekozen om kinderen tegen waterpokken te vaccineren.”

Rijsdijk: “Dit heeft echter alleen zin als de vaccinatiegraad minimaal boven de 80 procent ligt. Als je daaronder zit, krijgen mensen op gemiddeld latere leeftijd waterpokken en dan is het verloop van de ziekte veel ernstiger. Je moet bij dit virus óf iedereen vaccineren óf niemand, zodat (in het laatste geval) iedereen zo jong mogelijk waterpokken krijgt.” In Nederland is voor dat laatste gekozen.