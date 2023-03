Apple Music trekt de klassieke kaart met nieuwe streamingdienst: ‘Van één symfonie bestaan soms honderden uitvoeringen’

Meer aandacht voor geluidskwaliteit, een betere zoekfunctie en achtergrondartikels over Beethoven en Chopin: met die troeven wil Apple Music de liefhebbers van klassieke muziek naar een aparte app lokken. Of dat genoeg is om hen te overtuigen voor een extra streamingdienst te betalen of zelfs over te schakelen, is nog de vraag.

Op de lancering is het nog wachten tot dinsdag, maar het logo van Apple Music Classical staat al klaar in de App Store: hetzelfde zachte rood van de ‘gewone’ streamingapp, maar dan met een witte solsleutel in plaats van een muzieknoot. Dat Apple wil inzetten op klassieke muziek, was al duidelijk toen het twee jaar geleden Primephonic kocht, een Nederlands bedrijfje dat bij de oprichting in 2019 nog de ambitie had om de Spotify van de klassieke muziek te worden. Zodra Apple het platform kocht, ging het offline.

Apple Music biedt natuurlijk al klassieke muziek aan, net zoals de andere grote streamingdiensten, maar er zijn ook meerdere kleine bedrijven à la Primephonic die er zich helemaal op richten zoals Idagio en Stage+. Die laatste dienst werd eind vorig jaar opgericht door het gerenommeerde klassiekemuzieklabel Deutsche Grammophon. Elk hebben ze hun eigen troeven, maar ze gaan allemaal prat op superieure geluidskwaliteit, iets waar de grote streamingdiensten tot enkele jaren geleden niet zo mee bezig waren. Intussen biedt Apple Music al een tijd lossless audio aan, geluid dan niet wordt aangetast door compressie, en ook spatial audio, waarbij de klank van alle klanten tegelijk lijkt te komen. Beiden zullen op Apple Music Classical de standaard zijn. Intussen werkt Spotify al lang aan een hifiabonnement dat er ooit, op een dag, zeker zal komen.

Ludwig van Beethoven. Beeld Bridgeman Images

Maar het verschil tussen gewoon goed, heel goed en superieur geluid hoor je enkel met de beste apparatuur, zegt presentator en klassiekliefhebber Thomas Vanderveken. Het is voor hem geen reden om zijn familieabonnement op Spotify op te zeggen. “Ik luister vooral naar muziek in de auto en daarvoor volstaat de geluidskwaliteit van Spotify. Mocht een andere app muziek aanbieden die ik daar niet vind, zou ik overwegen om die erbij te nemen. Ik luister naar alles, van klassiek tot EDM, en dan kies ik liever voor het grootste aanbod dan voor de niche.” Daar heeft Apple Music Classical een dikke streep voor op diensten als Idagio en Stage+: abonnees krijgen meteen toegang tot de hele catalogus van Apple Music.

Honderden uitvoeringen

Waar Vanderveken zich wel af en toe aan stoort bij Spotify, is de zoekfunctie. Die is gebouwd voor de popliefhebber en werkt vooral op titel en uitvoerder. In Apple Music Classical zou je ook moeten kunnen zoeken op bijvoorbeeld componist en catalogusnummer. “Van één symfonie bestaan soms honderden uitvoeringen en degene die bovenaan de zoekresultaten op Spotify staat, is daarom niet de mooiste”, zegt componist, muzikant en Klara-stem Sander De Keere. “Je moet al veel voorkennis hebben om het kaf van het koren te scheiden als het algoritme je daar niet in helpt.”

De Keere kijkt dan ook uit naar de achtergrondartikels die Apple Music Classical belooft, zoals biografieën van de grote componisten en muzikale analyses. Hij was een tijdje geabonneerd op Qobuz, een Franse streamingdienst die naast muziek van alle genres in hoge kwaliteit ook achtergrondstukken aanbiedt en daarvoor geliefd is onder liefhebbers van klassiek . “Als ik bijvoorbeeld naar repetitieve muziek uit de jaren 70 en 80 luister, zou ik onder de audiospeler een artikel kunnen lezen waarin verbanden worden gelegd met andere experimentele componisten uit de twintigste eeuw, over de genres heen. Onder een stuk van Stravinsky kan iets staan over zijn tijdgenoten in de jazz, via Chopin zou je bij onbekende componisten uit dezelfde tijd kunnen terechtkomen.”

Zo kun je als streamingdienst ook verrassen, zegt De Keere. “Ik zou wel fan kunnen worden van een nieuwe dienst waarop mensen, en niet algoritmes, je de weg wijzen langs nieuwe albums van grote en kleine labels naast belangrijke historische opnames, bijvoorbeeld van Bartók of Rachmaninov die hun eigen werk spelen.”

Vanderveken vraagt zich waarom Apple enkel voor klassieke muziek zo hard inzet op goed geluid, een geavanceerde zoekfunctie en extra duiding. “Ik ben ook een jazzliefhebber en in dat genre is muziek opzoeken nog moeilijker. De namen van de bandleden zijn daar vaak belangrijker dan de titel van het stuk dat ze spelen”, zegt hij. Wellicht zou het ook veel popnerds aanspreken, de gedachte dat je van Bruno Mars' hit ‘Uptown Funk’ kunt doorscrollen naar het andere werk van producer Mark Ronson of iets kan lezen over de Motown-iconen die Mars hebben beïnvloed.

De waarheid is dat dat onwaarschijnlijk veel werk zou vergen om aan de eisen van een beperkt publiek tevreden te voldoen. Bij Primephonic weten ze hoe complex een goede zoekfunctie kan zijn. De werknemers voerden voor de overname van Apple zelfs bepaalde data met de hand in, bleek toen het tijdschrift PC Mag hun hoofdkantoor bezocht. Het was de enige manier om de veelheid aan informatie over componisten, uitvoerders en werken correct in het systeem te krijgen. Als je weet dat Apple Music Classical zijn abonnees nog voor de lancering vijf miljoen tracks belooft, kun je de manuren beginnen te tellen.

Apple Music Classical maakt deel uit van een abonnement op Apple Music, dat 10,99 euro per maand kost.