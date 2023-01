Apothekers bevelen homeopathische middeltjes aan: mag dat wel?

Op de vraag of ze een homeopathisch middel tegen griep zouden aanraden, antwoorden sommige apothekers bevestigend. Ook al ontbreekt voor de doeltreffendheid van homeopathie elk wetenschappelijk bewijs. In strijd met de deontologische code van de apothekers, oordelen critici.

“Ik ben grieperig en een kennis raadde mij het middel Oscillococcinum aan. Is dat een goed product en zou u het aanbevelen?” Met die vraag trokken we willekeurig naar een tiental apothekers. Oscillococcinum is een populair homeopathisch middel dat volgens de producent is aangewezen bij ‘grieptoestanden’ en de intensiteit van de symptomen kan verminderen.

Voor de effectiviteit van homeopathische middelen ontbreekt echter elk wetenschappelijk bewijs. Voorstanders schermen met studies die het tegendeel moeten aantonen, maar bij nader inzien blijken die nooit de kwaliteitstoets te kunnen doorstaan. Talrijke overzichtsstudies en gerespecteerde instituten komen telkens tot dezelfde conclusie: homeopathie is niet effectiever dan een placebo. Dat hoeft ook niet te verbazen, want de extreme verdunningen die aan de basis liggen van homeopathische middelen, maken het vaak erg onwaarschijnlijk dat ze nog een werkzame stof bevatten: je koopt in essentie water of een suikerpil.

Toch bevelen verschillende apothekers in deze grieptijden dus Oscillococcinum aan. “Ik zou dit wel aanraden om de symptomen wat te temperen”, zegt een apotheker. “Dit is een doeltreffend middel”, zegt een andere. “Het is mogelijk dat je hierdoor sneller zult genezen. Je kunt het ook preventief nemen”, adviseert een derde.

Ook enkele erkende online-apotheken die er prat op gaan deskundig advies te verstrekken, raden het middel zonder de minste kanttekening aan. “Een goed middel dat zijn efficiëntie meermaals bewezen heeft”, beweert er zelfs een.

De deontologische code van de apotheker vermeldt onder meer dat het zijn taak is informatie te verstrekken die steeds ‘waarheidsgetrouw’ en ‘objectief’ is, en ze wijst op het belang van de wetenschappelijke opleiding voor de reputatie van de apotheker. Is het aanbevelen van een middel waarvan de effectiviteit niet is bewezen dan niet in strijd met die deontologische code? “Absoluut”, vindt Patrik Vankrunkelsven (KU Leuven), hoogleraar huisartsengeneeskunde en voorzitter van het Centre for Evidence Based Medicine (CEBAM). “Dit is mensen op het verkeerde been zetten.”

“Dit is geen ‘waarheidsgetrouwe’ informatie maar manifest onjuist”, zegt Wietse Wiels, arts en voorzitter van SKEPP, de vereniging die pseudowetenschap bestrijdt. “Hoe is het mogelijk dat iemand die jaren wetenschappelijke studies heeft gevolgd verwordt tot zo’n ordinaire commerçant?”

Slechts drie apothekers raden het homeopathisch middel af. “Ik ben er eerlijk gezegd niet zo’n voorstander van”, zegt een apotheker die homeopathie “bijna als een religie” afdoet. “Ik zou het zelf niet nemen”, adviseert een tweede. “Dit zal u volgens mij niet echt verder helpen”, zegt de derde.

Vier apothekers vertellen er niet eens bij dat het om een homeopathisch middel gaat. “Toch het minste dat je zou mogen verwachten”, vindt Vankrunkelsven. Vier keer krijgen we te horen dat veel mensen er tevreden over zijn. “Een totale drogreden”, volgens Wiels. “Dat kan best zijn, maar dat komt niet door het middel.”

Een aandoening zoals griep gaat namelijk ook vanzelf over. Bovendien grijpen mensen vaak naar middeltjes wanneer de symptomen op hun hevigst zijn, en dus per definitie zullen afnemen.

Maar als mensen zich geholpen voelen, wat is dan het probleem? Baat het niet, dan schaadt het niet, toch? “Het schaadt je portefeuille wel”, zegt hoogleraar huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB). “Mensen kunnen zich wat beter voelen louter doordat ze een neppil nemen, het zogenoemde placebo-effect. Maar daar betaal je dan wel veel geld voor.”

Een doosje met zes Oscillicoccinum-dosissen kost 11,5 euro, een verpakking met dertig dosissen 29,95 euro. Jaarlijks gaan in België een kleine 4 miljoen homeopathische middelen over de toonbank, goed voor ruim 35 miljoen euro.

Volgens een onderzoek dat de Belgische homeopathische industrie zelf liet uitvoeren, heeft 46 procent van de Belgen al homeopathische middelen gebruikt. Dat doen ze in de eerste plaats voor winteraandoeningen zoals verkoudheden, griep en oorontstekingen, gevolgd door stress, angst en slaapstoornissen.

Volgens de Homeopathy Belgium Industry Association verkopen alle apothekers homeopathische middelen. Dat die zo pseudowetenschap legitimeren, is critici al lang een doorn in het oog, net als de gedeeltelijke terugbetaling van homeopathische middelen door de mutualiteiten. Ondanks herhaaldelijke oproepen door pleitbezorgers van de evidence-based geneeskunde, besliste tot dusver enkel de Christelijke Mutualiteit om daarmee op te houden.

Toch hebben de critici ook enig begrip voor de moeilijke situatie waarin de apothekers zich bevinden. “Aan voorschriftplichtige medicatie verdient een apotheker niet veel”, zegt Wiels. “Dat verklaart waarom je in de apotheek bedolven wordt onder allerhande zalfjes, supplementen en therapieën met bedenkelijke wetenschappelijke onderbouwing. Daarop zijn de winstmarges veel groter.”

Bij de Algemene Pharmaceutische Bond zien ze het probleem niet. “Het gaat hier om een door de overheid goedgekeurd homeopathisch geneesmiddel”, zegt woordvoerder Luc De Seranno. “Dat betekent dat een apotheker het mag afleveren als hij dat nodig of gewenst acht.”

Daarmee ontlopen de apothekers al te makkelijk hun verantwoordelijkheid, vindt Vankrunkelsven. “Die goedkeuring impliceert enkel dat een middel veilig is, maar zeg niets over de werkzaamheid.”

Voorkeursbehandeling

Om als geneesmiddel te mogen worden verkocht moeten homeopathische middelen in Europa namelijk niet aan dezelfde criteria voldoen als klassieke medicijnen. Die laatste moeten doorgaans een bewijs van veiligheid én werkzaamheid leveren. Producenten van homeopathische middelen kunnen zich ook beroepen op traditie en een vereenvoudigd registratietraject doorlopen als hun middelen voldoende zijn verdund. “Dat systeem is op poten gezet om controle te hebben op de samenstelling van wat er wordt verkocht”, zegt Devroey. “Maar die erkenning door de overheid wekt helaas ten onrechte de indruk dat die middelen ook werken, en wordt door de sector handig misbruikt.”

Met de veiligheid van homeopathische middelen valt het doorgaans overigens reuze mee. Door de afwezigheid van werkzame stof zijn ze niet alleen niet effectief maar ook vrij van bijwerkingen. Dat illustreerden sceptici in 25 Europese landen eerder al door uit protest tegen de Europese voorkeursbehandeling voor homeopathie collectieve zelfmoord te plegen door een overdosis homeopathische middelen te slikken, zonder erg.

Het moet maar eens gedaan zijn met die bijzondere behandeling, vindt onder meer de Adviesraad van de Europese Wetenschapsacademies (EASAC). Om als geneesmiddel op de markt te mogen komen, zou in alle gevallen de werkzaamheid moeten worden aangetoond. Er bestaat volgens de experts niet zoiets als conventionele en alternatieve geneeskunde, “enkel geneeskunde die goed en niet goed is onderzocht”.

Er is nog een bijkomend bezwaar tegen de ‘baat het niet, dan schaadt het niet’-logica. Naar een homeopathisch middel grijpen bij een loopneus, verkoudheid of andere kwaal die sowieso vanzelf was overgegaan, kan weinig kwaad. Gevaarlijk wordt het wel wanneer mensen bij ernstige problemen vertrouwen op homeopathie en daardoor afzien van behandelingen die wél werken, stipt de EASAC aan. De Australische National Health and Medical Research Council raadt daarom na een zoveelste evaluatie van het onderzoek aan geen homeopathie te gebruiken voor “aandoeningen die ernstig zijn of het kunnen worden”.

“Homeopathie is veilig, maar het geloof erin is gevaarlijk”, schrijft wetenschapsfilosoof Maarten Boudry (UGent) daarover. “Als je gelooft dat geschud water magische krachten heeft, waarom dan stoppen bij griep of een verkoudheid?”

Zo vergezocht is dat niet. De Britse organisatie Sense about Science stuurde samen met de BBC een jonge reizigster op consult bij tien homeopaten. De jongedame zou een avontuurlijke reis maken in tropische gebieden waar malaria voorkomt. Een reiskliniek zou in zo’n geval het advies geven malariapillen te slikken, die de malariaparasiet in het bloed doden. Maar geconsulteerde homeopaten stuurden de reizigster met water en suikerpillen onbeschermd de tropen in. Ook het wetenschapsmagazine Eos vond bij een soortgelijk onderzoek homeopaten bereid om homeopathische alternatieven voor malariapillen voor te schrijven.

Daarnaast waarschuwt EASAC dat de coulante houding tegenover homeopathie het belang dat mensen hechten aan op wetenschappelijk bewijs gestoelde geneeskunde ondermijnt. Binnen de categorie van therapieën met bedenkelijke wetenschappelijke onderbouwing is homeopathie namelijk een geval apart, omdat het simpelweg niet kán werken. Volgens de basisprincipes achter de alternatieve geneeswijze beschikt water namelijk over een soort geheugen waarin informatie over de werkzame stof dankzij schudden opgeslagen blijft, en zijn de sterkste verdunningen net de krachtigste. “In strijd met de gevestigde wetenschap”, besluit EASAC.

Vanop een afstand bekeken is het allemaal hoogst fascinerend. Op basis van ruim 200 jaar oude en herhaaldelijk weerlegde ideeën van de Duitse arts Samuel Hahnemann is een alternatieve geneeswijze ontstaan met overtuigde aanhangers, een eigen wettelijk kader, en een industrie die producten verkoopt waarvan als een paal boven geschud water staat dat ze niet meer doen dan een neppil. “Verbieden kan je dat niet”, zegt wetenschapsfilosoof Gustaaf Cornelis (VUB). “Net als water uit Lourdes. Maar het zou al een belangrijke eerste stap zijn als apothekers hier niet aan zouden meewerken.”

Dat apotheken die homeopathische middeltjes verkopen aan wie er tegen beter weten in bij zweert, tot daaraan toe, vindt Vankrunkelsven. “Het garandeert tenminste zuiverheid van de producten. Maar ze zouden de nietsvermoedende patiënt wel correct moeten informeren.”

Ook volgens Wiels mogen apothekers de lat voor zichzelf best wat hoger leggen. “Mensen vertrouwen op de apotheker. Dat die geloofwaardigheid verleent aan iets dat simpelweg onmogelijk is, is ethisch niet te verantwoorden.”