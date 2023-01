Antwerps beautylabel wil cannabis uit het verdomhoekje halen

Het Antwerpse Ganō Care, het cleanbeautylabel van ondernemer Ina Averals, pakt uit met huidverzorging op basis van cannabis.

Vanwaar je interesse in medicinale cannabis?

Ina Averals: “Ik had jarenlang last van een verstoorde hormoonbalans in combinatie met stressklachten zoals hoofdpijn en slapeloosheid. Toen mijn zoektocht naar een plantaardig alternatief niets opleverde, ben ik me gaan verdiepen in wetenschappelijke studies over cannabinoïden, de werkzame stoffen van de cannabisplant. Zo kwam ik bij een Zwitsers lab terecht dat hennep van hoge kwaliteit kweekt. Daar hebben we samen een gamma voedingssupplementen ontwikkeld dat de innerlijke balans herstelt en ook bijdraagt aan een gezonde huid.”

Kan iedereen de hennepcrème gebruiken?

“Cannabisextracten reguleren mee de talgproductie, dat maakt de producten zowel geschikt voor de vette als de droge huid. De skincarelijn is een aanvulling op de voedingssupplementen en wordt geproduceerd in een Belgisch laboratorium. Alle crèmes en serums zijn volledig plantaardig en bevatten geen parfum.”

Het plantje heeft een niet al te best imago, toch?

“Helaas. Hoewel hennep voor 99 procent uit helende stoffen zoals CBD of CBG bestaat, wordt het nog vaak geassocieerd met die 1 procent THC, het psychoactieve bestanddeel dat dus niet in onze producten zit.”

