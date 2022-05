Antwerpen heeft een nieuw super-de-luxehotel, maar niet alles loopt er van een leien dakje

Antwerpen heeft een nieuw super-de-luxehotel. De aanloop naar de opening van Botanic Sanctuary Antwerp - een hotel met een eigen florist en sterrenchefs in de keuken - liep niet op rolletjes. In een nieuwe VTM2-reeks kan u alles volgen.

“Het zit hem in de details”, zegt sales director Sandrine Versavel, terwijl ze ons tijdens een rondleiding door Botanic Sanctuary Antwerp wijst op de verse bloemen die overal staan. Het nieuwe hotel, tussen het Mechelseplein en de Botanische Tuin in Antwerpen heeft een eigen florist in dienst.

De Botanic is dan ook een ‘vijf sterren superior hotel’. De nog meer overtreffende dan de al overtreffende trap binnen de hotels zeg maar. “Het betekent voor ons absolute aandacht voor de gasten”, zegt Versavel. “Die worden hier als het ware aan hun handje genomen en op hun wenken bediend. Volledig ontzorgd dus.”

En daarvoor heeft het hotel op z’n zachtst gezegd wel een aantal troeven. Namelijk vier gastronomische restaurants mét sterrenchefs, een trendy bar, een paar winkels en maar liefst achttien congres-, feest- en vergaderzalen. Ontbijt wordt in Botanic geen ontbijt genoemd, maar een experience. En dat blijkt nog te kloppen ook. In de prachtige ontbijtzaal staat niet alleen een uitgebreid buffet, waar de pannenkoeken niet gewoon pannenkoeken zijn maar ‘sterrenchef Roger Van Damme-pannenkoeken’. Daarnaast is er nog een à la carte-ontbijtkaart met gerechtjes van een andere sterrenchef, Wouter Vantichelen. De enige zorg die een gast hier heeft, is keuzestress.

En het mocht ook duidelijk allemaal wat kosten. Een klein voorbeeldje dat de theorie perfect illustreert: in de hotelbar is een bourgognerode muur. En dat mogen we dus letterlijk nemen. Flessen bourgogne - marktwaarde 300 euro per stuk - werden bij de verf gekieperd om te ‘patineren’, een zekere authenticiteit te geven dus.

Een telefoontje naar Toerisme Vlaanderen maakt duidelijk dat het bij ‘vijf sterren superior’ inderdaad aan ‘de details’ ligt. Uiteraard moet de infrastructuur in orde zijn, maar om vijf sterren te krijgen moet het hotel ook een parkeerservice aanbieden, de strijk moet desgewenst binnen het uur klaar zijn, er moeten actuele tijdschriften liggen en elke gast moet persoonlijk verwelkomd worden met bloemen of een geschenk op de kamer. Er moet ook op elke kamer een schoenlepel aanwezig zijn. Wie superior wil halen, mag nog een tandje bijsteken. Een portier brengt extra punten op, net als een paraplu op de kamer.

Eigen docureeks

Gasten ontzorgen is één ding, maar het hotel had de afgelopen jaren zo ook zijn eigen portie zorgen. En die zijn straks zomaar op primetime televisie te zien. Een cameraploeg van VTM2 mocht namelijk meevolgen van opstart tot opening en maakte er een nieuwe docureeks over: Achter de sterren.

Zo’n reeks leek hoteldirecteur Marc Alofs een goed plan, maar plots was daar corona. De werken liepen behoorlijke vertragingen op en de opening werd een paar keer uitgesteld. De VTM2-kijker kan straks alle miserie vanuit zijn luie zetel mee volgen.

Misschien kan de reeks wat meer begrip creëren, hopen ze in de Botanic. Want de komst van het super-de-luxehotel viel niet bij iedereen in goede aarde. Het Agentschap Onroerend Goed stelde ook al enkele bouwovertredingen vast die ‘de historische waarde van de site aantasten’.

Een constructie met negen bogen aan de ingang bleek niet volgens de regels gebouwd. En ook de tomatenserre van de nieuwe Hertog Jan, van sterrenchef Gert De Mangeleer, bleek niet de nodige vergunning te hebben. Maar het was vooral de Japanse gingko, een zeldzame notenboom én trots van de Botanische Tuin, die voor de meeste beroering zorgde. De aannemer bouwde namelijk een luifel om de boom heen. De constructie had een betonnen fundering, waardoor gevreesd werd dat de zeldzame boom niet meer aan water kon geraken.

En dan blijft nog de vraag of Antwerpen nu echt zat te wachten op nog een hotel in die allerhoogste prijsklasse. Binnenkort opent hier trouwens - amper twee straten verderop - opnieuw een vijfsterrenhotel, het Mariott Sapphire House Antwerp.

Maar volgens directeur Marc Alofs is Antwerpen groot genoeg voor al die dure hotels. In de Botanic variëren de prijzen nu tussen de 295 euro per nacht voor de kleinste kamer op een rustige weekdag, tot meer dan 5.000 euro voor een suite op een drukkere dag. En die prijzen gaan door de hoge kosten voor personeel, energie en brandstof straks wellicht nog stijgen.

Wie kiest voor ‘vijf sterren superior’ zal er iets voor over moeten hebben.

Achter de sterren, vanaf 11 mei op VTM2