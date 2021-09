An Lemmens: ‘Nu het normale leven zich herneemt, worden de dieren massaal gedumpt’

“O, die typische geur van puppy’s”, lacht televisiegezicht An Lemmens vertederd terwijl ze zich gewillig laat besnuffelen door een bende enthousiaste pups van gemixt ras. Dit vijftal komt uit een nest van acht dat na een inbeslagname tijdelijk onderdak krijgt in het dierenasiel van Sint-Truiden. Hoe lang ze hier moeten blijven, hangt af van het dossier. Intussen gaat het asiel al wel op zoek naar geschikte kandidaat-baasjes. Ondanks de cuteness overload voelt An zich toch niet geroepen. “Ik zou zelf nooit een pup in huis nemen. Een volwassen hond is veel makkelijker te trainen. Kleine hondjes zien er altijd knuffelbaar uit, maar mensen vergeten dat ze snel groot worden. Een hond opvoeden en socialiseren is een engagement op lange termijn.”

De overvolle asielen zeggen veel over ons als mens. De situatie is nog problematischer geworden sinds de coronacrisis. An: “Tijdens de lockdown wilde iedereen plots een hond om mee te gaan wandelen. Nu het normale leven zich herneemt, hebben veel baasjes geen tijd of zin meer en worden de dieren massaal gedumpt.”

Die mindset moet volgens An dringend veranderen. Een dier is geen impulsaankoop en een asiel geen dierenwinkel waar je zomaar een hond kunt shoppen. “De missie van het asiel is net om voor elk dier de juiste match te vinden.”

De onvoorwaardelijke liefde voor dieren zat er als kind al in en Ans activisme is er doorheen de jaren alleen maar sterker op geworden. “Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Dieren kunnen zichzelf niet verweren, dus neem ik het voor hen op. Rond mijn vijftiende ben ik vrijwilliger geworden in het asiel. Mijn takenpakket varieerde van hokken schoonmaken tot honden uitlaten. Later ben ik honden in pleegzorg beginnen op te nemen tot ze geadopteerd werden. Ik was ook altijd de eerste om oude, zieke of palliatieve honden op te vangen. Elk beestje verdient een waardig afscheid. Gek genoeg leven ze altijd langer dan gedacht. Geen idee of dat komt door de goede zorgen.” (lacht)