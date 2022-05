Amper vrouwen in Michelingids, maar in nieuw restaurant van Sergio Herman zwaaien er twee de plak

“Goh, een vrouw heeft misschien standaard wat meer finesse en elegantie. Een klein beetje meer oog voor detail, dat kan. Maar zo zijn er ook mannen. En omgekeerd zijn er ook vrouwen die daar helemaal geen oog voor hebben.” Wat Dorine Van den Eynde wil zeggen: man of vrouw in de keuken, een verschil merkt ze niet. Dat vrouwelijke chefs in de Michelingids net zo schaars zijn als driesterrenrestaurants in ons land, vindt ze jammer. Uiteraard. “Ik hoop echt wel dat dat verandert. En Jaclyn en ik zullen er alles aan doen om te tonen dat het wél kan. Maar eigenlijk is het gewoon werken, willen werken en er keihard voor gaan.”

Maar eerst: nog een week proefdraaien. Met de moderne Franse keuken en Japanse toetsen. Klassieke gerechten waar Japanse technieken en ingrediënten op zijn losgelaten en waar tegelijk nog de Zeelandse achtergrond van Sergio Herman in te proeven is. Blueness opent op 31 mei de deuren in de Lange Gasthuisstraat in Antwerpen. Het reilen en zeilen van de Antwerpse vestiging laat Herman volledig in handen van een vrouwelijk duo. Jaclyn Kong wordt chef, Dorine Van den Eynde maître d’hôtel. Een tandem die goed bolt, want de dames leerden elkaar al kennen bij Oud Sluis, dik negen jaar geleden. “Jaclyn stond er dikwijls aan de patisserie en ik ging weleens wat chocolade proeven”, lacht Van den Eynde.

Cultuurshock

De wegen van chef Jaclyn Kong en Sergio Herman kruisten elkaar in Singapore, waar Kong in The Cliff werkte, een zaak die verschillende Michelinchefs ontving. Een stageaanbod van de Zeeuwse chef later zat Kong op het vliegtuig richting Nederland. “Die reis staat in mijn geheugen gegrift”, vertelt ze. “Van the big city naar de boerenbuiten, naar Oud Sluis. Een cultuurshock.” Die boerenbuiten kon Kong wel bekoren, want ze bleef. Ze werd souschef in The Jane en ging vervolgens ook bij Pure C aan de slag.

Van den Eynde had aanvankelijk niks met horeca. Verpleegster of vroedvrouw, dat was wat ze wilde worden. Ze studeerde af in het middelbaar en ging in een Lommelse brasserie werken. Een tijdelijk baantje. “En ondertussen zijn we vijftien jaar verder”, lacht ze. “Na acht jaar in Lommel zag ik plots een Facebook-bericht passeren. Ze zochten mensen die tijdens de laatste maand van Oud Sluis nog wilden meedraaien. Het kriebelde om hogerop te gaan en ik sprong gewoon. Die ene maand heeft mijn leven veranderd. Sergio Herman schrikt er niet voor terug om te investeren in mensen. En mijn perfectionistische kantje kwam er perfect tot zijn recht. Aan een job als verpleegster dacht ik al lang niet meer, maar eigenlijk is horeca ook wel een beetje zorgen voor mensen, toch?”

Communicatie

Na die maand Oud Sluis trok ook Van den Eynde mee naar The Jane. En nu, na een paar jaar onderbreking waarin Van den Eynde onder meer in Kopenhagen ging werken en Kong in Pure C aan de slag was, kruisen hun paden dus opnieuw. “Tijdens die zeven jaar in het buitenland hebben Jaclyn en ik altijd contact gehouden. We voelen elkaar goed aan. Communicatie is ons geheim ingrediënt. Wij doen geen dingen apart. Zie ik iets in de keuken of heeft zij een mening over de bediening, dan trekken we ons dat met z’n tweeën aan.”

Of die Michelingids binnenkort een duo vrouwen rijker wordt? “We willen rolmodellen zijn, tonen dat vrouwen perfect kunnen draaien in die hogere positie, ook al heeft de horecasector op dat vlak nog stappen te zetten. Maar laat ons maar gewoon ons ding doen, met of zonder sterren, op onze manier.”